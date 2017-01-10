 Госпогранслужба проверяет информацию о задержании ФСБ украинца на админгранице с Крымом, - Слободян

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Мы эту информацию видели. По своей линии мы ее проверяем, но подтвердить каким-то образом российскую информацию я не могу", - сказал Слободян.
Он добавил, что пока нет возможности получить дополнительные данные по факту происшествия от представителей пограничной службы на аннексированном полуострове.
"Никаких контактов с представителями страны-оккупанта на оккупированном временно полуострове мы не поддерживаем, и поэтому любой обмен информацией у нас отсутствует", - сказал пресс-секретарь.
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