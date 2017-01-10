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Все про:Львовщина (1258) памятник (1993) память (662) повреждение (87) Польша (3557) Климкин (1054)

 "Такими провокациями нас поссорить не удастся", - Климкин о повреждении памятника погибшим полякам на Львовщине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил повреждение памятника полякам, погибшим от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине, назвав акт вандализма провокацией.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", - написал Климкин.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Памятник погибшим от рук гитлеровцев полякам осквернен вандалами на Львовщине. ВИДЕО

Напомним, ранее неизвестные вандалы повредили памятник убитым полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута-Пеняцкая Бродовского района на Львовщине.

Украинский историк, председатель Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович считает уничтожение памятника в Гуте-Пеняцкой провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне.

Также читайте: Польша готовит ноту Украине из-за разрушенного вандалами памятника на Львовщине, - посол Пекло

Полиция открыла по данному факту уголовное дело.
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Не важно. Часовню тоже он.
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Ээ... Доставляет уровень оценки поста... Я просто тащусь....
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Як там "Знищен (унічтожен) польський пам'ятник". Ганса диверсанта, як завжди, підвела граматика.
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Тут потрібні не слова, а оперативні дії "по гарячому".................. Має бути вже сформована компетентна слідча група і йти слідство "повним ходом"................ а не просто бла-бла-бла.......
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Это не от Климкина зависит. Этим МВД должно заниматься
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Шукають.http://zaxid.net/news/showNews.do?avtor_napisiv_na_zruynovanomu_pamyatniku_polyakam_ne_znav_ukrayinskoyi_movi__politsiya&objectId=1414674
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Хорошее у нас правительство, все за кого-то переживают, только не за наших бойцов.
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Бог знает, сколько простоял памятник. И тут, "вдруг", в канун Рождества люди идут, покупают за деньги краску и делают это подлое дело.
Кто-то верит в это?
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Видатний дипломат сучасності цей пан Клімкін..
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Не виникає ніякого сумніву, що це Гарантована робота кацапні ....
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В них Зоя Космодем"янська в святих тепер. Стиль ідентичний.
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Выгодно это- прежде всего- рашке. Это- понятно. А ещё- кое-кому в Польше, как бы цинично это не звучало. Но, подготовка была серьезная. Если бы только красочка! Так ведь и рванули неслабо!
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Тому потрібно негайно вводити візовий режим, щоби всяка сволота вільно тут не тинялася. Цей почерк давно відомий. Коли Союз вже валився то тут по Львівщині совіцькі диверсанти здійснили цілий рейд, щоб знищувати тілько но встановлені пам"ятники нашим Героям.
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Зло - породит - зло. Ненависть - ненависть. Видать только немцам дошло после "взбучки", как жить нужно и как действовать. Исправно платят репатриации и не собираются отказываться. Грехи - замаливают. Помнить - нужно, для извлечения - уроков. Вывод? Значит украинцев не воспитали в духе толерантности, понимания и далеко-идущих выводов. Чья вина? Государства!
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100% это не украинцы. Украинцы никогда не гадили на могилах, никогда не нападали на соседей. Так действует только кацапня. И методы от хуйла - гибридные.
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До кожного пам`ятника охорону не виставити
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українці памятники простим полякам не нищать. на відміну від мордви і її куплених яничар
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Причем тут ленин, персонаж из дебильньіх "интернов", и почему дедушка, он шо постарел? (шутка)
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Кацапов больше не любят, но памятники же им не ломают
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Последнему идиоту понятно, что акт вандализма сделан "шпийоном" из сатанинской путлеровской Орды-россии,сделано это для скандала между братской Польшей и Украиной,поляки не поверили в постанову кремлядей, но мне просто интересно мнение самих сатанистов москалей, вы и вправду "думаете" что так можно поссорить братские Славянские народы ? Вы ошибаетесь финоугорские рашисты.Вы аутсайдеры во всем, хотя в убийстве мирных народов вы даже гитлеровцев перещеголяли.Скоты.
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З кремлем треба боротися кремлівськими засобами, хоча дещо з цих засобів для нормальної людини будуть огидними
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Побачимо як Клімкін та інша шобла поведуть себе коли українці будуть святкувати чергову річницю УПА. Польща вже наказала Україні скасувати всі урочистості. Братья плять. Такі самі як і на Сході. Тільки ці більш спокійні, але замашки імперські нікуди не ділись.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Такими провокациями нас поссорить не удастся", - Климкин о повреждении памятника погибшим полякам на Львовщине
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