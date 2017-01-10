 Наемник донецких террористов задержан в Молдове

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Молдовы, мужчина 32 лет родом из Приднестровья. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 141 Уголовного кодекса (наемничество). Он заключен под стражу на 30 дней.
Подозреваемый признал вину в полном объеме и сотрудничает со следствием. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
951 6
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Решения морского трибунала по Крыму можно ожидать не раньше 2019 года, - замглавы МИД Зеркаль(22)
"За активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы", - российский оппозиционер Яшин о роли олигархов в агрессии РФ. ВИДЕО(85)
После расстрела командиром отделения подчиненного значительно участились случаи дезертирства в рядах боевиков, - ГУР(11)
В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб(145)
Это не Украина проигрывает, а Россия(0)
Главари боевиков Захарченко и Плотницкий являются не источниками войны, а инструментами, - Ющенко(122)
Боевик с Донбасса устроил стрельбу в Москве: 1 человек погиб, ранены полицейские, - российские СМИ(210)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить