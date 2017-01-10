 Розенко поручил немедленно реагировать на жалобы относительно невыполнения решений Кабмина о повышении минимальной зарплаты

Об этом сегодня, 10 января, во время заседания Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации решений, направленных на повышение уровня оплаты труда и соблюдение норм законодательства в части минимальной заработной платы заявил вице-премьер-министр Украины, председатель Межведомственной рабочей группы Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина.
"Перед нами стоит совершенно четкая задача - чтобы решения правительства по повышению минимальной заработной платы до 3200 грн было выполнено в полном объеме. При этом нельзя допустить никаких манипуляций, прежде всего руководителей бюджетных учреждений, о переводе людей на неполный рабочий день или, не дай Бог, сокращения. Ведь средства, необходимые для финансирования бюджетной сферы, в полном объеме заложены в Государственном бюджете на 2017 год", - сказал он.
Розенко обратился к представителям организаций профсоюзов и работодателеавительством обеспечить выполнение соответствующего решения и в негосударственном секторе экономики. "В негосударственном секторе мы должны совместно с профсоюзами и работодателями взять под контроль ситуацию. Минимальная заработная плата работника не может быть ниже 3200 грн по каждому предприятию", - подчеркнул он.
Розенко поручил сформировать аналогичные правительственной межведомственные рабочие группы в каждой области. "Аналогичные межведомственные рабочие группы должны быть созданы на уровне каждой области. Рабочую группу должен возглавить человек, который по должности не ниже уровня заместителя главы ОГА. Представители образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда должны быть туда обязательно включены", - отметил он.
По словам вице-премьер-министра, целью этих областных рабочих групп является мгновенное реагирование на любые жалобы относительно руководителей предприятий, которые не выполняют решения Правительства относительно повышения минимальной заработной платы. "Где не выполняется это правило, где кто-то хочет манипулировать, переводит людей на неполные ставки, мы будем иметь информацию, и на эту информацию будет жесткая реакция. Каждый факт, каждая жалоба должна быть проверена", - подчеркнул Розенко.
Он также акцентировал внимание на необходимости усиления разъяснительной работы на местах - на областном и районном уровнях. "Необходимо в конце концов до всех донести философию цивилизованного мира - налоги люди должны платить для своего же будущего. Не оплатив сегодня налоги, не заплатив ЕСВ, человек лишает себя права на пенсию", - добавил Розенко.
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Вы не одни. В Новой Каховке (херсон) так же. Покращення не видбудуться.
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м.Херсон Інститут охорони ґрунтів - примусово відправили у відпустку за свій рахунок
директор Мельник (колишній заступник Костюка), київський ген.директор - Яцук
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Нет какие 29 что бы было 29, на реальном рынке на меж банке должны перестать сдерживать… Вот выдадут зп и тд до 15 числа вот тогда и увидим более реальные курсы что получится, а вообще всё видно будет только с середины февраля, после прохода холодов закупки газа, получение зп уже с минимальной 3200, + суд скоро в 20 числах по долгу 3 лярда… + МВФ дадут лярд или нет,… очень много если… и к сожалению все если не в пользу гривны… кроме МВФ конечно…
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