 ОБСЕ зафиксировала 669 взрывов на Донетчине 7-9 января

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 10 января.
"СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечером 8 и 9 января, в том числе более 500 взрывов по сравнению с 169 между вечером 7 и 8 января", - сообщает ОБСЕ.
В Луганской области миссия зафиксировала 48 взрывов 9 января по сравнению с 33 взрывами 7-8 января.
Миссия продолжила контроль процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках, но СММ смогла частично проконтролировать их.
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