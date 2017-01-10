 Российский суд в оккупированном Крыму продлил арест фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" до 12 апреля, - адвокат

Согласно решению суда, Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров останутся под стражей до 12 апреля.
Об этом адвокат Эмиль Курбединов сообщил в комментарии Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Срок содержания под стражей четверым ребятам из Бахчисарая продлили до 12 апреля. Двоих из них просто не доставили: Меметова и моего подзащитного Мамутова. Так как они находятся на принудительном психиатрическом стационаре. В нарушении действующего законодательства их все равно не доставили. Другие двое (Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров - ред.) содержались в нарушении конвенции в зале судебного заседания в "клетке", - рассказал Курбединов.
По словам адвоката, заседание проходило в маленьком зале и туда не пустили часть слушателей.
"Я лично видел, как по этому поводу слушатели составили в здании суда жалобы. Я думаю они будут обращаться на имя председателей и в другие инстанции по поводу того, что их, как слушателей, не пустили", - сообщил он.
Курбенидов добавил, что по этому решению суда будет подаваться апелляция, так как оно "ничем не обосновано".
12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. ФСБ Крыма подозревает их в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.
Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".
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Солодкі набори з представниками фауни отримали 100 тисяч дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, соціально незахищених верств населення від губернатора Іркутської області Сергія Левченка.
https://youtu.be/vctz4bBXyMs
В Іркутській області Росії діти з соціально незахищених верств населення отримали подарунки від імені губернатора, в яких виявилися старі цукерки з нальотом і з хробаками. Про це повідомляє FlashSiberia.
"Солодкі набори від імені губернатора регіону отримали майже 100 тис. дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, соціально незахищених верств населення. Цукерки, які містилися в наборах, виявилися зіпсованими", - повідомило агентству джерело в регіональному уряді.
Зазначається, що фотографії цукерок були опубліковані батьками. Обласне управління Росспоживнагляду почало за цим фактом перевірку.
Із 2015 року Іркутську область очолює представник КПРФ Сергій Левченко.
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Это, блеать, малдова 2014
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источник: FlashSiberia 10.01.2017 - 14:41
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит проверку по факту раздачи детям из социально незащищенных слоев населения подарков, в которых содержались испорченные конфеты, сообщил FlashSiberia источник в региональном правительстве.
«Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тыс. детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными», - сказал собеседник агентства.
Ранее родители опубликовали фотографии конфет из «губернаторских подарков». На них видно, что конфеты старые, с налетом, а некоторые были с червями.
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