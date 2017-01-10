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Все про:Минобороны (4546) отчет (237) самоубийство (455) военнослужащие (3074) потери (715)

 В 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 военнослужащих, - Минобороны. ДОКУМЕНТ

В 2016 году небоевые потери в зоне проведения Антитеррористической операции у украинской армии составили 256 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном ответе Минобороны, опубликованном журналистом Алексеем Братущаком на странице в Facebook.

Согласно сообщению Минобороны, в 2016 году в боях погибли 211 военнослужащих, ранены 1198 человек. Небоевые потери составили 256 человек.

Самой распространенной причиной небоевых потерь является самоубийство (63 случая). На втором месте - смерть в результате болезней (58 случаев). Кроме того, 39 военных погибли в результате неосторожного обращения с оружием, 30 военных были убиты, 29 погибли в результате несчастных случаев, 18 - в результате ДТП, 10 - в результате отравления, в том числе алкогольного и наркотического, 4 - в результате нарушения мер безопасности. Пятеро военных из 256 погибли по другим причинам, которые не указываются в ответе ведомства.

Данные предоставлены за период с 1 января по 23 декабря 2016 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За вчерашний день 5 небоевых потерь", - Матиос

минобороны отчет


Читайте на "Цензор.НЕТ": Подросток пытался совершить самоубийство в мариупольском реабилитационном центре
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не обовязково населення має знати цю інформацію має бути якась границя в інформаціі
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Па Степ - 63 это не много на самом деле для ситуации сплошного стресса... Хотя конечно жаль людей - покончить с собой могут только сильные духом...
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нет, наверное всё таки сильные, другие сломаются, будут терпеть унижения и просить пощады, будут делать то что им скажут хоть землю есть, а с собой не покончат потому что страшно
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У вас воспалённое воображение: типа они такие были жизнелюбы что даже самоубились. самоубийство грех и только сильный чел держится от греха подальше.
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давайте вы представите что вам грозит - вас могут посадить в подвал и у вас будет выбор или вас будут иметь разные уроды избивать пока вы не умрёте от побоев голода , но вы можете их молить просить чтобы отпустили предлагать деньги , хоть и не факт что отпустят, или вы не хотите идти в бой там умереть или см.выше и не хотите убивать кого-то ведь тогда до конца ваших дней вам не будет покоя или вы застрелитесь, что вы выберите?
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"самоубийство грех" а вы религиозник( с такими бесполезно говорить о жизни
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Ага, ваша философия об жизнеутверждающей правде самоубийцы-храбреца не имеет ни духовной ни философкой основы. Вы просто юродствуете над заблудшими душами
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Если человек не хочет жить, то ничего героического в его самоубийстве не будет.
Совсем другое дело когда хочет и вынужден.
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человек не может перехотеть жить просто так, тому всегда есть причины
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а скорее как всегда нужно списать на не боевые потери , которых в пять раз больше...
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Людей, що здатні подолати основний інстинкт, можна називати по різному. Але слабкість їх точно не характеризує, як би цього комусь не хотілось.
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Вообще-то считается, что самоубийцами становятся слабые духом, не находящие в себе моральных сил жить в этом сложном мире. 63 самоубийцы за год -почему-то мне кажется, что это отнюдь не мало.
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Руцкий Рейх - настаиваю - убить себя могут люди очень мотивированные (японские камикадзе пример) - кто то может быть опущенным всю жизнь, а кому то и одного случая достаточно что бы покончить с этим. Вот так...
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Я бы не относил японских камикадзе к обычным самоубийцам. Это была высшая степень самопожертвования. Самоубийца просто убивает себя, камикадзе убивает врагов своей Родины ценой собственной жизни.
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Руцкий Рейх - вот попробуй убить себя, когда каждая клетка твоего тела кричит "Стой, я хочу жить !!".. Не уважать самоубийц (если они были не под кайфом конечно), это сознаваться в своей трусости... - я так думаю..
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Уважать самоубийц? Посочувствовать можно, и пожалеть, но УВАЖАТЬ?
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и правильно!
не самая подходящая тема для обсуждения .
