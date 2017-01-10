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Все про:Генштаб ВС (745) обстрел (5071) боевые действия (923) Антитеррористическая операция (15520)

 Боевики на Донбассе совершили более 750 обстрелов за время действия последнего режима прекращения огня, - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют о более 750 случаях нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня на Донбассе с момента вступления в действие последних договоренностей 24 декабря 2016 года.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"24 декабря был объявлен режим прекращения огня. С того времени и по сегодня боевики совершили более 750 нарушений. Ежедневно фиксируем около 50 обстрелов. Интенсивность обстрелов увеличивается", - рассказал Волошин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, двое ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - штаб АТО

По его словам, боевики также применяют тяжелое вооружение, атакуя позиции украинских военнослужащих.

"Вчера даже были применены системы залпового огня - "Град". Это было на луганском направлении, возле села Сизое", - добавил Волошин.

Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы, от 00:00 часов 24 декабря 2016 года на Донбассе должен был действовать очередной режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодне-рождественских праздников. Однако стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.

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Генштаб має опанувати нові технології ведення війни з масованим запуском безпілотників, які будуть відслідковувати в режимі он-лайн засоби ураження терористів (РСЗО та артилерію) від початку нанесення вогневих ударів і до моменту їх повної ліквідації силами ЗСУ! Волонтери Касьянова вже розробили масові дешеві безпілотники які будуть гинути над позиціями ворога та надавати важливу інформацію про розміщення та пересування ворожих РСЗО та артилерії, а також волонтери Касьянова розробили великий бензино-електричний дрон який може виступати ретранслятором сигналу від маленьких передових безпілотників до штабів бригад, армійських корпусів та артилерійських підрозділів, щоб знищувати ворога в он-лайні. Саме таку технологію будуть використовувати американці у випадку подолання російської чи китайської системи ППО - багато дронів летять і гинуть під ударами ворога але добувають важливу інформацію яку передають на супутник чи літак. В нашому випадку військовий літак міняємо на ще один дрон, бо в нас фактично локальна війна і отримуємо універсальну військову систему знищення будь яких систем ворога.
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Нужно еще больше устраивать перемирий, не то счетоводы их ГОВНОшбаба останутся без работы.
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Как то не вяжется, две новости вместе. В предыдущей наисали: 7-9 января зафиксировала 669 взрывов в Донецкой области и 81 - в Луганской.Источник: http://censor.net.ua/n422763.
А ту пишут: 24 декабря был объявлен режим прекращения огня. С того времени и по сегодня боевики совершили более 750 нарушений.Источник: http://censor.net.ua/n422764.
Это что же получается с 24 декабря по 7 января ни одного выстрела не было со стороны боевиков.
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нарушение - факт обстрела, в котором может быть и 5 выстрелов и 25. И один.
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750 нарушений- это констатация интенсивности обстрелов,как указатель того.что этим процессом руководят и заинтересованны определенные люди....и в то же времья нет заинтересованых в прекращении ...
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Цікаве трактування режиму припинення вогню. Причому таке припинення вогню вже 3 роки. Мирний план діє. Шоколад продаємо.
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Идет война под названием "полное прекращение огня". Вот только проблема в том, что Барыга уже обосрался по полной программе и дальше будет только хуже. Тихо умер "мий мырный план". которого никто так и не увидел. Потом канул в лету план политическо-дипломатического освобождения. Теперь США размещает свои войска в Европе, в т.ч. и странах Балтии. Это означает лишь одно. Мир будет защищать сам себя, защищать понятными военными средствами, а мы остались с голой жопой на бронекатерах, и скоро рухнет последний сдерживающий фактор- санкции, как не эффективный.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики на Донбассе совершили более 750 обстрелов за время действия последнего режима прекращения огня, - Генштаб
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