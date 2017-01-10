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Все про:отопление (507) Херсонщина (563) электроэнергия (937)

 Жители села Чонгар на Херсонщине шестые сутки остаются без света и отопления

В селе Чонгар Херсонской области более чем 200 домов остаются без электричества и отопления, поскольку в большинстве хозяйств тепловые котлы работают от электричества.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", такая ситуация сложилась после поломки трансформатора на местной подстанции 5 января, сообщили местные жители.

"Приходится покупать топливо, генераторы. И сидим. А крымчане с нас злорадствуют, мол "год назад вы нас отключили от света" - на Чонгаре рванули татары - теперь татар нет, а мы остались со своими проблемами…10 литров топлива хватает на один вечер, мы покупаем, собираем чеки, будем обращаться в суд, звонить президенту, чтобы уточнить, как у нас в стране происходит реализация электроэнергии", - сетует местный житель Геннадий.

Селяне остаются в неведении относительно причин поломки и отсутствия оперативного ремонта подстанции. Они возмущены тем, что имеют действующие договора с "Херсоноблэнерго", однако там, по словам местных жителей, заниматься проблемой отказываются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. м

На горячей линии "Херсоноблэнерго" пояснили, что данная подстанция находится на балансе Чонгарского сельского совета.

"Вышел из строя трансформатор, сельский совет демонтировал трансформатор, но денег на новый у сельсовета нет. Сейчас они пишут всевозможные заявления, чтобы им помогли установить трансформатор", - сказала оператор горячей линии предприятия.

В "Херсоноблэнерго" уточнили, что вопрос находится вне компетенции их организации, при этом "можно написать письменное обращение в РЭС (районные электрические сети. - Ред.), чтобы подстанцию взяли на свой баланс".

В свою очередь председатель Чонгарского сельсовета Галина Коваль в комментарии пояснила, что в данный момент идет работа над составлением бумаг для покупки нового оборудования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Электричество массово отключают в оккупированном Крыму

"Я как раз сейчас подписываю договор, вечером люди уезжают в Днепропетровск за трансформатором, оформляем документы", - сказала Коваль.

Тем временем жители села, говорят, что готовы на кардинальные меры - пикет на админгранице с Крымом, что расположена неподалеку села.

Накануне очевидцы сообщали, что проблемы с энергообеспечением возникли на админгранице с Крымом, на пункте пропуска "Чонгар" со стороны материковой части Украины. Было зафиксированного скопление автомобилей со стороны полуострова.
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Любопытная версия:
Путин отправил в Сирию два миллиарда долларов
Это была годовая зарплата и премия российским военным армии Асада и игиловцам
Попутно с деньгами в самолёт загрузили военный ансамбль песни и пляски Александрова
Перегруженный самолёт еле взлетел
Но деньги украли ещё в Москве а в самолёт загрузили взрывчатку
Рвануло так что щепки разлетелись на 15 километров
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За прошедший месяц Резервный фонд РФ сократился на $15.63 млрд до $16.03 млрд. Два года назад в нем было $91.72 млрд.
https://www.youtube.com/watch?v=pDirVz2l3w8
https://www.youtube.com/watch?v=8eQT7IC4KnQ
https://www.youtube.com/watch?v=zD7K21by_A0
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ещё может быть альтернативная хрень наоборот про не по теме тоже но про славных татар, джамалу правый сектор и прочее
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Без разницы, главное отвлечь внимание от новости. И модер очень рад помочь.
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правда, прикольно насколько это очевидно))), хоть быстро и приедается( уныло
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Зато в администрации гидранта тепло и светло, все пьют душистый чай, закусывают рошеном и считают подобные вопли селян зрадой.
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Кондитер же предлагал свой план по возвращению Крыма. Говорил мол вот будут крысчане через год завидовать уровню жизни и комфорта, тогда и вернутся. Завидуют чонгарцам? Завидуют тарифам? Курсу гривны тоже завидуют. Нет ничего более убогого и смешного руководителя, невыполняющего собственные наполеоновские планы
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Фига себе! А что, дизель- генератор так прожорлив? Пишут, что 10 литров, на вечер. Это как? Литр в час, что-ли? Да, не позавидовать.
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литр в час, да, у меня такой был, продал в 2013 году, думал не понадобится.
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"на Чонгаре рванули татары - теперь татар нет, а мы остались со своими проблемами…"

