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Все про:газ (8583) Нафтогаз (2211)

 Отбор газа из хранилищ на 19% меньше, чем прошлой зимой, - "Нафтогаз"

Этой зимой отбор газа из подземных хранилищ с начала сезона на 19% меньше, чем прошлой зимой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

Также читайте: Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. м

"Этой зимой отбор газа из подземных хранилищ с начала сезона на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 года). А в этом году таки немного прохладнее", - говорится в сообщении.

"Любим сидеть вечером в теплой комнате за чашкой душистого чая и читать "зраду" о том, как Украина замерзнет. Вот-вот", - отметили в "Нафотогазе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% , - Гройсман

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Досить вже дебільних казок від Нафтогазу, хай покажуть свій баланс відбору газу зі сховищ і скільки в сховищах лишиться газу навесні! А народ України подивиться на баланс і сам вирішить в що йому вірити! В сховищах має лишитись 5-6 млрд куб.м. газу або більше, тому якщо Нафтогаз мріє висмоктати весь газ зі сховищ до останнього кубометру, то таких "керівників" Нафтогазу краще вже вивести у внутрішній дворік і тихенько пристрелити!
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а причем тут йуля?или у йулеботов в методичке так настрочено
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соевый ходи мимо
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Это смотря от чего отсчитывать. от 1 сейчас или 10 два года назад... (цифры абсолютно условны)
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сер, что сказать то хотел - смысл твоего поста?
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В том, что проценты считаются от заполненности ПХГ и потребления, причем за сезон, а не первые месяцы...
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Платить простым нечем - углем топят.., а заводам многим кердык... Посадки рубят в полный рост.. . Я не ольгинец, если что...
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Може і не ольгінець, але акцент у тебе кацапський.
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народ Украины ложил йух на мнение параши и йухла и ждет следующих гастролей боярышника по вяликой
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шоколада нажралось
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и не стыдно Вам, ведь что жрать кацапы будет
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жРать или Ржать??
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Ну Ржать, Сергей, то у вас сугубо МИДовская прерогатива. Там у вас одни лошади служат.
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Ну я правда не понял федькиного поста... Ну тупой я - объясните?
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Читайте миллера, где он хвастается какие рекорды газа продал грязьпрём за 2016 год, но скромно умалчивает о колличестве полученных за эти "рекорды" денег. Ибо в кубометрах это "рекорды", а в доходах разве что отрицательные рекорды.
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Мне вообще то пох на Миллера... И газпром тоже...
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А как же предсказания, что дешёвый американский, катарский, иранский газ выдавит проклятущую Рашку с европейского рынка? Не сбылись что-ли?
Ну да ничего. Всё ещё впереди!
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Ну так россосийский сейчас самый дешёвый. Пусть торгуют.
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В цьому немає заслуги "Нафтогазу"..
По-перше - Господь Бог жаліє українців й посилає їм нехолодні зими..
По-друге - в помешканнях українців стало дещо прохолодніше , ніж минулими зимами..Ціни заставляють економити..
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Зима в этот раз по всей Европе холодная...
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В Дніпрі сьогодні плюсова температура..Не так холодно, як хотілося б кацапні..
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зате на заході нижче 20 опускалося.І в Києві,і в Сумах
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та ладно... на "синоптику" максимум сегодня в Днепре 0 градусов.
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Повторюю - сьогодні в Дніпрі була плюсова температура.. Сніг танув без посипки сіллю, з дахів капало.. Не віриш - перепитай у дніпрян тут на форумі..
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Нам плевать. Мы ещё три зимы тому замёрзли все от голода. Вы что кАнал звЯзда или симоньян вовседырей не смотрите?
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Уже всем потепление настало! И мне))
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В этом году зима ЗНАЧИТЕЛЬНО холоднее, чем в прошлом. Отсюда вывод: кто-то очень сильно 3.14здит. И да, ублюдкам из Нафтогаза, прежде чем врать, стоит просмотреть прошлогодние прогнозы погоды. А если лень, то подскажу, как рыбак: в прошлом году в моем городе с большим трудом провели международные соревнования по подледной ловле в виду практически полного отсутствия этого самого льда. Соревнования пришлось проводить на областных водоемах, причем на разных.
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В Дніпрі Дніпро не повністю покрився кригою.. В якій області живеш?
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В Тернополе. Последнюю неделю температура колеблется от -15 до -20. В прошлом году лед с озера сошел где-то в конце января. Такого не было лет 25. Так что повторюсь: этим деятелям стоит пересмотреть прошлогодние прогнозы погоды. Или сейчас 3.14здят или тогда 3.14здели.
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Облегчу вам задачу - ест такой сайт Синоптик. А на нем есть чудесная функция - просмотр погоды год назад. Там все четко и понятно.
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В статті написано що в цьому році такі холодніше ніж в минулому )))
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Ну молоцы, чё... А коррупцию уже побороли? Вот-вот...
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Головне щоб до кінця опалювального сезону вистачило..........
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Ahmad ‏@AlAhmediya 2 ч.2 часа назад
Дорогие порохоботы,мне для работы нужны данные - Скольких чиновников поймали на взятках,и скольких из них посадили.За 2015-2016 гг.Поможете?
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То вам к судьеботам по статистике посадок. Потому как сажать - это прерогатива судебной ветви власти.
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Да мне пофиг. Я биографии судей не изучаю.

