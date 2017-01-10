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 США побудили Европу отреагировать на агрессию России санкциями, - Керри

Вашингтон повлиял на ЕС с тем, чтобы Брюссель также отреагировал антироссийскими санкциями в связи с ситуацией на востоке Украины.

Об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы побудили Европу ввести санкции (в отношении России - Ред.). И эти санкции сильно ударили по России, показав ей на то, что они (российская сторона - Ред.) должны заплатить цену за это. Нам удалось продлить их в рамках усилий, призванных побудить (Россию - Ред.) исполнять минские соглашения", - сказал Дж.Керри во вторник в вашингтонском Институте мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США представят в Конгрессе проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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Нужно не побудить,а возбудить.И чтобы она оргазм испытала )) Ну в самом то деле,сколько еще можно телиться !
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Ну шо, пора і Україні хоч якісь санкції вводити.Вже перед людьми стидно.
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Ти що,соромно і бабло це слова з різних лексіконів ))))
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Я бы, вообще, учитывая заслуги Маккейна - Макеевку в Маккеинку переименовал!
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Тогда скрепные там сами на столбах вешатся начнут.
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Если Путин не начнет войну сейчас и продолжит затягивать время он неизбежно экономически проиграет.
Топ-менеджер крупной французской энергетической компании предсказал, что к 2025 году цена за 1 кВт/ч солнечной энергии опустится до 1 цента, а баррель нефти будет стоит меньше 10$.

http://www.buildingtech.com.ua/article/energy/k-2025-godu-cena-za-1-kvtch-solnechnoj-energii-opustitsya-do-1-centa
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Только полностью выживший из ума одурманенный "киселем" обитатель Московии может надеяться на "совместный снимок" с Трампой под вывеской над Кремлём: "Торговля ворованным"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША побудили Европу отреагировать на агрессию России санкциями, - Керри
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