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Все про:зарплата (1612) Кабмин (9573) Розенко (378)

 Розенко поручил немедленно реагировать на жалобы относительно невыполнения решений Кабмина о повышении минимальной зарплаты

В каждой области должна быть создана межведомственная рабочая группа для мониторинга ситуации с выполнением решения правительства о повышении минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн и мгновенного реагирования на жалобы граждан о нарушении руководителями предприятий их трудовых прав.

Об этом сегодня, 10 января, во время заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации решений, направленных на повышение уровня оплаты труда и соблюдение норм законодательства в части минимальной заработной платы заявил вице-премьер-министр Украины, председатель Межведомственной рабочей группы Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО

"Перед нами стоит совершенно четкая задача - чтобы решения правительства по повышению минимальной заработной платы до 3200 грн было выполнено в полном объеме. При этом нельзя допустить никаких манипуляций, прежде всего руководителей бюджетных учреждений, о переводе людей на неполный рабочий день или, не дай Бог, сокращения. Ведь средства, необходимые для финансирования бюджетной сферы, в полном объеме заложены в Государственном бюджете на 2017 год", - сказал он.

Розенко обратился к представителям организаций профсоюзов и работодателеавительством обеспечить выполнение соответствующего решения и в негосударственном секторе экономики. "В негосударственном секторе мы должны совместно с профсоюзами и работодателями взять под контроль ситуацию. Минимальная заработная плата работника не может быть ниже 3200 грн по каждому предприятию", - подчеркнул он.

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Розенко поручил сформировать аналогичные правительственной межведомственные рабочие группы в каждой области. "Аналогичные межведомственные рабочие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Рабочую группу должен возглавить человек, который по должности не ниже уровня заместителя главы ОГА. Представители образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда должны быть туда обязательно включены", - отметил он.

По словам вице-премьер-министра, целью этих областных рабочих групп является мгновенное реагирование на любые жалобы относительно руководителей предприятий, которые не выполняют решения Правительства относительно повышения минимальной заработной платы. "Где не выполняется это правило, где кто-то хочет манипулировать, переводит людей на неполные ставки, мы будем иметь информацию, и на эту информацию будет жесткая реакция. Каждый факт, каждая жалоба должна быть проверена", - подчеркнул Розенко.

Смотрите также: "В бюджетной сфере правительство не допустит перевода людей на сокращенный рабочий день и на неполные ставки", - Розенко. ВИДЕО