По мне, так всех украинских судей можно смело лишать должностей. ВСЕХ.

Но, как ниже написали, порох не единственный виновник происходящего в судейском корпусе ...лядства. Депутаты тоже в этом виновны.И даже горячо любимая вами.
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Вот только напрашивается один простой пример . Человек. министр финансов США в годы 2 мировой "пропустил" через себя 50-60 млрд .дол, сейчас это пару триллионов, и оставил в наследство "жалких" 150 тыс. дол. А сколько Кроль , Барыга, Череп у себя оставили ???? Смотрите е декларации. И , что Барыга вроде как и не при чем , да ?
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Как это ни при чём? И он при чём. Но не он один. А все чиновники и депутаты . Хорошо ... не все,но большинство. И даже те, которые хитрые и на себя ничего не записывают, а всё на мужа-бизнесмена.
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Тогда . извините, вас не поймешь, То за здравие, то за упокой. вы уж как то определитесь. То ли Барыга имеет значительную часть вины за происходящее, то судьи виноваты.
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Угу. А кто деньги в тот же ВР чемоданами носил. Пушкин или Лермонтов ?
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Та ясно. Ми ж всі ще три роки тому позамерзали....
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во уроды...по платёжкам за тепло что то не видать..валят сволочи по полной...
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Тише! Замолчите! Сделайте полную тишину...
Тише... Ещё тише... Прислушайтесь... Слышите частый шуршащий звук?
Это ватники дрочат на меня!


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Радість у Клімкіна - більше газу вкрав. Зекономив.
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Ключевое слово "украл", а кто у кого и что это уже не важно))
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Когда экономия превращается в самоуничтожение, то извините, это означает, чтобы перекрыть кровь на голове, мы пережали шею. А теперь по сути. после 1 квартала будут повышены цены на газ по простой причине, выросла стоимость нефти, и существенно по сравнению в 3 кварталом прошлого года, который определил цену 1 квартала этого года. плюс вырос курс и будет расти дальше. а потом в "игру" вступает МВФ, где прописано, что при повышении цен более чем на 10%, Правительство ОБЯЗАНО повысить цены. Вот и получается либо денег не дадут, либо дадут, с существенным повышением, которое могут уже и не выдержать Так, что петь победные реляции как то рановато.
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Ще й половина опалювального сезону не пройшла,а шоколадні вже рапортують про перемогу
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Тю дурне данило,це кацапи рапортували,Нафтогаз тільки відповів
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Берут пример с Пэци))) он про безвиз по семь раз на дню вещает. Правда что-то заткнулся в последнее время....
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Значит на 20 проц. меньше за газ заплатите , норм.
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Народная примета - чем выше цена на газ, тем меньший объем отбирается из хранилищ. В идеале, хранилища будут заполнены на 100%. Жаль только, что аплодировать будет уже некому.
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Естественно неплохо сидеть в теплой комнате за чашкой душистого чая, а если учесть те многомиллионные бонусы, которые вы в конце года получили в качестве премии, то никакая зрада не страшна.
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Подъезд общежития в Республике Коми. Нищая московия. Январь 2017 года. 21 век.

http://www.komi.kp.ru/daily/26624.7/3646137/0


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Красиво жить средь сталактитов, романтично...
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Глянь на мокшанских рабов. Страна нищих обезьян дохнущих от холода.
https://www.youtube.com/watch?v=s0Hu8N3ovDQ
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Хто його відбирає, якщо ми, українці, судячи з новин Московії вже замерзли 3 роки тому?
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А что там у хохлов
- Снова паРаша замерзла...
Все хорошо прекрасная маркеза
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Зима холоднее, а отбор газа меньше. Как такое может быть? Перешли на альтернативные источники?
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Наче ні, але в цьому році рєально меньше топимо і нормально,не мерзнемо ))))
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Любим пи.деть вечером в теплой комнате за чашкой душистого конопляного чая и читать "зраду" о том, как Украина замерзнет. Вот-вот", - отметили в "Нафотогазе".
Источник: http://censor.net.ua/n422768. Трава конкретная в "Нафотогазе".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтбор газа из хранилищ на 19% меньше, чем прошлой зимой, - "Нафтогаз"
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