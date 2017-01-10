EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Общество
  951  6
Материалы по теме:
Все про:боевик (17706) задержание (4776) Молдова (668) расследование (1801) терроризм (19634) Донбасс (11783) наемник (192)

 Наемник донецких террористов задержан в Молдове

Правоохранительные органы Молдовы задержали гражданина страны, который подозревается в том, что в качестве наемника воевал на стороне боевиков из Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Молдовы, мужчина 32 лет родом из Приднестровья. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 141 Уголовного кодекса (наемничество). Он заключен под стражу на 30 дней.

Подозреваемый признал вину в полном объеме и сотрудничает со следствием. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отреклась от пленного российского наемника Сидорова. Родные просят включить его в список на обмен. ВИДЕО+ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Сомнительны эти сотрудничества. Какой прок с бомжа ? И так понятно все даже для идиота - войну организовал ахметов и ефремов с вассалами. Путя поддержал из-за страха Европы.Парашенко тормозит освобождение,чтобы его не скинули.Все ! Где неизвестные Х и У ? Из которых слово всей этой богодельни состоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну да,ну да...мыадиннарот,анифсеадинакавые...


 показать весь комментарий
Ответить
 
Развалится мордор и будем всем миром ловить всех этих матарол и захарченок,как в свое время израильтяне нациков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемник донецких террористов задержан в Молдове
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик вандализм Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция оккупация памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти