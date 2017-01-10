 17 европейских лидеров предостерегли Трампа: "Путину не нужно величие Америки"

Они выразили свои замечания в письме Трампу, пишет "Европравда".
"Путину не нужно величие Америки. А нам, как вашим союзникам, нужно", - говорится в письме 17 действующих и бывших лидеров и чиновников Центральной и Восточной Европы.
"Как ваши союзники, мы призываем американцев в новой администрации США и Конгрессе твердо стоять на защите наших общих целей и интересов: мира, атлантической силы и свободы", - сказано в письме.
Среди подписантов письма - действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Румынии Траян Бэсеску, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, экс-премьер и экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт.
Европейские лидеры написали, что приветствуют избрание Трампа, но если он решит объединить усилия с Путиным, возможны серьезные негативные последствия для Европы и Соединенных Штатов.
Прежде всего, администрация Трампа не должна ослаблять санкции в отношении России или молча принимать российскую аннексию Крыма, утверждается в письме. По их словам, это не только деморализует проамериканские силы в Украине, но и дестабилизирует регион экономически и развяжет руки экстремистским, антизападным деятелям.
"Последствия такого соглашения (с Путиным. - Ред.) поколебали бы доверие к США и их союзников и в других местах", - говорится в письме.
По мнению европейских политиков, Путин не может быть союзником Запада, а российская политика сделала Европу более опасным местом для всех.
Такой призыв Трампа похоже на открытое письмо, которое несколько лидеров Центральной и Восточной Европы написали президенту Обаме вскоре после того, как он вступил в должность в 2009 году. Тогда лидеры предостерегли американского президента от "перезагрузки" отношений США с Россией.
5826 56
Посольство США исключает отзыв посла в Украине Йованович в связи с избранием Трампа Президентом, - источник "Украинских новостей"(6)
От Трампа требуют смягчить пророссийскую риторику, - Reuters(61)
Трамп недооценивает роль разведки, - глава ЦРУ(122)
Конгрессмены Трампу: "Мы должны быть трезвыми насчет намерений русских"(66)
На инаугурацию Трампа президенты не едут. Как написали об этом российские и украинские СМИ(0)
Трамп признал роль РФ в хакерских атаках и может принять против Москвы меры, - Прибус(189)
Трамп признал причастность России и Китая к кибератакам на США(272)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.spletnik.ru/buzz/71617-dzhared-kushner.html?utm_source=editorial_block&utm_medium=editorial_block&utm_campaign=editorial_block&utm_event=editorial_block
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ZAXID.NET @ZaxidNet 3 ч.3 часа назад
#Львів: Хто готував провокацію у Гуті Пеняцькій. Швидко перевірили всі сліди в інтернеті та знайшли цікаве >> http://zaxid.net/n1414635
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
однозначно, что с Трампом (многим) "скучать" не прийдется
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.kp.ru/daily/26624.5/3645041/
Специальный корреспондент отдела политики кремлевского издания "Комсомольская правда",Дмитрий СТЕШИН, в своем блоге, в статье "Трамп надежды нашей" в свете избрания нового американского президента пообещал устроить в Украине кровавую бойню:
"Это наши младшие воображаемые друзья-небратья, с которыми, как я предполагаю благодаря имеющемуся инсайду, решили разобраться по "грузинскому сценарию", а потом заслушать их "мирные инициативы и предложения" уже вне рамок усопшего «Минска». Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей. Такой вариант укладывается в испытанную концепцию «кремлевского политического дзюдо»: «мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ…». Ну, дальше понятно".
Что тут сказать? Россияне верят в Трампа больше чем в Путина, а недовысказанная ненависть к Украине ищет выход и проливается в свет через таких вот информационных террористов.
Ответить
Ответить
Як вони тільки відпочивати у єгипті чи турції чи інде...як бидло.
Ответить
Ответить
Ответить
Не могу сказать, что это кошмар российских ура-патриотов, ведь все эти годы они мечтали о том, что бы НАТО и США таки начали шевелиться. Задирались, провоцировали, проливали кровь и захватывали. В общем - дождались.
На фото прибытие САУ M109 Paladin 3-го батальона 29-го полка полевой артиллерии 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии Армии США в Польшу, Дравско-Поморске. И это лишь небольшая часть того, что будет размещено в Восточной Европе в ближайшие дни, недели, месяцы… В прочем, это уже самое большое единовременное перемещение военной техники Армии США в Европе со времен окончания Второй мировой войны, что говорит о многом.
И возникает лишь один вопрос к ватноголовому стаду… Ещё три года назад США практически полностью уходили из Европы, НАТО находилось в состоянии глубокого анабиоза… но, вам нужен был внешний враг, вам нужно было дразнить быка своей зассаной, трехцветной тряпкой. У вас получилось. И что дальше? Вы готовы к тому, о чём каждый вечер в пьяном угаре спорили с соседом на провонявшейся сигаретным дымом кухоньке в 5 квадратов? А ведь они близко как никогда… А вы всё так же спорите о величие в пьяном угаре, хотя, на самом деле, пора уже давно стирать тряпку.
Переиграли!
Ответить
Ответить
@HanumeAmir 2 Std.vor 2 Stunden
Норвегия.Сын ватницы сдавал тест по географии и за присоединение Крыма к рахе ему сняли бал.Его мамаша раскудахталась.Кудахтанье отклонили.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Дурень думкою радіє
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить