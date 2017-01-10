EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Происшествия
  754  8
Все про:адвокат (779) убийство (4545) Грабовский Юрий (51) Ромалийская Ирина (94)

 Полиция не подтверждает, что найден труп помощника адвоката Соколовской

Установлено, что найденный труп не является трупом Сергея Федосенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Он убит потому, что видел третьего участника убийства Грабовского", - адвокат Боряк об исчезнувшем помощнике Соколовской

Об этом заявила Цензор.НЕТ спикер Одесской областной полиции Алена Войтенко.

"Больше информации по этому делу пока сообщить не могу", - добавила представитель полиции.

Напомним, сегодня адвокат Оксана Соколовская сообщила, что опознала тело своего помощника Сергея Федосенко. Он - последний, кто видел убитого адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде российского спецназовца Александра Александрова. Тело со следами насильственной смерти было найдено в Одессе.

А адвокат сестры убитого Грабовского Анна Боряк заявила: "Сергей пропал аккурат после того, как группа адвокатов, которая представляет потерпевшую, собрались взять у него подробные пояснения по его опознанию третьего убийцы. Его покрывает прокуратура. Он убит не потому, что видел Юру Грабовского последним, а потому, что видел третьего участника убийства! И это он заявил на следствии".

Читайте также: Найден труп моего помощника, который последним перед убийством видел адвоката Грабовского, - Соколовская

Напомним, 31 октября 2016 года Соколовская сообщила о том, что исчез ее помощник - Сергей Федосенко. Он проходил свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, который защищал в суде одного из двух российских ГРУшников Александра Александрова. Юрий Грабовский исчез в начале марта 2016. На второй день после исчезновения Юрий Грабовский в сопровождении неизвестных мужчин приехал в свой офис, где как раз и находился помощник Соколовской Сергей Федосенко. Позже он был убит. К концу марта были задержаны двое подозреваемых в его убийстве (дело об убийстве Грабовского сейчас в закрытом режиме слушается в Шевченковском суде Киева).

29 марта 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обнародовал видео, на котором Юрий Грабовский, находясь якобы под воздействием каких-то препаратов, заявляет, что отказывается защищать Александра Александрова.

Александр Александров и Евгений Ерофеев были захвачены в бою под Счастьем. Они сознались, что являются военнослужащими Главного разведуправления Генштаба РФ. Их обвинили в совершении теракта, в результате которого погиб украинский военнослужащий Вадим Пугачев.

Голосеевский районный суд приговорил их к 14 годам лишения свободы. После чего Ерофеев и Александров были обменяны на Надежду Савченко.
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXczVSMEV3VEVSUmMyUkRLekJNVEZKblpFTTJNRXhxVVhWVFJGRnlkRWRCTUV4cVVYVlllbEZ2VGtNck1FeDZVWE5PUXpjd1RHcFJkV1JIUWpCTWNsRnpUa2RRU1U1RFdUQlpSRkYxVGtNNU1FeEJka3c1UTNjd1RGUlJjM1JES3pCTWNsRnpUa2REWms1SFJEQk1TRkYxVGtNMU1GbElVbWQwUTNrd1REUTk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А откуда полиции знать ,у них другие задачи - охранять наворованное и наворовавших !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мутная группа адвокатов. Сейчас адвокаты продажные- они и на клиенте и на оппоненте одновременно зарабатывают. Щас эта группа начнет тикать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
адвокати "продажные" так вони за гроші клієнтів купуються ... головне щоб "продажними" не були судді і прокурори...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы пытаетесь перекрутить смысл моего коммента. Вы адвокат? Смысл в том, что многие адвокаты продают за деньги противоположной стороне свои услуги- сидят на двух стульях. Есть немало примеров. Об этом в СМИ не принято писать , ПОТОМУЧТО журналисты в своей массе некомпетентны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот к чему приводит попытка защиты путинских террористов!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция не подтверждает, что найден труп помощника адвоката Соколовской
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик вандализм Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым Львовщина МИД Минобороны Нацполиция оккупация памятник Пашинский плен Польша прокуратура расследование Россия Савченко санкции СБУ суд США убийство Харьков
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти