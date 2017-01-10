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 Канадка украинского происхождения Фриланд возглавит МИД Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проведет кадровые перестановки в своем правительстве. Министром иностранных дел станет Хрыстя Фриланд, мать которой - украинка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CBC News.

Фриланд с ноября 2015 года министр международной торговли Канады.

Хрыстя Фриланд родилась 8 февраля 1968 года, начинала карьеру как журналистка, в 90-х работала в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Затем занимала различные редакторские должности в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters. В 2013 году была избрана в парламент Канады.

С марта 2014 года Фриланд находится в числе официальных лиц Канады, которым запрещен въезд в Россию.

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угу. Еще не нашлось такого человека в етом мире которого бы наша бюрократия и воровская шайка не сожрала с кишками.
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А нашого цвіту по цілому світу...
Вітаємо пані Христю з високою посадою.
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Господи, какая честь...)))
Целый МИД Канады, возглавит одну канадку украинского происхождения...
"Цензор", может всё таки наоборот?...
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Так то ж Джастя Фриланд с Одессы! Какая способная девочка оказалась!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКанадка украинского происхождения Фриланд возглавит МИД Канады
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