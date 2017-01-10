 Госпогранслужба подтвердила данные ФСБ о задержании украинца на админгранице с оккупированным Крымом

Результаты украинской проверки сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Эта ситуация была 5 января. Данный гражданин, скорее всего, имел запрет на въезд на территорию Российской Федерации. Он утерял паспорт или получил на законных основаниях документ, но на другие установочные данные. Соответственно, оснований для задержания данного гражданина у нас никаких не было, а в ходе фильтрационных мероприятий, возможно, представители российских властей на оккупированной территории установили то, что данному гражданину закрыт въезд на территорию Российской Федерации и он уже после сознался, что получил паспорт на чужие установочные данные", - сообщил Слободян.
Госпогранслужба Украины продолжает проверку по факту. Однако, возможности получить данные о дальнейшей судьбе задержанного от представителей пограничной службы на территории аннексированного полуострова нет.
Во вторник 10 января в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымского пограничного управления ФСБ сообщили о задержании 5 января гражданина Украины, который якобы сменил фамилию, чтобы попасть на полуостров. 43-летний житель Херсонской области предъявил паспорт, данные которого частично совпали с данными лица, въезд которому в Россию запрещен.
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в результате 100 летней деградации этой территории (язык не поворачивается сказать страна), так вот в результате этих потуг и родов на свет появилось что то склизкое, маленькое, мерзкое, вонючее, как в плохом ужастике - какое то отвратительное ползующее существо, с которым никто не хочет связываться, все им брезгуют, никто руки подать не хочет, а если и подают, то - за большие деньги, имя ему - путин - такой маленький, вонючий, весь в какой то слизи уродец - вместо глаз - зенки, вместо печени - сердце, вместо средца - печенка -символ этой стр нет, территории, результат ее 100 летней истории, достойный ее населения, допрыгались.
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В реальной жизни быдло-совка можно определить по его полу-азитской ублюдочной внешности.
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путин и его псы в кремле поняли что их обыграли и единственное что им остается, это просто смотреть как душат россию вместе с ее быдлом и даже если сегодня в россии случится социальный взрыв, это не зацепит Украину.
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Зато резервный фонд России за 2016 год сократился почти в четыре раза и предупредили об исчерпании Резервного фонда в 2017 году, после чего правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния.
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Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что Вооруженные силы Украины в районе Дебальцево заняли более выгодные позиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«На Светлодарской дуге у нас чуток новых позиций появилось. Наши очень постарались, и самое главное все сделали тихо. Позиции наши, и крепко наши. Уже и опорники на них стоят», - отметил Мысягин.
Он добавил, что боевики обо всем догадались и активизировались, «но было уже поздно».
«Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет», - сказал волонтер.
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А тепер дивимося, які ЗМІ, які блохери, журнашлюшки, ексПерди цю тему розкручувати будуть і зраду розганяти. Так і вирахуємо всіх агентів ФСБ!
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