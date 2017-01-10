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 СБУ опровергает информацию адвокатов Ефремова о "нечеловеческих" условиях содержания экс-"регионала"

Служба безопасности Украины официально опровергает информацию адвокатов, обнародованную в интервью одному из отечественных СМИ, о якобы "нечеловеческих" условиях пребывания бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова в изоляторе временного содержания СБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении СБУ в Facebook.

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"Подчеркиваем, что за все время пребывания под стражей господин Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания. Александр Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного", - говорится в сообщении.

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"Для прекращения спекуляций Служба безопасности Украины по обращению адвокатов, готова предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания господина Ефремова Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской", - отметили в Службе.
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Да,эту сатану нечеловеческую Ефремова ,которая довела Украину до расстрела Майдана и войны,до десятков тысяч смертей надо бы вообще не содержать ни в каких условиях,а четвертовать вместе со всеми его рыговскими подельниками..
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ему икру и шампанское по утрам и свежую козу на вечер дают? Нет! Значит условия ненормальные для него.
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"Человеческие условия", это персональная тюрьма, как у Пабло Эскобара?
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Стандартный шаблон объяснительной для 86%

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По сеньке и шапка шита. Хотя, как на мой характер я бы красномордого в петушатник определил. Пусть бы набирался навыков перед зоной
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Он хочет камеру как у Брейвика. Три комнаты: гостиная, спальня, спортзал.
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джакузи не работает?или девок некрасивых возят?плазма не на всю стену?
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Без джакузі і елітних шльондр? Дійсно, нелюдські умови. М
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Ему не хватает отдельного тренировочного зала с кадыровцами-ослоебами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ опровергает информацию адвокатов Ефремова о "нечеловеческих" условиях содержания экс-"регионала"
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