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Навіть мертвих і тих люди змогли поділити на правильних і неправильних. Це прикро.
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сухие цифры ...цена показателей для отчетности....на самом деле большинство ребят наверняка отдали жизнь за Украину.....да все они были бы живы если б не война....
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Есть факты про НАВЕРНЯКА? Или это твои фантазии?
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сколько ты слышал сообщений про убийства и самоубийства в ВСУ в течении прошлого года? у вас в Мак Дональдсах кроме Первого канала показывают еще что-то
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Погугли и узнаешь В мирное время солдаты кончают собой. За мою службу при совке только в моей части пятеро наложили на себя руки.
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Меня поразило другое:
померло внаслідок хвороб - 58...
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Ноша була тяжка занадто, не кожний може витримати. Ціна, яку платить наша країна за те, що 85% сусідів з півночи з'їхали з глузду небезпечним для оточуючих ладом. Здохни, Путин!
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Ну, і де робота Академії наук, професорів психології, штатних психологів ? Барани очкасті.
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похоже завуалирували под самогубство, чтобы меньше бабла платить.
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опущу все остальное ,но(результате болезней (58 случаев).Источник: http://censor.net.ua/n422771
там человек болеет пока не умрет?
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инфаркты, инсульты, воспаление хронических болезней.... Не забывайте что 2016 год это еще год мобилизованых. А кого туда гребли и как они проходили медкомисию мы знаем. По логике, с контрактниками должно быть по лучше
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все может быть.
от службы в армии помню только тупость офицеров за редким исключением =1 на 100.
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Относительно много военных-добровольцев в солидном возрасте, а это сердечно-сосудистая система, онкология и т.д.
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Недоработки в командовании отчетливо видны,цифры не боевых потерь весьма существенны.
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При 211 погибших 63 самострела, цифра не реальная. Коню даже понятно, что этих типа самоубийц, нет и быть не может в таком количестве. обыкновенное "снижение" потерь.
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почему не может? может, туда нагнали вырванных из мирной жизни, без подготовки, нормальный человек воевать не будет, а про тех что от болезней и тд. так вообще и говорить не надо
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це все знаменитий міномет Молот - сіє самогубство серед ВСУ.
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Война это всегда испытание для человека, не каждый способен после убийства врага справится со своими "бесами" не мы это начали, мы защищаемся от душегубов москалей,на них и грех лежит непрощаемый,смертный, Царствие Небесное всем нашим воинам, защитникам Родины-Украины,пусть Господь прости Ваши Души.
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Очень плохая статистика. Пункт первый, как и второй и "померло внаслідок хвороб". Это не мотивирует никого. По всем этим пунктам? Должны быть проведены ЖЕСТОЧАЙШИЕ расследования! Сложите цифры, умножьте на "всякі випадки". Ну да у нас населения не менее чем в КНР. Это образно. Но статистика - удручающая.
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нихрена не верю. человек идет на войну. готов умереть. за определенные ценности.
и самоубийство.
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Кто идет добровольно, а кого-то из-под палки и пинками туда гонят.
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мобилизованые силком мужики не все готовы были умереть
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Чёт не верится в такую высокую численность самоубийств. Это аж 1/5 потерь ВСУ.
Скорее статистику подправили, списав на самоубийства.
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Ну коли небойові втрати перевищують бойові, це вже, м'яко кажучи - насторожує..........
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В нашей части Нацгвардии(Мариуполь), с октября 2015-го, по февраль 2016-го были самоубийства, с потрясающей регулярностью: раз в месяц. Так там- менее батальона! Все- молодые пацаны. Это - из открытой печати. Публиковали. Потом- не знаю.
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Це - "в зоні АТО" , а чому не ведеться статистики - скільки покінчило самогубством після повернення з АТО ?
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А кто будет вести статистику,в таком бардаке ?
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тисячі (десятки тисяч !) чинуш у погонах , в ВСУ , НГ , СБУ ... чим займаються ?
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NNN