скоро это надоест всем... не только в Чонгаре
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???а шо Чонгар уже Беларусь???
ты ведь под флагом этой страны туту постишь))))))
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а кто говорит что Чонгар это Беларусь? тут с разных стран есть, или сайт теперь только для националистов Украины?
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националистов Украины???!!!)))))))))
ну точно не для ВАТНЫХ ФАШИСТОВ
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но вы же тут...
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не по природе мне быть в стаде, резона нет
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))))))
а если я миль пардон освечу х**?))))))))
шо тада мля будет?))))))))
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це якийсь звиздець мля. срані чиновники і такіж срані бизнесмени з обленерго футболять людей нахєр, а люди тупо мерзнуть та щей в свята... МОЖЕ НАСТАВ ЧАС ПОВЕРНУТИ В ДЕРЖАВУ УСІ ОБЛЕНЕРГО І ІНШІ СТРАТЕГІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА. постраждає максимум сотня уродів-олігархів і їх холуїв.
Я не комуняка, але стратегічні підприємства від яких залежить життя країни мають належати ДЕРЖАВІ, а не купці підарів з незрозумілою національністю і незрозуміло кому служащих...
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давно настав, але як? Був Майдан, результати ви бачите. Пропонуйте.
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як говорили італійці олігархам треба зробить пропозицію від якої вони не зможуть відмовитись
-- тобто або добровільне повернення за відносно невеликі кошти плюс свобода і життя, або примусове повернення через типу чесний, держсуд і пожиттєве чи смерть
більш варіантів не бачу, але олігархів не більше сотні і зробити все можна за рік, за наявності справедливої влади і бажання
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якщо трансформатор на балансі сільради, то, може, селянам скинутись грошима і купити новий? Якщо грошей немає, а "завдяки" нашим вальцманоподібним злодійкуватим "керманичам" це кругом, то віддайте підстанцію на баланс енергопостачаючій кампанії, тим більше що у нас кругом монополізм, і сенсу володіти підстанцією немає ніякого, і взагалі треба ламати всю олігархічну систему, а це за тиждень не зробиться аж ніяк.
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Система отопления с естественной циркуляцией - это вещь, спишь и уезжаешь спокойно.
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Піролізний котел буде тобі отоплювати на естественной циркуляции?
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Людей, конечно, жалко. Трансформатор сломался не вовремя - нечего сказать. НО. Он находится на балансе сельсовета, поэтому все проблемы с ним должен решать сельсовет. Заключили бы договор с РЭС на оперативный ремонт, или, вообще, передали трансформатор РЭСу и не было бы проблем. А так - сельсовет платит за высокое на входе транса, а деньги с жителей берет за 220. Или по более низким тарифам, чем РЭС, либо разницу себе на карман. Так что пусть селяне и разберутся с этим вопросом, перво наперво, а не подымают кипиш в ненужную сторону. Как-то так.
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Не-не-не. Во всём виноват офшорный барыга и его кодла! Это я Вам со 100% гарантией утверждаю.
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Да я просто занимался проведением электрухи на свой участок. 380/220 тянуть около 1 км - так со всеми бумагами и пр. - как из чистого золота получалось. А рядом (50 м) есть подключение на 10 КВ. Так оказалось, что в складчину купить простую ТП и развести от нее сколько кому нужно - значительно дешевле. А вот после этого возникли разногласия - как же ж свою кровную ТП РЭСу передавать. Пришлось с бумагой и цифирью доказывать. Так что я этого кипиша не понимаю.
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А действительно, а почему молчит председатель сельского совета?
Он чего - бухой последние шесть дней???
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Обычная неприятная бытовуха,превращенная у нас чуть ли не в политические разборки. Русня вон сотнями вымерзает. То повеселее будет.
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не совсем. Оно было бы так, если бы до сих пор шыкаладная шобла не снабжала бы газом и электрикой крысм. Так что как раз есть в этом политика. Получается что для мармеладной гниды - крысьчане тамжынашилюди, а жители Чонгара - шатуны и агенты хуйла.
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Пускай жители Чонгара завидуют лугандонцам. Им Пеця електроенергию и газ поставляет исправно, притом бесплатно. Вот такая вот Пецина политика по возвращению окупированных территорий, мол они сами захотят вернуться в Украину когда увидят как мы здорово живем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖители села Чонгар на Херсонщине шестые сутки остаются без света и отопления
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