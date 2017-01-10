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Все про:геополитика (225) Европа (942) призыв (399) Трамп (418)

 17 европейских лидеров предостерегли Трампа: "Путину не нужно величие Америки"

Действующие и бывшие лидеры стран Центральной и Восточной Европы в обращении к новоизбранному президенту США Дональду Трампу призвали его не идти на сближение с Российской Федерацией.

Они выразили свои замечания в письме Трампу, пишет "Европравда".

"Путину не нужно величие Америки. А нам, как вашим союзникам, нужно", - говорится в письме 17 действующих и бывших лидеров и чиновников Центральной и Восточной Европы.

"Как ваши союзники, мы призываем американцев в новой администрации США и Конгрессе твердо стоять на защите наших общих целей и интересов: мира, атлантической силы и свободы", - сказано в письме.

Среди подписантов письма - действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ

Европейские лидеры написали, что приветствуют избрание Трампа, но если он решит объединить усилия с Путиным, возможны серьезные негативные последствия для Европы и Соединенных Штатов.

Прежде всего, администрация Трампа не должна ослаблять санкции в отношении России или молча принимать российскую аннексию Крыма, утверждается в письме. По их словам, это не только деморализует проамериканские силы в Украине, но и дестабилизирует регион экономически и развяжет руки экстремистским, антизападным деятелям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены Трампу: "Мы должны быть трезвыми насчет намерений русских"

"Последствия такого соглашения (с Путиным. - Ред.) поколебали бы доверие к США и их союзников и в других местах", - говорится в письме.

По мнению европейских политиков, Путин не может быть союзником Запада, а российская политика сделала Европу более опасным местом для всех.

Такой призыв Трампа похоже на открытое письмо, которое несколько лидеров Центральной и Восточной Европы написали президенту Обаме вскоре после того, как он вступил в должность в 2009 году. Тогда лидеры предостерегли американского президента от "перезагрузки" отношений США с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа: "Не знаю, чи летіти, боюся турбулентності"
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Приємно дивує присутність серед підписантів діючого президента болгарських "братушек".
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Китай посилювати теж не варто. Так що- просто кілька десятків дрібних князівств на місці бувшої Ерефії- оптимальний варіант.
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Как бы там не было Поднебесная своё не упустит,не зря же они писали на оборудовании поставляемом в Китай в 60х годах- что русские свиньи.
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Влиятельный зять нового президента США Дональда Трампа: что мы знаем о муже Иванки Трамп Джареде Кушнере
http://www.spletnik.ru/buzz/71617-dzhared-kushner.html?utm_source=editorial_block&utm_medium=editorial_block&utm_campaign=editorial_block&utm_event=editorial_block
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те,що він юдейського віросповідання і українець
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Там чорним по білому написано: 1. "потомок белорусских эмигрантов", 2. "бабушка Джареда бежала из Новогрудского гетто в белорусские леса", 3. "О своих белорусских корнях Кушнер подробно рассказал, написав эссе в принадлежащей ему газете The New York Observer."

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Ну, вот что это за мироустройство, если весь мир носится,как с писаной торбой, то с нездоровым Вовой, то теперь ещё и с Трампом?
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Есть же умные Европейские лидеры -подумала я.
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Нагнуть хохлов, поставить раком Европу, вздрючить Америку - голубая мечта русского человека. Русский человек считает, что таким образом он поднимается с колен, на которых стоял последние двадцать лет, а в это время все остальные его нагибали, ставили раком и дрючили. Сами они об этом, конечно, не догадывались, но в плане геополитических и межнациональных извращений русский человек всегда был абсолютно самодостаточен.
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последние 20 лет?? ))))))))))))))))))))))) ".....давайте дискутировать!!...."(С)
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Очень нужное и актуальное послание.Еще бы поняли,что любой раздрай в Европе-это дело рук путина и его проплаченной агентуры!Что он использует демократические нормы Евросоюза в ущерб Евросоюзу.А значит нужно ужесточать европейские законы.Чтобы эффективно противоджействовать разрушающей Европу путинской пропаганде и скрытой или явной коррупции.
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Правило бумеранга: Договор по НАТО с приходом Трампа станет такой же туалетной бумагой, как и "будапештский меморандум", что толку теперь хором произносить заклинания и читать молитвы, получайте, что заслужили!
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В корне не правильный прогноз! Договор о коллективной обороне обязателен к исполнению и пересмотрен быть не может.
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Кстати, когда у Турции с мордором был конфликт (два барана столкнулись рогами на узком мосту), то бабка фрау Меркель сразу заявила, что в случае войны, Германия за турков жопу рвать не будет, а Турция тоже член НАТО! Так о чём вообще разговор?
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Так и Трампу не нужно. Трампу нужно чтобы его долги оплатили и все.
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Резервный фонд московии в декабре 2016 сократился на 49% ($15,27 млрд) - до $16,03 млрд
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Вата радуется, мол рублик укрепился, дали америкосам пососать,но вот оказывается, за счет чего єтот рост обеспечивается
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В ФНБ еще некоторое количество осталось, а дальше - пропасть.
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Список цих "лідерів" якийсь "не вражаючий"................... А чому всі діючі керівники країн Європи не підписались???
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Для украинского МИДа , если что....
ZAXID.NET ‏@ZaxidNet 3 ч.3 часа назад
#Львів: Хто готував провокацію у Гуті Пеняцькій. Швидко перевірили всі сліди в інтернеті та знайшли цікаве >> http://zaxid.net/n1414635

