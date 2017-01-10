 В Польшу уже прибыла почти тысяча военнослужащих США

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга для СМИ заявил во вторник спикер польского правительства Рафал Бохенек.
"Уже сегодня почти тысяча американских военнослужащих находится на нашей территории. Первые элементы военной техники тоже уже пересекли нашу границу", - заявил Бохенек.
По его словам, в субботу, 14 января, на полигоне Жагань, в одном из мест дислокации американцев, при участии главы польского правительства Беаты Шидло и министра национальной обороны Антония Мацеревича состоится торжественное приветствие американцев на польской земле. Кроме того, в воеводских городах РП по инициативе польского оборонного ведомства в субботу состоятся так называемые пикники, во время которых все желающие смогут посмотреть на военную технику. Оттуда на специально смонтированных экранах можно будет понаблюдать за прямой трансляцией церемонии встречи американцев в Жагани.
Американская военная техника и военный персонал начали прибывать в Польшу с прошлой субботы. Конвой с основным вооружением и техникой должен пересечь немецко-польскую границу в четверг для последующего размещения в районе полигонов Жагань (запад РП) и Дравско Поморское (северо-запад).
В рамках первой ротации командования бригады, а также подчиненные батальоны будут дислоцироваться на военных объектах в населенных пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец.
В целом, в состав бригадной боевой группы будут входить 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 400 единиц гусеничной и свыше 900 единиц колесной техники, в частности 87 танков, 18 самоходных гаубиц калибра 155 миллиметров, 400 автомобилей "Хамви" и 400 БМП "Бредли".
Американские бригады будут находиться в Польше, а также в других странах региона на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическое решение)
В целом, американские войска будут дислоцироваться в Польше в рамках укрепленного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence - EFP) и американской инициативы укрепления региона (European Reassurance Initiative - ERI). В рамках EFP в Польше будет дислоцироваться американская боевая батальонная группа, а в рамках двустороннего сотрудничества - боевая группа бронетанковой бригады (Armored Brigade Combat Team - ABCT) и дополнительная группа бригады боевой авиации.
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Не в Польшу, а в одну из восточных стран Европы прибыли эти военные...
А мы будем здесь говорить, что мы очень рады этим солдатам...
Надо тролей изводить по полной программе
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