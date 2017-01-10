 Отбор газа из хранилищ на 19% меньше, чем прошлой зимой, - "Нафтогаз"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".
"Этой зимой отбор газа из подземных хранилищ с начала сезона на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 года). А в этом году таки немного прохладнее", - говорится в сообщении.
"Любим сидеть вечером в теплой комнате за чашкой душистого чая и читать "зраду" о том, как Украина замерзнет. Вот-вот", - отметили в "Нафотогазе".
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Ну да ничего. Всё ещё впереди!
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По-перше - Господь Бог жаліє українців й посилає їм нехолодні зими..
По-друге - в помешканнях українців стало дещо прохолодніше , ніж минулими зимами..Ціни заставляють економити..
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Дорогие порохоботы,мне для работы нужны данные - Скольких чиновников поймали на взятках,и скольких из них посадили.За 2015-2016 гг.Поможете?
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По мне, так всех украинских судей можно смело лишать должностей. ВСЕХ.
Но, как ниже написали, порох не единственный виновник происходящего в судейском корпусе ...лядства. Депутаты тоже в этом виновны.И даже горячо любимая вами.
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Тише... Ещё тише... Прислушайтесь... Слышите частый шуршащий звук?
Это ватники дрочат на меня!
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http://www.komi.kp.ru/daily/26624.7/3646137/0
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https://www.youtube.com/watch?v=s0Hu8N3ovDQ
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- Снова паРаша замерзла...
Все хорошо прекрасная маркеза
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Источник: http://censor.net.ua/n422768. Трава конкретная в "Нафотогазе".
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