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Все про:Госпогранслужба (2327) задержание (4779) Крым (17909) Слободян (151)

 Госпогранслужба подтвердила данные ФСБ о задержании украинца на админгранице с оккупированным Крымом

Государственная пограничная служба Украины подтвердила ранее опубликованную информацию от ФСБ о причине задержания гражданина Украины на админгранице с Крымом.

Результаты украинской проверки сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: ФСБ задержала украинца на границе с оккупированным РФ Крымом, - РИА "Новости"

"Эта ситуация была 5 января. Данный гражданин, скорее всего, имел запрет на въезд на территорию Российской Федерации. Он утерял паспорт или получил на законных основаниях документ, но на другие установочные данные. Соответственно, оснований для задержания данного гражданина у нас никаких не было, а в ходе фильтрационных мероприятий, возможно, представители российских властей на оккупированной территории установили то, что данному гражданину закрыт въезд на территорию Российской Федерации и он уже после сознался, что получил паспорт на чужие установочные данные", - сообщил Слободян.

Госпогранслужба Украины продолжает проверку по факту. Однако, возможности получить данные о дальнейшей судьбе задержанного от представителей пограничной службы на территории аннексированного полуострова нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты искусственно создали очереди на админгранице с Крымом

Во вторник 10 января в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымского пограничного управления ФСБ сообщили о задержании 5 января гражданина Украины, который якобы сменил фамилию, чтобы попасть на полуостров. 43-летний житель Херсонской области предъявил паспорт, данные которого частично совпали с данными лица, въезд которому в Россию запрещен.
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Luba Ugorski https://www.facebook.com/luba.ugorski

в результате 100 летней деградации этой территории (язык не поворачивается сказать страна), так вот в результате этих потуг и родов на свет появилось что то склизкое, маленькое, мерзкое, вонючее, как в плохом ужастике - какое то отвратительное ползующее существо, с которым никто не хочет связываться, все им брезгуют, никто руки подать не хочет, а если и подают, то - за большие деньги, имя ему - путин - такой маленький, вонючий, весь в какой то слизи уродец - вместо глаз - зенки, вместо печени - сердце, вместо средца - печенка -символ этой стр нет, территории, результат ее 100 летней истории, достойный ее населения, допрыгались.
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Как известно в процессе становления личности на 75% оказывает влияние наследственность и только на 25% оказывает влияние среда (воспитание). Об этом подробнее можно прочесть у Попноу , Г. Гюнтера и прочих специалистов в этой области. Поэтому менталитет у быдло-совка такой же ублюдочный, как и его кровь. При благоприятных условиях быдло-совок всё-равно проявит свою ублюдочность на 75 %. При Советском Союзе быдло-совок проявлял себя на все 100%...75% гарантированная ублюдочная наследственность + 25% советская среда (совковое воспитание)
В реальной жизни быдло-совка можно определить по его полу-азитской ублюдочной внешности.
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А вы знаете, что когда дойдёт дело до Гааги, "Лошадь" будет рада довезти Путина туда на себе от самого Кремля, а "Чурка" будет просить отработать табуреткой, которую выбьют из-под ног Х-йла..
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нех. было там лазить. Наверное отдыхать ездило к окупантам.
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Поддерживаю.Чего шастать к оккупантам? Мало сидит украинцев в рос. тюрьмах? Хотите увеличить это число? И к власти-когда, твари, введете визовый режим с агрессором?
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Знаете почему на россии 1 доллар еще не стоит 200 руб? Потому что Украинская гривна достаточно сильно привязана к российскому рублю как и экономика и надави сейчас США на российскую экономику сильнее - рубль полетел бы вниз волоча за собой гривну, в результате чего оба государства бы погрузились в хаос. кацапы этот хаос бы выдержали так как рабы умеют терпеть, а вот украинцы бы обвиняя во всех грехах свою власть терпеть бы не стали. Вот из за чего гайки для россии закручиваются медленно чтобы не сорвать резьбу и дальше будут закручиваться и делать это будут так, чтобы Украина не особо чувствовала.

путин и его псы в кремле поняли что их обыграли и единственное что им остается, это просто смотреть как душат россию вместе с ее быдлом и даже если сегодня в россии случится социальный взрыв, это не зацепит Украину.
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Тогда почему тенденция: рубль растёт - гривна падает,рубль падает -гривна падает?
Зато резервный фонд России за 2016 год сократился почти в четыре раза и предупредили об исчерпании Резервного фонда в 2017 году, после чего правительство перейдет к использованию средств Фонда национального благосостояния.
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Тебя сам факт того что колебание рубля цепляет гривну не удивляет?
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Честно говоря уже нет. Я уже устал от этих колебаний и взаимосвязи. Просто пересчитываю и перекладываю это на покупателя. Сейчас другая тенденция к подорожанию - повышение минималки. Никто не хочет платить налог ,хотя как для меня ,курс правильный.
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якого хєра туди пертися мля... якщо це не справжній розвідник сбу чи зсу, то ну його нахєр - саме поїхало, хай саме вигрібає.
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Поступают сообщения об удачной вылазке ВСУ в районе Дебальцево

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что Вооруженные силы Украины в районе Дебальцево заняли более выгодные позиции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«На Светлодарской дуге у нас чуток новых позиций появилось. Наши очень постарались, и самое главное все сделали тихо. Позиции наши, и крепко наши. Уже и опорники на них стоят», - отметил Мысягин.
Он добавил, что боевики обо всем догадались и активизировались, «но было уже поздно».
«Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет», - сказал волонтер.
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Теперь, я так понимаю,что это бужет новый голвняк?А может пошел он,и другие на х..Р со своим Крымом?Если так сильно им туда надо,то на свой страх,и риск,и не хер парится,все вопросу к хуйлу
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Який голвняк? Чого він туди поперся, всіх же здається попереджали!
А тепер дивимося, які ЗМІ, які блохери, журнашлюшки, ексПерди цю тему розкручувати будуть і зраду розганяти. Так і вирахуємо всіх агентів ФСБ!
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мне насрать на любого украинца который ездит в крым.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба подтвердила данные ФСБ о задержании украинца на админгранице с оккупированным Крымом
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