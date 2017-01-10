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 Один украинский воин погиб, двое ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - штаб АТО

По состоянию на 18.00 10 января 2017 года боевики совершили 26 обстрелов наших позиций из различных видов оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке. Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация обострилась в районах к северо-востоку от Мариуполя: за два дня зафиксированы более 80 взрывов, - ОБСЕ

На Луганском направлении - по Новозвановке боевики били из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком - из минометов различных калибров по Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника.

В целом произошло 26 обстрелов.

Также читайте: За минувшие сутки погибших нет. Ранены пятеро украинских воинов, - спикер АТО

Среди наших военнослужащих двое раненых. Один военный погиб.



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И где по этому поводу соболезнования порошенко? Воровать только умеет и задницу Меркель лизать. А в случае чего бежать к авакаву...
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Ні щоб оголосити ВП, поголівну мобілізацію і наступ на Москву...
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Сука!!! Когда же это уже закончится?!!! День-через день убитые и раненные.......
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Это закончится когда рашка прекратит свое существование как государство (как сдох совок).
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Знову сумні новини...
Вічна пам"ять та слава полеглому воїну,співчуття родині та побратимам...
Найшвидшого одужання пораненим бійцям.
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Друг звонил из Донецка.Сегодня кацы долбят целый день.Гупает мама-негорюй.Твари !
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Деканоідзе вважає, що влада використала її як ширму для збереження корупції ...и внутренний враг у нас и московский враг зашёл на нашу территорию,что будя дальше? я пока ничего не вижу,может кто то зрячий?
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Такое набдюдалось в 1917 году между Февральской революцией и Октябрьским переворотом.
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Один украинский воин погиб
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Светлая и вечная память.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким соболезнования.

Двое ранены
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Выздоровления............
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И это перемирие? Каждый день раненные, через день убитые. Полторак! Может пора ввести тактику "зуб за зуб"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин украинский воин погиб, двое ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - штаб АТО
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