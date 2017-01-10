 ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, - Гройсман провел телефонный разговор с Шефчовичем

Во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности относительно обеспечения украинских и европейских потребителейприродным газом, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.
Обсуждая вопрос транзита природного газа по территории Украины, Гройсман подчеркнул, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС.
Шефчович в свою очередь заверил, что ЕС поддерживает усилия правительства Украины по реформированию энергетического сектора Украины.
Вице-президент Еврокомиссии проинформировал также о готовности ЕС выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности, отметив необходимостьпринятия украинским парламентом законов о Фонде энергоэффективности, о рынке электроэнергии, о регуляторе в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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