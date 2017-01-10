 Тандит: Есть силы, которые будут манипулировать списками Савченко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом советник главы СБУ Юрий Тандит заявил журналистам во вторник.
"Я бы не хотел сейчас вдаваться в нюансы и гадать на кофейной гуще, но она (Савченко. - Ред.), к сожалению, это сделала (опубликовала списки. - Ред.)", - сказал Тандит.
Он также отметил, что общался с Савченко после опубликования списков, но не стал комментировать разговор с ней. Тандит отметил, что он поставил вопрос Савченко о том, каким образом опубликованные списки помогут решить вопрос освобождения заложников". "... Понятно, что есть силы, которые будут манипулировать этими данными и делать все, чтобы процесс освобождения заложников был сдвинут в нерешенность этого вопроса", - сказал представитель СБУ.
Отвечая на вопрос, каким образом Савченко получила эти списки, Тандит отметил, что Савченко заверила его по телефону, что списки ей передали волонтеры. "Я пока не могу говорить всего, но поверьте, что есть определенные факты, которые говорят, что не только волонтеры передали ей эти списки", - сказал он.
Напомним, сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.
Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу
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