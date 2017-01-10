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 Российский экс-милиционер Попков, отбывающий наказание за убийства 22 женщин, признался еще в 59 убийствах

Бывший милиционер из Ангарска (Россия) Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за убийства 22 женщин, признался в убийстве еще 59 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, ему предъявлено дополнительное обвинение по 47 убийствам.

Приговор в отношении него не вступил в силу. Следствие расследует новое дело, в связи чем Попков продолжает находиться под стражей в иркутском СИЗО.

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В январе 2015 года экс-милиционер был приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и попытку убить еще двоих. Преступления совершались в 1994-2000 годах. В вечернее и ночное время из общественных мест Ангарска пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов.

Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.
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Мысли Перзидента ‏@VVP2_0 2 янв.

Если на российском тв не будет Бориса Моисеева,
то придёт бездуховное западное тв с их развратом.
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Мусор мордовский. Куда им до американских копов
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Вот шо бояра животворящая с чудью пизд@глазой творит ...
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мусора мусарские повесили на него все что смогли найти в архиве...
это ПРЕМИЯ ГОДА!!!
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Мужик просто зайву хромосому шукав, ніяк не міг знайти.
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Чикатило совершил с 1978 по 1990 годы 53 доказанных убийства: 21 мальчик в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Хотя сам преступник сознался в 56 убийствах], а, по оперативным сведениям, маньяком было совершено более 65 убийств.
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А так бывает. Что бы была такая эпидемия. Как раз со времени Чикатила такая серийность стала статистической. До этого были, но не с таким количеством эпизодов. Не все становится очень известным. Но на каципии и у нас кроме насильников еще куча всякого хобби. Типа Людоедов. Если все случаи сложить с количеством эпизодов больше десяти, то получим огромную цифру. Так вот. Возможно ли такое в результате эпидемии.
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Попков им по всей России раскрываемость повысит.. Новый Год же. Сейчас на него, как на ёлку..
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Не удивлюсь, если после 20-го на него и Кеннеди повесят в счёт дружбы между великими народами.
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Та нет, 2016 они закрыли. Это пойдет в 1-й квартал 2017.
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Им надо его выпустить - он им план по раскрываемости на 10 лет вперед выполнит!
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Скажем так - обычный и не притворяется человеком.
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Погуглите "депутат единоросс насиловал", вы удивитесь. Ссылок - НЕМЕРЯНО! Скрепы...
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А поехал бы с моторолой в лугандон, стал бы нац героем новодроссии...
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Походу , рано или поздно , он еще и все убийства на Донбассе на себя возьмет .
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Ну так он может теперь запросто и в убийстве принцессы Дианы признаться ,это же всё развлекуха-допросы,выезды на следственные "экскременты",ну и так далее .....
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Классная у них система , на одного все "" висяки "" повесили - и премия гарантирована за 100 % раскрьіваемость ......
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100% в раше не котируется. А вот 143%- это у них в крови.А теперь ещё впитывается с молоком матери
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По разным данным, от 53х, до 65...
Оноприенко признался в 52х...
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На него после *обработки* в подвалах гестапо мвд россии можно *повесить* все не раскрытые *висяки* в раше и за границей.
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Можно было всех жертв, начиная со времён Джека-потрошителя на него повесить, зато ментам теперь можно спокойно водку жрать на полученную премию за "100% раскрываемость"!
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Странно. Обычно бывает не так. Приговоренные к пожизненному время от времени вспоминают об очередном эпизоде, выезжают на место, начинаются следственные эксперименты там всякие, прочая фигня, словом - сякая-такая развлекуха для зэка. А тут - такой новогодний подарок касабского мента бывшим коллегам - 59 висяков оптом. Нефиговый плюс к раскрываемости. Странно это...
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Ну, это он старается, чтоб жопа его зажила. По такой статье, с такой фамилией, да еще и мент...
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Чуваку один хрен пожизненно сидеть, тем более на ментовской зоне, скорей всего. Думаю, что предложили помощь семье за взятие на себя еще одной горы трупов: и ментам хорошо, и он не обижен, точнее его семья..
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пожизненное отбывают на спецзонах в камерах-одиночках. Он, что бы туда не попадать, будет еще признаваться и признаваться... СИЗО сейчас для него - как курорт.
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Утилизатор кацапских самок это медаль как минимум сколько они бы наплодили дураков которые пришли бы к нам с оружием 100-200 моторол так шо это 5 баллов
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можно ему памятник из говна...у кацапов говна много...все гавно у кацапов
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и чо,петушара нарасийский,деньги кончились?
тады об стену еплищем попробуй,с разгону,ясное дело...
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Слепи петуха из навоза и соверши с ним коитус . Это по рускаваму , поп Гундяй тебя благословляет на сие богоугодное дело . А теперь пшел вон за поребрик .
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Редкий кадр: Разведчик морской пехоты ЛНР наблюдает за позициями ВСУ в территориальных водах Ровеньков. Не пей ,продолжай наблюдать
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то, кацапи, відпустіть його по Закону савченко..
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Можно назвать его теперь супер руцким витязем . Пермяков ему и в подмётки не годится ...
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ну й що..."наш" у Іловайську ...Дебальцево у інших "котлах" і "котелках" поклав тисячі і нічого...
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Одолжите нам этого женоненавистника попкова на 2 часа а мы запустим его в наш НБУ , пусть он там блядей банковских как кур передавит!
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да уж... Это ж какие в Засрашии бабы страшные,что их употреблять только мертвыми мужики могут... Бабы страшные,а мужики - немощные.
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Как это по-кацапски закрыть все висяки одним махом
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ЭТО ЖЕ Херой РФ !!!!!!!!!!!!!
ОДИН уничтожил 22+59=81 лишнехромосомных!!!
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Бояра всё равно опережает его с хорошим отрывом .
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Больше.....эти самки могли бы еще как минимум по одному родить...а то и по два....
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Как бывший опер (правда жена говорит, что это диагноз а не профессия), говорю откровенно ему бывшему менту на пожизненном похер сколько брать на себя преступлений, а так покататься на свежем воздухе для восстановления факта-события преступления на месте, только в радость.
И вообще, это нереально (даже если фигурант был знаком с принципами ОРД и предполагаемыми действиями своих бывших коллег).
Д...билы, дальше нового дурака искать будут под висяки?
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В сложившейся ситуации не знаю то ли ужасаться то ли восхищаться...
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То, что он еще не Герой Украины - это ваша недороботка, паны депутаты Рады!
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Интересно сколько невинных людей кацапы посадили за эти преступления
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вот это по скрепному, по православному! мусорва знатная в мокселе.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский экс-милиционер Попков, отбывающий наказание за убийства 22 женщин, признался еще в 59 убийствах
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