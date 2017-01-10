 Российский экс-милиционер Попков, отбывающий наказание за убийства 22 женщин, признался еще в 59 убийствах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, ему предъявлено дополнительное обвинение по 47 убийствам.
Приговор в отношении него не вступил в силу. Следствие расследует новое дело, в связи чем Попков продолжает находиться под стражей в иркутском СИЗО.
В январе 2015 года экс-милиционер был приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и попытку убить еще двоих. Преступления совершались в 1994-2000 годах. В вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов.
Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.
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Если на российском тв не будет Бориса Моисеева,
то придёт бездуховное западное тв с их развратом.
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это ПРЕМИЯ ГОДА!!!
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http://lenta.ru/news/2014/05/06/bryansk1/
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Оноприенко признался в 52х...
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подвалах гестапомвд россии можно *повесить* все не раскрытые *висяки* в раше и за границей.
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ась???
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тады об стену еплищем попробуй,с разгону,ясное дело...
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Редкий кадр: Разведчик морской пехоты ЛНР наблюдает за позициями ВСУ в территориальных водах Ровеньков. Не пей ,продолжай наблюдать
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ОДИН уничтожил 22+59=81 лишнехромосомных!!!
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И вообще, это нереально (даже если фигурант был знаком с принципами ОРД и предполагаемыми действиями своих бывших коллег).
Д...билы, дальше нового дурака искать будут под висяки?
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