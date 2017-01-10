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 ОБСЕ зафиксировала 669 взрывов на Донетчине 7-9 января

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) 7-9 января зафиксировала 669 взрывов в Донецкой области и 81 - в Луганской.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 10 января.

"СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечером 8 и 9 января, в том числе более 500 взрывов по сравнению с 169 между вечером 7 и 8 января", - сообщает ОБСЕ.

В Луганской области миссия зафиксировала 48 взрывов 9 января по сравнению с 33 взрывами 7-8 января.

Миссия продолжила контроль процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках, но СММ смогла частично проконтролировать их.

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