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Да... попала Америка с этим американским жириновским! Но придурки ни к кому не прислушиваются - это факт. Так, что его будут уговаривать либо до импичмента, либо до хуйла в Белом Доме.
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думаю, максимум два года (возможно раньше) продлится "любовь" Трампа к )(уйлу........
однозначно, что с Трампом (многим) "скучать" не прийдется
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Неее, полгода - максимум. Осенью уже Трамп будет ЧМО
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А Трампу потрібна велич США чи велич Трампа?
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В Америке цацкаться долго не будут ... сразу на йух импичмент
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какие-то формулировки с "величием" бредовенькие
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Пропутинский журналист в своем блоге пообещал разобраться с Украиной "по грузинскому сценарию"

http://www.kp.ru/daily/26624.5/3645041/

Специальный корреспондент отдела политики кремлевского издания "Комсомольская правда",Дмитрий СТЕШИН, в своем блоге, в статье "Трамп надежды нашей" в свете избрания нового американского президента пообещал устроить в Украине кровавую бойню:
"Это наши младшие воображаемые друзья-небратья, с которыми, как я предполагаю благодаря имеющемуся инсайду, решили разобраться по "грузинскому сценарию", а потом заслушать их "мирные инициативы и предложения" уже вне рамок усопшего «Минска». Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей. Такой вариант укладывается в испытанную концепцию «кремлевского политического дзюдо»: «мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ…». Ну, дальше понятно".

Что тут сказать? Россияне верят в Трампа больше чем в Путина, а недовысказанная ненависть к Украине ищет выход и проливается в свет через таких вот информационных террористов.
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Кацапам взагалі ніхто не потрібен.вони люблять тільки себе .
Як вони тільки відпочивати у єгипті чи турції чи інде...як бидло.
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Они и себя не любят бо живут как свиньи и только тогда когда выпьют то стают взаимоуважаемые бо всегда спрашивают вовремя попойки ты меня уважаеш но то выпей за меня .
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Самое большое единовременное перемещение военной техники Армии США в Европе со времен окончания Второй мировой войны http://zloy-odessit.livejournal.com/2009412.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social …
Не могу сказать, что это кошмар российских ура-патриотов, ведь все эти годы они мечтали о том, что бы НАТО и США таки начали шевелиться. Задирались, провоцировали, проливали кровь и захватывали. В общем - дождались.
На фото прибытие САУ M109 Paladin 3-го батальона 29-го полка полевой артиллерии 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии Армии США в Польшу, Дравско-Поморске. И это лишь небольшая часть того, что будет размещено в Восточной Европе в ближайшие дни, недели, месяцы… В прочем, это уже самое большое единовременное перемещение военной техники Армии США в Европе со времен окончания Второй мировой войны, что говорит о многом.
И возникает лишь один вопрос к ватноголовому стаду… Ещё три года назад США практически полностью уходили из Европы, НАТО находилось в состоянии глубокого анабиоза… но, вам нужен был внешний враг, вам нужно было дразнить быка своей зассаной, трехцветной тряпкой. У вас получилось. И что дальше? Вы готовы к тому, о чём каждый вечер в пьяном угаре спорили с соседом на провонявшейся сигаретным дымом кухоньке в 5 квадратов? А ведь они близко как никогда… А вы всё так же спорите о величие в пьяном угаре, хотя, на самом деле, пора уже давно стирать тряпку.
Переиграли!
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Обаме в свое время мозгов и смелости не хватило, посмотрим на Трампа.
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Olga Amir‏@HanumeAmir 2 Std.vor 2 Stunden
Норвегия.Сын ватницы сдавал тест по географии и за присоединение Крыма к рахе ему сняли бал.Его мамаша раскудахталась.Кудахтанье отклонили.
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Трамп... Еще официально не принял присягу, не приступил к исполнению должностных полномочий. Пока его вводят в курс дела. Может бурчать, хохмить... Сорри... В деле еще его никто не видел, а скулежа??? Все познается в сравнении и не более. Чем есть Трамп и кем будет? Известно Господу и самим США. Цыплят, по осени считают. Вот и все. Поживем - увидим.
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Путин хочет сказать что если взять не одного путина а еще Трампа то это уже будет сила раз будут два дебила как он считает но я думаю что Трамп не пойдет на такую дешевку путинскую -для его я думаю что США превыше всего а не то чтобы США уподобилось рашовскому свинарнику где действует не сила закона а закон силы что совсем не соответствует демократии США.
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Предостерегли трампа? А ему по барабану. Он друзяка хуйла.Деньги не пахнут. Сложившаяся ситуация серьезное испытание для американской демократии.
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17 лидеров ежедневно хрен сосут у Рашки. Газ то нужен европе, а нам тут сказки пишут. А почему не пишут, что Украина превратилась вопуаскую банановую республику, и это еще громко сказано.
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Что выбрали то выбрали--мир повел Трампа в первый класс!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом17 европейских лидеров предостерегли Трампа: "Путину не нужно величие Америки"
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