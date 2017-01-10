 Киевские спасатели сняли со льдины 12-летнюю девочку на озере Тельбин. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"К месту вызова немедленно было направлено спасателей 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв в 15:41 на место вызова, бойцы сразу же приступили к спасению девочки. Один из спасателей, который был одет в специальный гидрокостюм, подобрался к девочке, которая находилась на льду в шоковом состоянии. Успокоив девочку, пожарный-спасатель Юрий Довгаль закрепил на ней спасательный пояс и попросил ее лечь на лед и с помощью спасательной веревки вытащил ее в 16:30 на берег", - говорится в сообщении.
Бойцы, которые спасли девочку, посадили ее в пожарно-спасательный автомобиль погреться, спросили где она живет, завезли ее домой и передали родителям.
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а мультик про мамонтёнка надо запретить!
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сам в детстве катался по реке на льдинах.
Вообще удивляюсь, как выжил после того, что творил )
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прям руками голыми брал
эх,нету рыбы--потравили всю сбросами заводских стоков
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Озеро Тельбин Киев. ("лужа - метр на метр")
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