 Более 2400 учебных заведений получили 23,5 тыс. новых компьютеров в рамках соглашения Минобразования Украины и КНР, - Гройсман

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Также, по словам Гройсмана, на компюютерах было установлено лицензионное программное обеспечение Майкрософт, которое было закуплено централизованно через систему ProZorro.
"Уверен, что в современном мире любой человек должен быть с компьютером на "ты". Более того, мое желание - чтобы кроме профессионального пользования, дети в школе изучали несколько языков программирования и усваивали навыки кодирования. Это путь к инновационным изменениям! В этом направлении движется весь современный мир. И мы также не должны оставаться в стороне", - отметил Гройсман.
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зачем эти колхозные лозунги? не все дети способны к программированию, чтобы пользоваться компом не обязательно знать языки программирования. Короче наляпал гройсман все слова, что знал по теме и около нее.
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гнойцманмуха, вылетая из кабины
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Не покупать учебники - стоящие - МНОГА, , а иметь все это добро в оцифрованном виде и свободном доступе? Не? А не преподавать ли основы кибернетики и слагаемых - согласно рекомендациям IT-шников и еще много чего... досупа к нету за 30% +_ где имеются дети...? Ох как много еще соблазнов в оцифрованном мире (0-1-1-0...)
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