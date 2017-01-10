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 В Польшу уже прибыла почти тысяча военнослужащих США

На территорию Республики Польша прибыла почти тысяча военнослужащих военной бригады США, которая будет дислоцироваться в Польше на ротационной основе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга для СМИ заявил во вторник спикер польского правительства Рафал Бохенек.

"Уже сегодня почти тысяча американских военнослужащих находится на нашей территории. Первые элементы военной техники тоже уже пересекли нашу границу", - заявил Бохенек.

По его словам, в субботу, 14 января, на полигоне Жагань, в одном из мест дислокации американцев, при участии главы польского правительства Беаты Шидло и министра национальной обороны Антония Мацеревича состоится торжественное приветствие американцев на польской земле. Кроме того, в воеводских городах РП по инициативе польского оборонного ведомства в субботу состоятся так называемые пикники, во время которых все желающие смогут посмотреть на военную технику. Оттуда на специально смонтированных экранах можно будет понаблюдать за прямой трансляцией церемонии встречи американцев в Жагани.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Американская военная техника и военный персонал начали прибывать в Польшу с прошлой субботы. Конвой с основным вооружением и техникой должен пересечь немецко-польскую границу в четверг для последующего размещения в районе полигонов Жагань (запад РП) и Дравско Поморское (северо-запад).

В рамках первой ротации командования бригады, а также подчиненные батальоны будут дислоцироваться на военных объектах в населенных пунктах Жагань, Свентошув, Сквежин и Болеславец.

В целом, в состав бригадной боевой группы будут входить 3,5 тыс. военнослужащих, свыше 400 единиц гусеничной и свыше 900 единиц колесной техники, в частности 87 танков, 18 самоходных гаубиц калибра 155 миллиметров, 400 автомобилей "Хамви" и 400 БМП "Бредли".

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Американские бригады будут находиться в Польше, а также в других странах региона на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическое решение)

В целом, американские войска будут дислоцироваться в Польше в рамках укрепленного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence - EFP) и американской инициативы укрепления региона (European Reassurance Initiative - ERI). В рамках EFP в Польше будет дислоцироваться американская боевая батальонная группа, а в рамках двустороннего сотрудничества - боевая группа бронетанковой бригады (Armored Brigade Combat Team - ABCT) и дополнительная группа бригады боевой авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны", - член Совфеда РФ о размещении военной техники в Европе
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ЦЕНЗОР, я уже просил: такие новости нужно подавать не полностью!
Не в Польшу, а в одну из восточных стран Европы прибыли эти военные...
А мы будем здесь говорить, что мы очень рады этим солдатам...
Надо тролей изводить по полной программе
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Tut tak i dolzno byt jesly vstupili v Nato,tak i ix vojenyje budet zdes po prosbe Polsy.Po drugomu nedolzno byt
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Жагань - 30 км от германской границы, Дравско Поморское - 90 км от германской границы, 65 км от моря, 270 км от Калининградской области. Похоже, что Путин будет нападать на Польшу после завоевания Германии.
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Боюся наврочити, але для України це досить недобрий сигнал. Скоріше за все розвіддані Штатів свідчать про дуже можливе масове вторгнення кацапів на територію України з метою відстоювання типу "прав русскоязьічного населения". А це, в свою чергу, може мати дуже негативні наслідки для країн-сусідів і перш за все Польщі і Прибалтики.
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Нові санкції на підході. Вольодьимир, тримайся там і гарного настрою! Дані від 10-го січня.

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Вот это правильно а то как посмотришь на карту Украины то вокруг одни рашисткие базы Украину окружают -с севера Беларусь союзного государства с рашей ,с востока на рашовской територии возле границ Украины рашовские базы ,с юга в Крыму рашовские базы а на западе в приднестровском гадюшнике рашовская база -со всех сторон можно сказать рашисты Украину зажали а так хоть рашисты не посмеют дергнуться бо один армеец США стоит 10 военных рашистов -это можно сказать что по рашовским меркам 10 тысячная армия США.
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Амеры посунули в Польшу не зря. Ещё и в таком количестве...Когда такое было?? С анализом спецслужб США - это конкретно не зря.Значит в этом году нам нужно ждать не просто провокаций от педерастов а крупные попытки прорывов большими силами и с участием в большей степени именно морголо-татарской армии. Вот тут мы и увидим как вальцман "подготовил армию УЖЕ НЕ ТАКУЮ КАК В 2014-м..." Как у нас готово ПВО на случай если рахит забьёт на всех и попытается задействовать свои летающие туалеты. Как у нас очень быстро может подтянуться крупная арта на позиции..Скорее всего добробаты снова соберутся сами и будут жечь парашские танки. А жид им нифига не будет давать потому что по закону не положено и потом хуйлососники жабоеды и бюргеры не дадут кредитов на украсть..Кстати много сил НАТО переброшено не только в Польшу но и в Прибалтику. И совершенно не детское вооружение и техника серьёзная. Такое ощущение что НАТО ждёт парашу уже на своих границах в Европе.. И это настораживает..Только нашему говноштабу и говнокомандующему по моему похер.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Польшу уже прибыла почти тысяча военнослужащих США
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