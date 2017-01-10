 В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 военнослужащих, - Минобороны. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном ответе Минобороны, опубликованном журналистом Алексеем Братущаком на странице в Facebook.
Согласно сообщению Минобороны, в 2016 году в боях погибли 211 военнослужащих, ранены 1198 человек. Небоевые потери составили 256 человек.
Самой распространенной причиной небоевых потерь является самоубийство (63 случая). На втором месте - смерть в результате болезней (58 случаев). Кроме того, 39 военных погибли в результате неосторожного обращения с оружием, 30 военных были убиты, 29 погибли в результате несчастных случаев, 18 - в результате ДТП, 10 - в результате отравления, в том числе алкогольного и наркотического, 4 - в результате нарушения мер безопасности. Пятеро военных из 256 погибли по другим причинам, которые не указываются в ответе ведомства.
Данные предоставлены за период с 1 января по 23 декабря 2016 года.
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Совсем другое дело когда хочет и вынужден.
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не самая подходящая тема для обсуждения .
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померло внаслідок хвороб - 58...
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там человек болеет пока не умрет?
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от службы в армии помню только тупость офицеров за редким исключением =1 на 100.
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и самоубийство.
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Скорее статистику подправили, списав на самоубийства.
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к сожалению есть и такие........все это очень печально
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Чи , можливо , важливіше питання - що , з цим , треба робити ?
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Тобто - ми скочуємось до рівня РФії , коли люди самі вважають , що вони не повинні там чогось знати ... сумно((
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Па Степ
не обовязково населення має знати цю інформацію має бути якась границя в інформаціі
10.01.2017 20:23Мне нравится 7
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Да, война, но и секретить потери, как это делается в рашке - не очень правильно. Не 20-й век на дворе. Инфа вылазит очень быстро и из таких мест, что уж лучше это будут официальные данные и источники (им хотя бы можно претензии предъявить в случае какого косяка).
Проблема не в опубликовании этой информации, а в наличии фактов разпиз%яйства, халатности и поху%изма.
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В 2015 году, по оперативным данным Росстата, число самоубийств в России составило 24 982 человек.
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А как с этими засекречиваниями дела обстоят в США??? Там тоже правительство секретит потери своих воинов?
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