к сожалению есть и такие........все это очень печально
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Є , але справа не в тому - чому ніхто не займається цим питанням ? Навіть не ведеться статистика ... не відбувається кваліфікована допомога людям ?
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подозреваю, что многие (вернувшиеся с АТО) не хотят или стыдятся квалифицированной помощи. И зря конечно.......
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в любом случае эта "статистика" ужасающая........
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Це надруковано для Росii, щоб виглядати деморалiзованими, чи що ?
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Ау, военные психологи вы где? И зачем эту информацию открывать на радость врагам ? Росс.сми уже руки потирают. Как по мне за такое количество самоубийств должны быть наказания ответственных за личный состав.
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росс сми руки то потирают но если бы они знали сколько покончили самогубством людей после чеченской войны и покончат те кто воевал на Донбассе то эти цифры покажуться страшными,как бы это не звучало но это издержки войны,люди разные бывают и никакие психологи не могут это предотвратить,и это есть демокартия что такие цифры доступны для широких масс,так же как и декларации чиновников,или надо как в России все потери засекреченны,нас там нет и прочьий бред,
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Тебе так хвилює що там собі "потирають" росс сми ?
Чи , можливо , важливіше питання - що , з цим , треба робити ?
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мне плевать на росс сми я их не смотрю да и наши тоже,я ответил человеку который об подобном говорит
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10.01.2017 20:23 - і 7 це "лайкнувших" ...
Тобто - ми скочуємось до рівня РФії , коли люди самі вважають , що вони не повинні там чогось знати ... сумно((

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в смысле не повинны ничего знати? у нас в сравнении с Расией открыта для всеобщего джступа такая информация которая там и не снилась,архивы КГБ, вот списки небоевых потерь,декларации чиновников, такого в Кацапии нет и не будет никогда
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Дивись вище -
Па Степ

не обовязково населення має знати цю інформацію має бути якась границя в інформаціі
10.01.2017 20:23Мне нравится 7
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"коли люди самі вважають" а где вы там людей увидели? ;...
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вы бы ещё сравнили бы со статистикой татаро-монгольской орды, думаю большой разницы бы не было бы!
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Я лишь "озвучил" то, что говорят многие психологи, в каждом обществе есть часть потенциальных суицидников, спусковым-роковым для них является любой стресс,может мысль я свою не внятно высказал, простите.
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А я говорю тебе сюда http://natribu.org/ua/ педерасту козломордому.
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при такой статистике министр обороны не только в отставке должен быть, а в тюрьме (за проявленную халатность в исполнении служебных обязанностей)!
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Здравия всем! Самоубийство! А самоподрыв - это самоубийство???? Я считаю что нет- это боевые потери! Да и я так думаю что в этой строке- самоубийство - есть такое явление как самосуд самих товарищей по оружию. Это часто бывает на войне за предательство или малодушничество. Ему помогают уйти в мир иной - а списывают все на самоубийство.
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на войне возможно разное,там действуют по сути волчие законы,повсюду кругом смерть,горы оружия,стрессы,напряжение и так далее... возможно всякое,и суицид,и самосуд,и геройство и предательсвто,это не банальная рутинная жизнь
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С одной стороны - так да, а с другой - так нет.
Да, война, но и секретить потери, как это делается в рашке - не очень правильно. Не 20-й век на дворе. Инфа вылазит очень быстро и из таких мест, что уж лучше это будут официальные данные и источники (им хотя бы можно претензии предъявить в случае какого косяка).
Проблема не в опубликовании этой информации, а в наличии фактов разпиз%яйства, халатности и поху%изма.
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Что то меня эта цифра и сама формулировка очень смущают "... в зоне АТО покончили с собой 63 военнослужащих...". А вас в этой фразе от Минобороны ни чего не тревожит?
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Ця статистика показує ганебне і злочинне відношеня держави до потреб і умов служби військовослужбовців . Державні службовці перш за все роблять собі всі умови , а що лишиться на армію , медицину
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Эта статистика показывает лишь одно, в каждом обществе есть потенциальные самоубийцы и хватит трогать нашу Армию,скоты.
В 2015 году, по оперативным данным Росстата, число самоубийств в России составило 24 982 человек.


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Статистику за 2016 год путлер засекретил,но можете себе представить...
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Да заколебали вы своей рассеей!!! Может хватит Украину сравнивать с этим сбродом?
А как с этими засекречиваниями дела обстоят в США??? Там тоже правительство секретит потери своих воинов?
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Во время моей службы и в мирное время в ВСУ хватало самоубийств, при чем бывало что и офицеры вешались/стрелялись. Не говоря уже про рядовых.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2016 году в зоне АТО покончили с собой 63 военнослужащих, - Минобороны. ДОКУМЕНТ
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