 Канадка украинского происхождения Фриланд возглавит МИД Канады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CBC News.
Фриланд с ноября 2015 года министр международной торговли Канады.
Хрыстя Фриланд родилась 8 февраля 1968 года, начинала карьеру как журналистка, в 90-х работала в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.
Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters. В 2013 году была избрана в парламент Канады.
С марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.
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Вітаємо пані Христю з високою посадою.
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Целый МИД Канады, возглавит одну канадку украинского происхождения...
"Цензор", может всё таки наоборот?...
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