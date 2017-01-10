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 Госпогранслужба проверяет информацию о задержании ФСБ украинца на админгранице с Крымом, - Слободян

Государственная пограничная служба Украины проверяет информацию о задержании российской стороной украинца на административной границе с аннексированным Крымом.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь Олег Слободян, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Также читайте: ФСБ задержала украинца на границе с оккупированным РФ Крымом, - РИА "Новости"

"Мы эту информацию видели. По своей линии мы ее проверяем, но подтвердить каким-то образом российскую информацию я не могу", - сказал Слободян.

Он добавил, что пока нет возможности получить дополнительные данные по факту происшествия от представителей пограничной службы на аннексированном полуострове.

"Никаких контактов с представителями страны-оккупанта на оккупированном временно полуострове мы не поддерживаем, и поэтому любой обмен информацией у нас отсутствует", - сказал пресс-секретарь.

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якого хера він робив в Криму? Невже нічому не вчить хоч те, що кацапи пачками людей криють на кордоні з Україною. А тепер будуть шукать,, на кого помінять цього туриста. Мабуть в голлові вавки, раз їдуть в Крим.
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ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ к оккупантам и агрессорам "в гости" не ездят, то РАБЫ и ХОЛОПЫ (сами виноваты)!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоспогранслужба проверяет информацию о задержании ФСБ украинца на админгранице с Крымом, - Слободян
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