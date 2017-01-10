 США побудили Европу отреагировать на агрессию России санкциями, - Керри

Об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы побудили Европу ввести санкции (в отношении России - Ред.). И эти санкции сильно ударили по России, показав ей на то, что они (российская сторона - Ред.) должны заплатить цену за это. Нам удалось продлить их в рамках усилий, призванных побудить (Россию - Ред.) исполнять минские соглашения", - сказал Дж.Керри во вторник в вашингтонском Институте мира.
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
1001 11
Материалы по теме: Санкции против России
Запрет на выдачу виз, замораживание инвестиций и активов: Reuters обнародовало подробности закона о дополнительных санкциях против России(115)
"Это рукотворная деградация наших отношений", - Песков о новых санкциях США(73)
В Конгрессе США предлагают расследовать кибератаки России по образцу терактов 11 сентября(29)
Перед введением санкций против России за кибератаки информация перепроверялась несколько раз, - Керри(104)
Мировая держава - это мощь, инновации и авторитет. Ничего этого у России нет - Портников(0)
ЦРУ готовит доклад о влиянии "российских хакеров" на выборы в США(59)
Палата представителей Конгресса США переизбрала спикером сторонника санкций против России Райана(173)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Топ-менеджер крупной французской энергетической компании предсказал, что к 2025 году цена за 1 кВт/ч солнечной энергии опустится до 1 цента, а баррель нефти будет стоит меньше 10$.
http://www.buildingtech.com.ua/article/energy/k-2025-godu-cena-za-1-kvtch-solnechnoj-energii-opustitsya-do-1-centa
Ответить
Ответить
Ответить