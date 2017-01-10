EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Политика Украины
  708  28
Все про:Германия (2573) Порошенко (10332) соболезнование (49)

 "Мир потерял великого европейца", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента ФРГ Герцога

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Федеративной Республики Германия Романа Герцога.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.

В тексте сообщения говорится: "Со смертью Федерального президента ФРГ Романа Герцога мир потерял великого европейца, пылкого сторонника сближения Украины с ЕС".

"Выражаю искренние соболезнования жене Александре Фрайфрау фон Берлихинген, родным, а также всему дружественному немецкому народу", - отмечается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко выразил соболезнования семье и родным экс-президента Израиля Переса: "Он ставил принципы чести и уважения человеческого достоинства превыше всего"



 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лучше бы промолчал, чем всякую чушь и ахинею нести! Чем он был "велик"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обычные дипломатические реверансы и экивоки ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как раз это не обычные, а чрезмерные, в надежде, что его не забудут потом по "головке погладить"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смерть наших солдат на фронте этого субьекта не сильно беспокоит. Шухаль хреновая!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не хочу показаться монархистом...Но лучше бы Герцог жил,а клоун сдох.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давай уже - Мир патерял вяличайшего кандитера....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по этому поводу будет не грех выпить компот с печенкой "Рошен"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
без разницы, для меня вся продукция "рошен" под личными санкциями!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А конфєти фабрікі ;Красний Октябрь; как, потребляєш?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если быть откровенным,то и кондитер из него херовый. При всем неуважении к кацапам и моей ненависти к ним,но у них шоколадные конфеты вкусней.Возможно это связано с тем,что берут шоколад у латиносов по старой дружбе(Никарагуа,Гандурас) и нет смысла его бодяжить. Странно ,что раха парашенковское гавно берет.Ох как странно....
 показать весь комментарий
Ответить
 
а чего никто про липецкую фабрику не вспомнил... как то и неинтересно читать эти бредовые комменты... !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что её уже продали, а деньги в панаму перевели? нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
нельзя ее продовать!
о чем вы тогда бедолаги будете на форуме трепаться...?
у вас же в голове ни ума... ни фантазии... а только липецкая фабрика...,печеньки рошен...
задолбали всех со своим порохом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще бессовестный народ в Украине живет!! Президент ворует, а подлые людишки никак не успокоятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
то то я смотрю тебя так и "пучит"!
да пусть воруют... лишь бы хоть маленький повод вам всем давали "промыть" свои кости... !
они не жадные... и себе (в карман)... и вам для постов на форуме...!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А в чём проблема? Я лишь требую выполнения нормы конституции Украины, ст.103 не по форме, а по смыслу (содержанию), как и положено её соблюдать.
"..Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, что имеет целью получение прибыли..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
он так или иначе получает прибыль, и это прибыль во время его "президентства" непомерно увеличилась, хотя в стране кризис и спад!
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Голова Національного банку України Валерія Гонтарева задекларувала 52,57 млн гривень доходу від компанії ICU Holdings Limited.
Відповідне повідомлення оприлюднене 28 грудня у Єдиному державному реєстрі декларацій.
Це дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. ICU Holdings Limited зареєстрована на Британських Віргінських островах."

ЕП, Середа, 28 грудня 2016, 14:50

Працювати треба, а не скиглити, що Президент поганий... ЛУДШИЙ БАНКИР ЕВРОПЫ куда там герцогам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зараз вилізе якась зрадопадла і просмердить : в той час як хлопці на фронті гинуть він екс-президентів поздоровляє, сука, скільки можна терпіти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто такой этот герцог, это пятое колесо в телеге, но для нашего жида и этот поц уже "великий европеец".
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мир потерял великого европейца", - Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента ФРГ Герцога
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик вандализм Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция оккупация памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти