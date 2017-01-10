 Один украинский воин погиб, двое ранены в результате сегодняшних обстрелов боевиков, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
На Мариупольском направлении из минометов оккупанты вели огонь по Талаковке. Из гранатометов различных калибров - по Марьинке, Водяному, Талаковке и Широкино. Из стрелкового оружия - по Павлополю и Новотроицкому. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер.
На Луганском направлении - по Новозвановке боевики били из минометов и противотанковых ракетных комплексов.
На Донецком - из минометов различных калибров по Авдеевке, Крутой Балке, Опытному и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника.
В целом произошло 26 обстрелов.
Среди наших военнослужащих двое раненых. Один военный погиб.
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Вічна пам"ять та слава полеглому воїну,співчуття родині та побратимам...
Найшвидшого одужання пораненим бійцям.
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Светлая и вечная память.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким соболезнования.
Двое ранены
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Выздоровления............
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