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 Киевские спасатели сняли со льдины 12-летнюю девочку на озере Тельбин. ФОТО

10 января в 15:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что на озере Тельбин, напротив жилого дома по ул. Березняковская, 30А, что в Днепровском районе столицы, на льду находится 12-ти летняя девочка, на расстоянии около 30-ти метров от берега и нуждается в помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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"К месту вызова немедленно было направлено спасателей 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв в 15:41 на место вызова, бойцы сразу же приступили к спасению девочки. Один из спасателей, который был одет в специальный гидрокостюм, подобрался к девочке, которая находилась на льду в шоковом состоянии. Успокоив девочку, пожарный-спасатель Юрий Довгаль закрепил на ней спасательный пояс и попросил ее лечь на лед и с помощью спасательной веревки вытащил ее в 16:30 на берег", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Двое подростков провалились под лед в Запорожье - один утонул, - ГСЧС. ФОТО

Бойцы, которые спасли девочку, посадили ее в пожарно-спасательный автомобиль погреться, спросили где она живет, завезли ее домой и передали родителям.

дети тельбин лед гсчс


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Спасатели - молодцы!!!
а мультик про мамонтёнка надо запретить!


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чтобы дети понимали, что плыть на льдине - это опасно, а не мило
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шучу, конечно же )

сам в детстве катался по реке на льдинах.

Вообще удивляюсь, как выжил после того, что творил )
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а я в детстве рыбу ловил--отгоняешь льдину от берега,а рыба стоит на месте
прям руками голыми брал
эх,нету рыбы--потравили всю сбросами заводских стоков
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И ризочкой надо, чтобы мозги в голову переместились .
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Там і батькам не завадило б трохи всипати...
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а чё? озеро еще не отжали? непорядок
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Сподіваюся тато дівчинки зараз паском проводить виховну роботу. А що?- Через дурну голову має постраждати дупа.
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Хлопці!!! Зразу різочкою..., паском... А ви такими не були? Це й так для неї наука. Більше не полізе.
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Там озера того метр на метр, если бы и из этой лужи не спасли, то грош цена таким спасателям.
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Герхард Шрёдер "Там озера того метр на метр, если бы и из этой лужи......"

Озеро Тельбин Киев. ("лужа - метр на метр")






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Я тоже с его слов офигел. Длина беговой дорожки вокруг озера - 2км. Неплохая такая лужа .
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Второй случай успешной работы. Ну и хорошо. Меня тока удивило, что спасателям сообщили, что на льдине девочка именно 12-ти лет! На фотке- я бы поболее дал. Наверное жених, рядом стоящий- ментам инфу дал. Ай, да жа-а-аних! Башка варит. Сам не пытался. Бо хуже было бы...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевские спасатели сняли со льдины 12-летнюю девочку на озере Тельбин. ФОТО
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