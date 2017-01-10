 Жители села Чонгар на Херсонщине шестые сутки остаются без света и отопления

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", такая ситуация сложилась после поломки трансформатора на местной подстанции 5 января, сообщили местные жители.
"Приходится покупать топливо, генераторы. И сидим. А крымчане с нас злорадствуют, мол "год назад вы нас отключили от света" - на Чонгаре рванули татары - теперь татар нет, а мы остались со своими проблемами…10 литров топлива хватает на один вечер, мы покупаем, собираем чеки, будем обращаться в суд, звонить президенту, чтобы уточнить, как у нас в стране происходит реализация электроэнергии", - сетует местный житель Геннадий.
Селяне остаются в неведении относительно причин поломки и отсутствия оперативного ремонта подстанции. Они возмущены тем, что имеют действующие договора с "Херсоноблэнерго", однако там, по словам местных жителей, заниматься проблемой отказываются.
На горячей линии "Херсоноблэнерго" пояснили, что данная подстанция находится на балансе Чонгарского сельского совета.
"Вышел из строя трансформатор, сельский совет демонтировал трансформатор, но денег на новый у сельсовета нет. Сейчас они пишут всевозможные заявления, чтобы им помогли установить трансформатор", - сказала оператор горячей линии предприятия.
В "Херсоноблэнерго" уточнили, что вопрос находится вне компетенции их организации, при этом "можно написать письменное обращение в РЭС (районные электрические сети. - Ред.), чтобы подстанцию взяли на свой баланс".
В свою очередь председатель Чонгарского сельсовета Галина Коваль в комментарии пояснила, что в данный момент идет работа над составлением бумаг для покупки нового оборудования.
"Я как раз сейчас подписываю договор, вечером люди уезжают в Днепропетровск за трансформатором, оформляем документы", - сказала Коваль.
Тем временем жители села, говорят, что готовы на кардинальные меры - пикет на админгранице с Крымом, что расположена неподалеку села.
Накануне очевидцы сообщали, что проблемы с энергообеспечением возникли на админгранице с Крымом, на пункте пропуска "Чонгар" со стороны материковой части Украины. Было зафиксированного скопление автомобилей со стороны полуострова.
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Рвануло так что щепки разлетелись на 15 километров
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https://www.youtube.com/watch?v=pDirVz2l3w8
https://www.youtube.com/watch?v=8eQT7IC4KnQ
https://www.youtube.com/watch?v=zD7K21by_A0
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скоро это надоест всем... не только в Чонгаре
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ты ведь под флагом этой страны туту постишь))))))
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ну точно не для ВАТНЫХ ФАШИСТОВ
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а если я миль пардон освечу х**?))))))))
шо тада мля будет?))))))))
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Я не комуняка, але стратегічні підприємства від яких залежить життя країни мають належати ДЕРЖАВІ, а не купці підарів з незрозумілою національністю і незрозуміло кому служащих...
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-- тобто або добровільне повернення за відносно невеликі кошти плюс свобода і життя, або примусове повернення через типу чесний, держсуд і пожиттєве чи смерть
більш варіантів не бачу, але олігархів не більше сотні і зробити все можна за рік, за наявності справедливої влади і бажання
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Он чего - бухой последние шесть дней???
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