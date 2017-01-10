Полиция не подтверждает, что найден труп помощника адвоката Соколовской
Установлено, что найденный труп не является трупом Сергея Федосенко.
Об этом заявила Цензор.НЕТ спикер Одесской областной полиции Алена Войтенко.
"Больше информации по этому делу пока сообщить не могу", - добавила представитель полиции.
Напомним, сегодня адвокат Оксана Соколовская сообщила, что опознала тело своего помощника Сергея Федосенко. Он - последний, кто видел убитого адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского спецназовца Александра Александрова. Тело со следами насильственной смерти было найдено в Одессе.
А адвокат сестры убитого Грабовского Анна Боряк заявила: "Сергей пропал аккурат после того, как группа адвокатов, которая представляет потерпевшую, собрались взять у него подробные пояснения по его опознанию третьего убийцы. Его покрывает прокуратура. Он убит не потому, что видел Юру Грабовского последним, а потому, что видел третьего участника убийства! И это он заявил на следствии".
Напомним, 31 октября 2016 года Соколовская сообщила о том, что исчез ее помощник - Сергей Федосенко. Он проходил свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, который защищал в суде одного из двух российских ГРУшников Александра Александрова. Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения Юрий Грабовский в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз и находился помощник Соколовской Сергей Федосенко. Позже он был убит. К концу марта были задержаны двое подозреваемых в его убийстве (дело об убийстве Грабовского сейчас в закрытом режиме слушается в Шевченковском суде Киева).
29 марта 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал видео, на котором Юрий Грабовский, находясь якобы под воздействием каких-то препаратов, заявляет, что отказывается защищать Александра Александрова.
Александр Александров и Евгений Ерофеев были захвачены в бою под Счастьем. Они сознались, что являются военнослужащими Главного разведуправления Генштаба РФ. Их обвинили в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военнослужащий Вадим Пугачев.
Голосеевский районный суд приговорил их к 14 годам лишения свободы. После чего Ерофеев и Александров были обменяны на Надежду Савченко.
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