Он также акцентировал внимание на необходимости усиления разъяснительной работы на местах - на областном и районном уровнях. "Необходимо в конце концов до всех донести философию цивилизованного мира - налоги люди должны платить для своего же будущего. Не оплатив сегодня налоги, не заплатив ЕСВ, человек лишает себя права на пенсию", - добавил Розенко.
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Розенко,когда ты,сука,пенсии людям пересчитаешь на величину инфляции? Для вас законы -не законы? Три года не пересчитываешь,урод.Пенсии за 3 года упали в 3 раза,а тебе пох?Вон ,сука ,из Кабмина вместе с Гройсманом.
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3200? а сколько чистыми, то есть на руки? И сколько спд-ешник заплатит?
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Ничё-се ,жалуюсь-мою жену перевели на четырёхчасовой рабочий день и даже не спросили согласна она или нет,только сказали,кому не нравится,увольняйтесь !!!!
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Строчи анонимку Розенке - он вышлет КОРД с Нацгвардией на 500 "Кугуарах" штурмовать предприятие твоей жены. Злостные уклонисты от повышения минималки должны быть покараны со всей суровостью!
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Сча так и сделаю ,бо придётся самому штурмовать .....
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на місьцях все буде заговорено і поховано.. тільки сайт на рівні міністерства, з відкритим списком порушень.. а краще на Цензорі.. тут прямий злочин зі згоди уряду
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",кому не нравится,увольняйтесь "
Вы не одни. В Новой Каховке (херсон) так же. Покращення не видбудуться.
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пишемо список :
м.Херсон Інститут охорони ґрунтів - примусово відправили у відпустку за свій рахунок
директор Мельник (колишній заступник Костюка), київський ген.директор - Яцук
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Просто надо убрать премию руководителям бюджетной сферы за экономию средств фонда заработной платы..и никого контролировать не придется
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Да. Сейчас создадут тройки и будут по хлевам бегать. И продукты отбирать. Боже, спаси мир от идиотов!
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По статистике их всего не более 3%. Вопрос как бы больше к нам - как мы умудрились выбрать именно из этих процентов?
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Комуняки при раскулачивании создавали тройки. Там был исполнитель, свидетель и учетчик. Т.е. москальалкаш и жид. вот про эти тройки речь.
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Так тройкам брюхи вспарывали и зерном засыпали. Может и с этими так надо , только гавно вместо зерна.
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Было бы не плохо. Хотя бы одного разделать. Шоб остальной твари воровской неповадно было.
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В нормальных странах учет минимальной зарплаты закреплен к 1 часу по времени, человек может быть занят на разных работах у разных работодателей, за один час его занятости он должен получать минимальную зарплату. Почему у нас привязка к месяцу а не к часу?
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У них карманов не хватит - они же "" работают "" круглосуточно .......
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читай закон !!! 19,34 грн. за 1 час . Почасовка введена с 01.01.2010 .
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так чего все говорят о цифре 3200 гривен, но никто не указывает 19.34 грн.
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И не только. А великого поляка- рокера на Укрзализнице забыли? А в Укргаздобыче ? Так это те , кто только на слуху.
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А щас ещё латыш появится, в хозяйстве портовом, где грузопоток упал на 20%... Там будет не менее...
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Во! Еще будут созданы "группы для мониторинга ситуации". Это- правильно! Мене повезло, с выбором профессии. Один контракт = пенсия от Розенко на 270 месяцев, как минимум. Это, если пенсия не слабая, аж 2800 гривен. Потому, я рискую не платить ему ничего! Я раньше сдохну.
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В Україні 12 млн . пенсіонерів , у яких пенсія нижча прожиткового мінімуму , бо "" реформатор "" розенко знецінив в ЧОТИРИ рази пенсії , нараховані Державою за 50 років трудового стажу .. розенко , не шкода тобі людей старшого покоління , які бачили Голод , Холод , Босоноге Дитинство , Афган , Чорнобиль ???? Ти порушник Конституції чи Ворог Народу України , чи порушник Заповідей БОГА -- НЕ вкради . НЕ збреши . НЕ зрадь . НЕ обмани ближнього свого ??
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От рождения до смерти каждый человек - это прибыль для воров в обличии правыльства. А смерть пенсионера это очередной пирожок.
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А эта свинья толстая позаботилась об источниках подъема зарплаты или, на худой конец, хотя бы контрабас остановила? До каких пор эти бляди будут распоряжаться нашими деньгами?
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Верно! Тока по 1000 гривен банкнотки. И вот это будет- реальный удар по курсу!
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Не, ну не преувеличивайте! В таком виде вы заседать будете, а у дона Педро на позаседать вылла у Марбелье имеется. Правда, он сказал, шо она принадлежит не ему, злому слепотрастовому "Рошену"
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Что бы группы реагировали мгновенно небходимо обеспечить их велосипедом,а что бы жёстко ещё и громкоговорителем.
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Mega12210 января 2017, 14:58#
Нет какие 29 что бы было 29, на реальном рынке на меж банке должны перестать сдерживать… Вот выдадут зп и тд до 15 числа вот тогда и увидим более реальные курсы что получится, а вообще всё видно будет только с середины февраля, после прохода холодов закупки газа, получение зп уже с минимальной 3200, + суд скоро в 20 числах по долгу 3 лярда… + МВФ дадут лярд или нет,… очень много если… и к сожалению все если не в пользу гривны… кроме МВФ конечно…
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Знакомый поднял зарплату до 3200 и сделал трех-дневку.
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А если поднять до 25000 грн., то можно и однодневку. Только 1 день в месяц.
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прочитал пару комментов и все типа "не нравится увольняйся","трехдневка" и т.д.!и ни один из них даже не попытался как-то повлиять,немного побороться,но...выводы все сделали как один!какой?правильно:виноваты все,особенно порох! чем вы от рашкован-то отличаетесь???
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давай реагируй-было 3 торговых точки на 2-х наемные с минималкой и есв. по -новому минималку каждому -3200х2 есв 704х2 и наемные стали вольными
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Хех, з такими реформами скоро взагалі буде повна срака.
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Гройсман - Вы откройте сайт куда люди смогут анонимно сообщать о нарушениях в бизнес среде и тогда вы прозреете. Кстати в Чехии пытался порыбачить но только закинул удилище как два полицейских стояло за спиной - чехи не переносят когда кто то нарушает законы в их стране, то же самое по всему ЕС, а у нас по сей день совок с рабским молчанием...
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Может бюджетники и госслужащие и радуются,а предприниматели -горюют, а их наемные работники паникуют.
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ТЕБЕ ЖИДЯРА ВОНЮЧАЯ СВИНОРЫЛАЯ ОНА НЕ ПОМОЖЕТ КОГДА НАРОД УКРАИНЫ ВОССТАНЕТ И НАЧНЕТ ВАС ВЕШАТЬ НА СТОЛБАХ ЖИДОВ ПРОКЛЯТЫХ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко поручил немедленно реагировать на жалобы относительно невыполнения решений Кабмина о повышении минимальной зарплаты
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