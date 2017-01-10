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Все про:Кернес (1210) сепаратизм (12603) суд (19821) Харьков (3979)

 "Состоялось первое заседание по делу друга Кернеса и пособника кремлевских оккупантов Шишкина", - активист ХАЦ Лисичкин

В Дзержинском райсуде Харькова, через полгода после регистрации и многочисленных переносов, состоялось первое заседание по делу друга городского головы Геннадия Кернеса и пособника кремлевских оккупантов Александра Шишкина.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Харьковской городской организации партии "ДемАльянс", сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Лисичкин сообщал, что член Совета Федерации федерального собрания РФ по обороне и безопасности, а также бывший депутат Госдумы РФ, поддержавший оккупацию Крыма и Севастополя, внесенный в санкционные списки в Украине Шишкин Александр Геннадьевич остается Почетным гражданином Харькова, а горсовет оспаривает в судах постановления о лишении его этого звания.

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После сегодняшнего заседания суда Лисичкин сообщил, что с одного раза суд решения не вынес и перенес заседание на другую дату. Далее приводим выводы, которые активист опубликовал на своей странице в Фейсбуке:

1) Представлял Харьковский горсовет заместитель Юридического департамента Константин Прокопьев. Прокопьев представлял горсовет и в деле по сносу памятника Ленину. Вообще горсовет в судах Прокопьев (второй по рангу человек в своем департаменте, после Коваленко) представляет только в очень знаковых для горсовета делах. Обычно горсовет направляет в суд обычных работников юрдепартамента. Можно сделать маленький предварительный вывод, что для Кернеса сохранение для Шишкина звания Почетного гражданина Харькова - это вопрос знаковый и дело чести.

2) Экспертный совет, который рекомендует горсовету проголосовать за ту или иную кандидатуру на звание "Почетный гражданин Харькова" или наоборот убрать это звание, собирается раз в год (информация из Положения о "Почетных гражданах Харькова" и на которое постоянно в суде ссылался Прокопьев), в августе перед Днем города. Игорь Черняк, Иван Ракич (Ivan Rakich) вместе со всеми неравнодушными, должны давить, чтобы этот Экспертный совет собрался гораздо раньше, чем в августе.

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3) Позиция Харьковского городского совета и Константина Прокопьева: "Полностью возражаем против иска прокуратуры. Прокуратура не предоставила никаких доказательств совершения преступлений гражданином Шишкиным против государства Украина. Голосование Александра Шишкина за разрешение использования Вооруженных сил РФ в Украине и аннексию Крыма и Севастополя - не нарушение Конституции и законов Украины. Приведите статьи Конституции и законы Украины, которые об этом говорят".

Да, все присутствующие в зале заседания были в шоке, но горсовет действительно не считает нарушением законодательства вооруженную агрессию РФ в Украине и аннексию наших территорий. Какие же сепары...

4) Ну и, Константин Прокопьев, Ваш бенефис, то, за что Вас не забудут на годы. Ваша цитата, которую должны разобрать все СМИ: "Я живу на улице Рымарской и имею возможность каждый день слышать звон из Храма Святых Жен-Мироносиц. Так, я вот скажу, что если каждый гражданин российской федерации построит в Украине храм, то у нас будет мир".

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Хочу ще раз нагадати, чому москалів не можна пускати в Україну на постійне проживання. Хоч і минуло 100 років, але вони завжди однакові!
https://www.youtube.com/watch?v=pDirVz2l3w8
https://www.youtube.com/watch?v=8eQT7IC4KnQ
https://www.youtube.com/watch?v=zD7K21by_A0
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А как же друг шишкина?
Белый и пушистый?
Наверное АТОшникам помогает...
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Перемооооооооженька!Суд арештував алкоголь Януковича у "Межигір'ї" http://www.pravda.com.ua/news/2017/01/10/7132032/ …
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Состоялось первое заседание по делу друга Кернеса и пособника кремлевских оккупантов Шишкина", - активист ХАЦ Лисичкин
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