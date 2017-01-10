 Завод им. Малышева опровергает информацию о срыве поставки партии танков "Оплот" Таиланду

Об этом сообщили в пресс-службе танкового завода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентству Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день никакой официальной информации о расторжении или пересмотре условий контракта на изготовление и поставку ОБТ "Оплот" в Таиланд от тайского заказчика мы не получали. Выполнение контракта идет согласно утвержденному графику. В ближайшее время ожидается приемка заказчиком очередной партии бронетехники. Выполнение тайского контракта в полном объеме планируется завершить в этом году", - сообщили в пресс-службе, комментируя по просьбе агентства информацию в зарубежных СМИ об отказе Таиланда от закупок украинских "Оплотов" в пользу китайских VT-4 в связи с внутренней ситуацией в Украине.
Как уточнили в пресс-службе, данная медийная кампания о якобы проблемах с поставками украинских "Оплотов" для Таиланда не первая: аналогичные публикации имели место в прошлом году.
На днях тайская Bangkok Post со ссылкой на главнокомандующего ВС Таиланда Чалермчаи Ситтисата (Chalermchai Sittisat) сообщила об отрабатываемых Бангкоком и Пекином планах расширения двустороннего ВТС. Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества тайский высокопоставленный военный выделил закупки Таиландом в КНР бронетехники на замену закупленным Таиландом в 1957 году у США американским М-41. Таиланд уже подписал с КНР соглашение на закупку 28 китайских VT-4 и планирует увеличить их поставки в 2017 году. Тайский высокопоставленный военный также заявил о принятом решении сократить закупки украинских "Оплотов" в пользу китайской бронетехники в связи с внутренней ситуацией в Украине. В то же время, по его словам, украинская сторона должна поставить Таиланду все закупленные ранее 49 танков "Оплот" до октября 2017 года.
Как сообщалось, в условиях российской агрессии в 2014 году Украина вынужденно приостановила ряд экспортных контрактов на поставку основной военной техники, которая отгружалась в зону боевых действий на Донбассе. Поставки по приостановленным контрактам возобновлены в 2015-2016 годах за счет планового наращивания производственных мощностей предприятий госконцерна "Укроборонпром".
Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк БМ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года, в украинскую армию поставлены первые два танка. Контракт объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков БМ "Оплот" нового поколения заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта. Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил $30 млн. Первые пять машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще пять - в декабре 2015 года, 10 машин - весной 2016 года. Еще одна партия бронетехники, объем которой не озвучивался, поставлена в Таиланд в июле 2016 года.
По оценкам экспертов, ОБТ "Оплот" имеет один из самых высоких коэффициентов технологической сложности среди новых боевых машин в мире - 80%. Танк оснащен, в том числе, современными системами защиты связи и управления вооружением, включая активную систему противодействия высокоточному оружию, приборами ночного видения, дистанционно-управляемым пулеметом.
В 2010-2015 годах Украина также поставила Таиланду 233 ед. БТР-3E1 в рамках заключенных в 2006-м и в 2011 годах контрактов общим объемом около $270 млн. В 2015 году украинская и тайская стороны подписали рамочное соглашение об организации в Таиланде крупноузловой сборки украинских БТР-3Е1 и его модификаций.
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Не осилил.
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звичайно що в таких умовах швидкі легкі бронемашини актуальніші.
але хочаб потрошки по декілька штук нарощувати потенціал для штурму лугандонії.
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https://vk.com/id263708458?z=albums263708458
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профинансирована закупка аж
13 (тринадцати) е.д. боевого танка «Оплот» разработки ХКБМ им. Морозова и является глубокой модернизацией танка Т-80У/УД .
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На войне , как на войне.
И не потопляемый Титаник ушел на дно.
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/1#comments
13.12.16 14:27 Украина получила $1,85 млрд помощи от Японии, - Полторак (обновлено)
""Танк БМ Оплот коштує 4 млн доларів. На 1,85 млрд доларів
можна було купити 462 танки?
Де гроші?
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http://www.kp.ru/daily/26624.5/3645041/
Специальный корреспондент отдела политики кремлевского издания "Комсомольская правда",Дмитрий СТЕШИН, в своем блоге, в статье "Трамп надежды нашей" в свете избрания нового американского президента пообещал устроить в Украине кровавую бойню:
"Это наши младшие воображаемые друзья-небратья, с которыми, как я предполагаю благодаря имеющемуся инсайду, решили разобраться по "грузинскому сценарию", а потом заслушать их "мирные инициативы и предложения" уже вне рамок усопшего «Минска». Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей. Такой вариант укладывается в испытанную концепцию «кремлевского политического дзюдо»: «мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ…». Ну, дальше понятно".
Что тут сказать? Россияне верят в Трампа больше чем в Путина, а недовысказанная ненависть к Украине ищет выход и проливается в свет через таких вот информационных террористов.
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Байан, но прикольно козлосрань штырит...
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Тому мати економічні стосунки з Україною не потрібно, а ліпше з ними мати стосунки!!!!!!!!
Україна спростувала цей вкид дези....... і настоює що Україна виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов"язання.Зрив контрактів в подальшому ось на що був розрахований цей вброс.
А от скільки і яких танків є на озброєнні в Україні це інформація яка не підлягає розголошенню. Тому "конкретно" про це можуть 3.14-ти москалі.
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