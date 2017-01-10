 "Такими провокациями нас поссорить не удастся", - Климкин о повреждении памятника погибшим полякам на Львовщине

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", - написал Климкин.
Напомним, ранее неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине.
Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте-Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.
Полиция открыла по данному факту уголовное дело.
1010 29
"Если Россия выполнит Минск, можно начинать говорить о снятии санкций", - Климкин(152)
Новому главе ОБСЕ Курцу показали последствия обстрелов боевиков в селе Виноградное. ФОТОрепортаж(34)
Климкин и новый глава ОБСЕ Курц отправились с визитом в Донецкую область. ФОТО(23)
Климкин о дате введения безвизового режима для украинцев: "Уверен, что решение будет весной"(80)
На самом деле Климкин спасает Евросоюз, а не Украину - Портников(0)
Теракт в Берлине: среди погибших могут быть двое граждан Украины, - Климкин(6)
Преступления России в Сирии и Украине не оправдывают убийство посла, - Климкин(186)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кто-то верит в это?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить