 МИД Польши призывает наказать разрушивших памятник полякам во Львовской области

Об этом говорится в сообщении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Это был акт вандализма в отношении памятника в честь поляков, убитых в 1944 году в селе Гута Пеняцкая. Министерство иностранных дел призывает к немедленному рассмотрению дела, определить виновных и наказать их", - сказано в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что такие нападения и инциденты должны быть расследованы, так как они представляют угрозу для польско-украинских отношений.
Также отмечается, что польское консульство во Львове находится в контакте с местной властью, которая проинформировала о немедленном созыве специальной оперативной группы по данному делу. В ее состав вошли полицейские, представители власти области и консульства.
В сообщении также говорится, что украинская сторона заявила о направленности акта вандализма и против поляков, и против украинцев, и предложила организовать 27-28 февраля совместную церемонию, чтобы почтить жертв преступлений в Гуте Пеняцкой.
Напомним, 10 января в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая разрушен памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.
Украинский институт национальной памяти считает уничтожение памятника провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений.
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Как обычно прокололись на грамматике. Правильно писать ЗНИЩЕНО.
P/S некоторые руСМИ опубликовали новость про памятник ЗА 12 часов ДО провокации.
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Одне з двох....
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Почему польский МИД не был обеспокоен ?
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В Лідіце загинуло 180 осіб, з них - одна дитина, в Хатині - 149 чоловік, в т.ч. 75 дітей. А хто знає про спалене село Сагринь і понад тисячу його замордованих мешканців у т.ч. більше 100 дітей, які впали не від рук німецько-фашистських карателів, а від таких як і вони громадян Польщі, котрі на трупах і згарищах українських сіл будували свою нову однонаціональну державу? В доповнення до цього, слід наголосити, що березень 1944 року став справжнім пеклом для українського населення Холмщини. Лише у Шевченківські дні 1944 р., від 9 до 22 березня, впродовж двох тижнів, було повністю спалено 35 сіл і замордовано тисячі невинних і беззахисних мирних мешканців, тільки за те, що вони були українцями, любили свободу, рідний край, споконвічну українську землю Холмщини.
Сагринь - старовинне українське село, яке згадується і літописах з початку 15 століття, знаходиться за 18 км на південь від повітового міста Грубешева Люблінського воєводства, за якихось 23-24 км від сучасного українсько-польського кордону.
Вдосвіта 9 березня 1944 р. група Армії Крайової в кількості 1200 осіб оточила село Сагринь і обстріляла його запальними кулями. Протягом 9-10 березня бойовики АК застрелили, спалили живцем, зарізали, закололи вилами в палаючому селі і навколишніх полях близько 1240 його мешканців і людей з сусідніх сіл, які ночами переховувались у Сагрині. Понад триста господарств Сагриня згоріли вщент, сплюндровано сільський храм. Вціліле майно було пограбовані поляками. Отак, 70 років тому трагічно обірвалася багатовікова історія українського села Сагринь.
Правда про трагедію с.Сагринь
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