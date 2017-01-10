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Все про:заложник (1023) Савченко (2381) СБУ (12962) списки (150) Тандит (248)

 Тандит: Есть силы, которые будут манипулировать списками Савченко

После опубликования Надеждой Савченко списков заложников появятся силы, которые будут манипулировать этими данными.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом советник главы СБУ Юрий Тандит заявил журналистам во вторник.

"Я бы не хотел сейчас вдаваться в нюансы и гадать на кофейной гуще, но она (Савченко. - Ред.), к сожалению, это сделала (опубликовала списки. - Ред.)", - сказал Тандит.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "После этого ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом", - Савченко о публикации списков украинских пленных. ВИДЕО

Он также отметил, что общался с Савченко после опубликования списков, но не стал комментировать разговор с ней. Тандит отметил, что он поставил вопрос Савченко о том, каким образом опубликованные списки помогут решить вопрос освобождения заложников". "... Понятно, что есть силы, которые будут манипулировать этими данными и делать все, чтобы процесс освобождения заложников был сдвинут в нерешенность этого вопроса", - сказал представитель СБУ.

Отвечая на вопрос, каким образом Савченко получила эти списки, Тандит отметил, что Савченко заверила его по телефону, что списки ей передали волонтеры. "Я пока не могу говорить всего, но поверьте, что есть определенные факты, которые говорят, что не только волонтеры передали ей эти списки", - сказал он.

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Напомним, сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.

Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу


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Что савченко,что трандит...Как надоели эти рожи ! Одна подлость.Одно вранье.
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Савченка сказала, что сами родственники заложников просили придать огласке фамилии, значит нечего беспокоитьсяоб их беспокойстве. И потом незаслуженно забыли нелю штепу как обменный материал, а савченка напомнила. Предлагаю штепу на сенцова поменять., если не получается медведчука выдать за обменный материал. Видно он не только пуйлу кум, но и шоколядному.
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Списки Савченко,закон Савченко-ти ба яке цебе ,охрєнєть ))))
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