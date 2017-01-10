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Все про:Таиланд (141) танк (629) поставки (132)

 Завод им. Малышева опровергает информацию о срыве поставки партии танков "Оплот" Таиланду

Госпредприятие "Завод им Малышева" (Харьков) продолжает выполнение контракта на поставку основных боевых танков (ОБТ) "Оплот" в Таиланд согласно утвержденному графику, в настоящее время идет подготовка к приемке тайским заказчиком очередной партии бронетехники.

Об этом сообщили в пресс-службе танкового завода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентству Интерфакс-Украина.

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"На сегодняшний день никакой официальной информации о расторжении или пересмотре условий контракта на изготовление и поставку ОБТ "Оплот" в Таиланд от тайского заказчика мы не получали. Выполнение контракта идет согласно утвержденному графику. В ближайшее время ожидается приемка заказчиком очередной партии бронетехники. Выполнение тайского контракта в полном объеме планируется завершить в этом году", - сообщили в пресс-службе, комментируя по просьбе агентства информацию в зарубежных СМИ об отказе Таиланда от закупок украинских "Оплотов" в пользу китайских VT-4 в связи с внутренней ситуацией в Украине.

Как уточнили в пресс-службе, данная медийная кампания о якобы проблемах с поставками украинских "Оплотов" для Таиланда не первая: аналогичные публикации имели место в прошлом году.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Порох ему не нужен, стреляет тихо и эффективен в ближнем бою", - уникальный танковый миномет разработали и испытали в Харькове. ВИДЕО

На днях тайская Bangkok Post со ссылкой на главнокомандующего ВС Таиланда Чалермчаи Ситтисата (Chalermchai Sittisat) сообщила об отрабатываемых Бангкоком и Пекином планах расширения двустороннего ВТС. Среди перспективных направлений двустороннего сотрудничества тайский высокопоставленный военный выделил закупки Таиландом в КНР бронетехники на замену закупленным Таиландом в 1957 году у США американским М-41. Таиланд уже подписал с КНР соглашение на закупку 28 китайских VT-4 и планирует увеличить их поставки в 2017 году. Тайский высокопоставленный военный также заявил о принятом решении сократить закупки украинских "Оплотов" в пользу китайской бронетехники в связи с внутренней ситуацией в Украине. В то же время, по его словам, украинская сторона должна поставить Таиланду все закупленные ранее 49 танков "Оплот" до октября 2017 года.

Как сообщалось, в условиях российской агрессии в 2014 году Украина вынужденно приостановила ряд экспортных контрактов на поставку основной военной техники, которая отгружалась в зону боевых действий на Донбассе. Поставки по приостановленным контрактам возобновлены в 2015-2016 годах за счет планового наращивания производственных мощностей предприятий госконцерна "Укроборонпром".

Созданный ХКБМ им Морозова по заказу Минобороны Украины танк БМ "Оплот" принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года, в украинскую армию поставлены первые два танка. Контракт объемом более $200 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков БМ "Оплот" нового поколения заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП "Завод им.Малышева" приступил к реализации контракта. Объем затрат на освоение серийного производства ОБТ "Оплот", по данным завода, составил $30 млн. Первые пять машин были отгружены тайскому заказчику в начале 2014 года, еще пять - в декабре 2015 года, 10 машин - весной 2016 года. Еще одна партия бронетехники, объем которой не озвучивался, поставлена в Таиланд в июле 2016 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина поставила в Таиланд вторую партию танков "Оплот". ФОТО

По оценкам экспертов, ОБТ "Оплот" имеет один из самых высоких коэффициентов технологической сложности среди новых боевых машин в мире - 80%. Танк оснащен, в том числе, современными системами защиты связи и управления вооружением, включая активную систему противодействия высокоточному оружию, приборами ночного видения, дистанционно-управляемым пулеметом.

В 2010-2015 годах Украина также поставила Таиланду 233 ед. БТР-3E1 в рамках заключенных в 2006-м и в 2011 годах контрактов общим объемом около $270 млн. В 2015 году украинская и тайская стороны подписали рамочное соглашение об организации в Таиланде крупноузловой сборки украинских БТР-3Е1 и его модификаций.
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Ты мне тут свои завумные, юридическое фуфло не кидай. Параша такими бумажками подтирается при всех, не стесьняясь. Вон, посмотри на Французов, они прекратили миллиардный проект с Педерацией и глазом не моргнув! А у нас война!!! И танки нам нужны больше, чем Таиланду. Тем более, что нам их не поставляют, ни Педносы, ни гейропейская толерасня.
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а нащо на блокпостах Оплоти, звичайно їх треба мати, так в сучасній війні виконує фунцію прориву, але він нічого не допоможе стоячи на блокпостах чекаючи міну з неба...
звичайно що в таких умовах швидкі легкі бронемашини актуальніші.
але хочаб потрошки по декілька штук нарощувати потенціал для штурму лугандонії.
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Я ,как то и не предполагал ,что Тайланду танки наши нужней,чем нам самим .....
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Отказываешься от самого себя? Ну-ну....

https://vk.com/id263708458?z=albums263708458
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Ты со стекломоем завязывай и с боярышником не шути а то совсем крыша уедет ...
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А может Таиланд специально заказал эти танки по заказу рашки? Чтобы у Украины не было МНОГО вооружения? О качестве спорить глупо- лишние гусеницы никому не помешают, как и колеса. Даже сгонять за хлебом!
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Вы все хоть читаете статью ??? Контракт был заключён в 2011 году
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В Украинской Армии за 10 (десять)лет -
профинансирована закупка аж

13 (тринадцати) е.д. боевого танка «Оплот» разработки ХКБМ им. Морозова и является глубокой модернизацией танка Т-80У/УД .

