 Боевики на Донбассе совершили более 750 обстрелов за время действия последнего режима прекращения огня, - Генштаб

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.
"24 декабря был объявлен режим прекращения огня. С того времени и по сегодня боевики совершили более 750 нарушений. Ежедневно фиксируем около 50 обстрелов. Интенсивность обстрелов увеличивается", - рассказал Волошин.
По его словам, боевики также применяют тяжелое вооружение, атакуя позиции украинских военнослужащих.
"Вчера даже были применены системы залпового огня - "Град". Это было на луганском направлении, возле села Сизое", - добавил Волошин.
Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы, от 00:00 часов 24 декабря 2016 года на Донбассе должен был действовать очередной режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодне-рождественских праздников. Однако стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.
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А ту пишут: 24 декабря был объявлен режим прекращения огня. С того времени и по сегодня боевики совершили более 750 нарушений.Источник: http://censor.net.ua/n422764.
Это что же получается с 24 декабря по 7 января ни одного выстрела не было со стороны боевиков.
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Светлодарская дуга
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