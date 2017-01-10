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Все про:Китай (917) компьютеры (94) школа (1625) Гройсман (1941)

 Более 2400 учебных заведений получили 23,5 тыс. новых компьютеров в рамках соглашения Минобразования Украины и КНР, - Гройсман

Накануне Нового 2017 года более 2400 учебных заведений Украины в рамках соглашения Минобразования Украины и КНР получили "настоящий новогодний подарок" - 23,5 тысяч новых компьютеров для украинских школ.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Также, по словам Гройсмана, на компюютерах было установлено лицензионное программное обеспечение Майкрософт, которое было закуплено централизованно через систему ProZorro.

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"Уверен, что в современном мире любой человек должен быть с компьютером на "ты". Более того, мое желание - чтобы кроме профессионального пользования, дети в школе изучали несколько языков программирования и усваивали навыки кодирования. Это путь к инновационным изменениям! В этом направлении движется весь современный мир. И мы также не должны оставаться в стороне", - отметил Гройсман.



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тему про НИВЫ круто перекрутили ..как по мне вы завтра в срашке лапти будете для ВСУ покупать мотивируя что они хорошее снегоходы
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У нас в районе школам раздают ноуты,правда, абсолютно чистые,самим надо загрузить ПО.
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"дети в школе изучали несколько языков программирования и усваивали навыки кодирования"
зачем эти колхозные лозунги? не все дети способны к программированию, чтобы пользоваться компом не обязательно знать языки программирования. Короче наляпал гройсман все слова, что знал по теме и около нее.
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мы пахали, я и трактор! - сказала гнойцман муха, вылетая из кабины
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А знают ли, господин Гройсман, что 12-летние дети идя в школу - тащат на спине не "слабый груз"? Так от 7 до 12 кг! Килограмм?! Чего? Учебников! А нельзя ли детям закупить электронные "читалки?" Куда легко поместится вся Национальная библиотека ... США? В первую очередь не заработают сколиоз и много иных болячек?
Не покупать учебники - стоящие - МНОГА, , а иметь все это добро в оцифрованном виде и свободном доступе? Не? А не преподавать ли основы кибернетики и слагаемых - согласно рекомендациям IT-шников и еще много чего... досупа к нету за 30% +_ где имеются дети...? Ох как много еще соблазнов в оцифрованном мире (0-1-1-0...)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 2400 учебных заведений получили 23,5 тыс. новых компьютеров в рамках соглашения Минобразования Украины и КНР, - Гройсман
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