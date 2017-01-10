 Оккупанты на Донбассе собрались устанавливать памятники террористу Мотороле и "Доктору Лизе"

Организацией конкурса займется действующее на оккупированной территории движение "Донецкая республика". Предполагается, что прием работ начнется ориентировочно в конце зимы - начале весны текущего года. Будут приниматься как рисунки и 3-Dмодели, так и простые описания будущих памятников.
16 октября в оккупированном Донецке при взрыве в лифте дома, где он жил, погиб российский наемник Арсен Павлов по кличке "Моторола". Эксперты американской частной разведывательной компании Stratfor считают, что убийство "Моторолы", воевавшего на стороне "ДНР", организовали боевики либо спецслужбы России.
Россиянка Елизавета Глинка ("Доктор Лиза") за период конфликта на Донбассе отправила вопреки украинскому законодательству в РФ почти 500 детей с подконтрольных боевикам территорий Донецкой и Луганской области. Была на борту направлявшегося в Сирию самолета Ту-154, который разбился утром 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи.
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для нее
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Все так запутанно...
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1. запчасти - за офигенные бабки.
2. для педофилов - за офигенные бабки.
3. для усыновления/удочереченния (кто здоров) - за офигенные бабки.
Куда делись 500 детей с дамбаса?
Об этом могла бы сказать гражданка США "Доктор Лиза" если б не сдохла.
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