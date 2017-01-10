 Американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях США против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Мы хотим объявить сегодня, что вносим соответствующий законопроект, который предусматривает дополнительные санкции в отношении РФ", - сказал сенатор Кардин во вторник журналистам.
По его словам, "нас атаковали". "И нас атаковала Россия", - заявил Кардин. Он подчеркнул, что "доклад разведки от 6 января ясно говорит о том, что атакой руководил президент Путин, и что она нацеливалась на подрыв доверия нашей избирательной системе".
"Когда нашу нацию атаковали в Перл-Харборе, когда ее атаковали 11 сентября, мы предпринимали шаги в отношении тех, кто нас атаковал", - сказал Кардин. "Мы не можем вести дела как обычно, - добавил он. - Мы должны предпринять шаги с тем, чтобы было ясно, что такого рода действия будут иметь последствия, и наш законопроект делает это".
Кардин добавил, что санкции коснутся энергетического сектора и сферы суверенного долга. "Они (санкции - Ред.) будут применяться в энергетическом секторе, а также направлены на тех, кто был вовлечен в приватизацию российских активов", - сказал он.
Помимо этого, пояснил сенатор, санкции будут введены в отношении конкретных людей, которым, в частности, будет запрещен въезд в США, а также им будет использовать банковскую систему страны.
Причины нового законопроекта - не только предполагаемые кибератаки, но и действия России в Украине, в Грузии, а также нарушение прав человека, сообщил Кардин. "Этот законопроект идет дальше, он предусматривает расширение санкций против России за их деятельность в Украине и нарушение Минских соглашений, оккупацию Крыма вмешательство в Восточную Украину, а также оккупацию в Грузии", - сказал он.
Кроме того, по словам сенатора, "мы откажем в использовании нашей банковской системе и в получении виз тем, кто в ответе за нарушения прав человека на территориях, контролируемых в настоящее время Россией".
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В течение месяца компьютеры медицинской службы Управления тюрем подвергались хакерской атаке. В компьютерах, интересовавших хакеров, хранится информация о заключенных, а также история их болезней. Об этом сообщила программа "Мабат", выходящая на Первом канале израильского телевидения.
В репортаже отмечалось, что атака на компьютеры ШАБАС производилась с IP-адресов, находящихся в России. Однако специалисты по компьютерной безопасности не спешат обвинять в атаке россиян. Они не исключают, что злоумышленники могли воспользоваться прокси-серверами.
Атака была обнаружена специалистами киберподразделения полиции с помощью специального программного обеспечения, установленного на компьютеры ШАБАС.
В репортаже отмечалось, что Управление тюрем отказалось комментировать информацию о хакерской атаке на свою сеть.
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Была росия стала НАВОЗЗИЯ.
Я о петухе с навоза на россии.
Была россия стала НАВОЗЗИЯ.всем свинорусонавозникам Привет.благодарить нестоит
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Только за прошлый месяц он уменьшился на 1 трлн 60,57 млрд руб. или на 52,2%.
Ну вы там держитесь(с)
http://economics.unian.net/finance/1717511-rezervnyiy-fond-rossii-za-god-sokratilsya-pochti-v-4-raza.html
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"Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить всех международных турниров из-за допинг-скандалов. Об этом сообщается в релизе ассоциации, который опубликовал в своём Twitter журналист BBC Дэн Роан.-говорится в заявлении "
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Напевно це не тільки Лугандонія, Придністров"є, а й Вірменія
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О санкциях не думай свысока, / Наступит время - сам поймешь, наверное:
Свистят они, как пули у виска / О санкции, о санкции, о санкции...
Все санкции спрессованы в года, / Все санкции спрессуются в столетья...
И я не понимаю иногда / Где первая, а где последняя.
😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀
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Да и в Пентагон 11 сентября попал не самолет, а ракета.
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повністю - http://www.kasparov.ru/material.php?id=5871E105DC259§ion_id=50A6C962A3D7C
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