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Вылезло ватное чудо, которое вчера постило подбитые абрамсы.
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Так вот внизу смотри, что постит, за вчера поудаляли его высеры.
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Абрамс против Оплота ?
На войне , как на войне.
И не потопляемый Титаник ушел на дно.


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о в чём спор? так или иначе: ни танков ни денег.
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Че вы тут на ветке спорите ущербные??? Нужны танки воюющей Украине или нет? Бабло решает все..., и Украина курит в сторонке...
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А кто тут спорит друг с дружкой , кроме вас , тролятины ольгинской , под украинскими флажками .!!? Мы за вами придурками , только наблюдаем . .
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Глеб Жеглов 2578b002 - Жеглов и Шарапов? Ну да, куда нам хохлам до ваших ников!!? И тут Штирлец понял - это провал, ДА?
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. ))) Вижу твоей извилины хватило лишь на то что бы придраться к нику !! Видать ты самый тупой трололо на всё Ольгино .!!
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Глеб Жеглов 2578b002 - а вот нет..НИК важен.. - попытаюсь объяснить тебе в чем твой промах коротко. Все что связанно с совком (рашкой) и вообще с пропагандой людоедского образа жизни на под сознательном уровне украинцами отторгается... Пусть ваше кино с Легким Паром или Место Встречи Изменить Нельзя .... - тем более после стольких убийств украинских граждан совком-рашей за последних 3 года... Дошло ущербный...? Меняй НИК и IP
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http://censor.net.ua/news/419123 Де танки?/ukraina_poluchila_185_mlrd_pomoschi_ot_yaponii_poltorak_obnovleno/sortby/tree/order/desc/page
/1#comments

13.12.16 14:27 Украина получила $1,85 млрд помощи от Японии, - Полторак (обновлено)
""Танк БМ Оплот коштує 4 млн доларів. На 1,85 млрд доларів
можна було купити 462 танки?
Де гроші?

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очень скоро россия купит у таиланда парочку украинских оплотов...и они вынырнут в днрлнр... будет много ватных селфи возле "укропского" танчика отжатого якобы у всу...ватные сми раструбят на весь мир о поголовном предательстве украинцев - разве таким можно доверять Джавелины? будут риторически спрашивать ватаны у американцев.... и трамп конечно задумается и скажет гневно - "не давать Джавелены Украине!".... занавес...
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Пропутинский журналист в своем блоге пообещал разобраться с Украиной "по грузинскому сценарию"

http://www.kp.ru/daily/26624.5/3645041/

Специальный корреспондент отдела политики кремлевского издания "Комсомольская правда",Дмитрий СТЕШИН, в своем блоге, в статье "Трамп надежды нашей" в свете избрания нового американского президента пообещал устроить в Украине кровавую бойню:
"Это наши младшие воображаемые друзья-небратья, с которыми, как я предполагаю благодаря имеющемуся инсайду, решили разобраться по "грузинскому сценарию", а потом заслушать их "мирные инициативы и предложения" уже вне рамок усопшего «Минска». Будет пролита большая кровь - наша кровь, в ответ будет пролито еще больше, по самые административные границы Донецкой и Луганской областей. Такой вариант укладывается в испытанную концепцию «кремлевского политического дзюдо»: «мирное предложение с выходом на консенсус - отказ партнеров - удар по голове - не очень выгодное предложение - очередной отказ…». Ну, дальше понятно".

Что тут сказать? Россияне верят в Трампа больше чем в Путина, а недовысказанная ненависть к Украине ищет выход и проливается в свет через таких вот информационных террористов.



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засРашки пытаются давить на психику . Детвора несмышлёная .. .
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Очень плохо получилось что тайцы решили перейти на китайские танки. Сейчас это практически единственный военный заказ на современное украинское вооружение. Его нельзя терять ни в коем случае. Многие страны, если увидят что Украина не выполняет своих обязательств, просто не захотят с нами сотрудничать.
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А почему нет поставок новых танков на фронт? Барыга имеет откаты с Таиланда? Хозяйственный !
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если не сделаем заказ то больше нам контрактов на заказ военной техники не видать. другое дело что можно было бы уже за 3 года поднажать на производство и еще и на фронт успеть сделать пару сотен танков.
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50 танков уже 5 лет делают... за такое нужно кого то расстрелять.
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Во время заседания в среду комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Украины депутат от фракции "Батькивщина" Надежда Савченко потребовала от главы "Укроборонпрома" Романа Романова ответить на интересующие ее вопросы относительно работы на госпредприятии сына Сергея Пашинского. При этом председатель комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский назвал вопросы Савченко, которые также касались госзакупок, "провокацией".
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комитет отклонил проект постановления о создании депутатской рабочей группы по вопросам объективного расследования фактов возможной причастности народного депутата Сергея Пашинского и руководителей государственных предприятий, входящих в состав ГК "Укроборонпром", к хищению имущества и средств этих предприятий. Сам Пашинский уже подал в отставку с должности главы наблюдательного совета "Укроборонпрома".
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у касапов поболее денег было но они за два года и десятка своих "армат" не произвели.
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Мацкалі вкинули провокаційн інфу, що зривається контракт......

Тому мати економічні стосунки з Україною не потрібно, а ліпше з ними мати стосунки!!!!!!!!

Україна спростувала цей вкид дези....... і настоює що Україна виконувала, виконує і виконуватиме свої зобов"язання.Зрив контрактів в подальшому ось на що був розрахований цей вброс.
А от скільки і яких танків є на озброєнні в Україні це інформація яка не підлягає розголошенню. Тому "конкретно" про це можуть 3.14-ти москалі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавод им. Малышева опровергает информацию о срыве поставки партии танков "Оплот" Таиланду
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