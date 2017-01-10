 СБУ опровергает информацию адвокатов Ефремова о "нечеловеческих" условиях содержания экс-"регионала"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении СБУ в Facebook.
"Подчеркиваем, что за все время пребывания под стражей господин Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания. Александр Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратных метров, которая оборудована всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного", - говорится в сообщении.
"Для прекращения спекуляций Служба безопасности Украины по обращению адвокатов, готова предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания господина Ефремова Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской", - отметили в Службе.
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