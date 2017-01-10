 "Мир потерял великого европейца", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента ФРГ Герцога

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.
В тексте сообщения говорится: "Со смертью Федерального президента ФРГ Романа Герцога мир потерял великого европейца, пылкого сторонника сближения Украины с ЕС".
"Выражаю искренние соболезнования жене Александре Фрайфрау фон Берлихинген, родным, а также всему дружественному немецкому народу", - отмечается в сообщении.
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о чем вы тогда бедолаги будете на форуме трепаться...?
у вас же в голове ни ума... ни фантазии... а только липецкая фабрика...,печеньки рошен...
задолбали всех со своим порохом!
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да пусть воруют... лишь бы хоть маленький повод вам всем давали "промыть" свои кости... !
они не жадные... и себе (в карман)... и вам для постов на форуме...!
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"..Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли..."
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http://antikor.com.ua/articles/145972-nbu_vyplatil_chlenam_soveta_premii_na_2_mln_grn
...
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Відповідне повідомлення оприлюднене 28 грудня у Єдиному державному реєстрі декларацій.
Це дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. ICU Holdings Limited зареєстрована на Британських Віргінських островах."
ЕП, Середа, 28 грудня 2016, 14:50
Працювати треба, а не скиглити, що Президент поганий... ЛУДШИЙ БАНКИР ЕВРОПЫ куда там герцогам
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