 Адвокат Фейгин ходатайствует о приобщении к делу Сущенко документов из Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом адвокат рассказал в интервью Укринформу.
"Процессуальных действий по делу Сущенко сейчас не предвидится. Тем временем я получил документы и подал ходатайства об их приобщении к делу. Это справка о журналистском образовании Романа, заявление ГУР МОУ, что он не является их сотрудником, а также полученная от Укринформа выписка из трудовой книжки Сущенко (ранее СМИ РФ давали ложную информацию, что якобы СБУ изъяла в Укринформе личное дело Сущенко. - Ред.)", - сообщил Фейгин.
Он также напомнил, что через две недели в Лефортовском суде состоится заседание о продлении ареста Роману Сущенко. Защита, по словам адвоката, будет и далее настаивать на изменении "меры пресечения" на домашний арест.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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