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 Оккупанты на Донбассе собрались устанавливать памятники террористу Мотороле и "Доктору Лизе"

Конкурс проектов памятников российскому наемнику Арсену Павлову по кличке "Моторола" и российскому врачу Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе по пути в Сирию, готовят в так называемой "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Остров" со ссылкой на сепаратистские сайты.
Организацией конкурса займется действующее на оккупированной территории движение "Донецкая республика". Предполагается, что прием работ начнется ориентировочно в конце зимы - начале весны текущего года. Будут приниматься как рисунки и 3-Dмодели, так и простые описания будущих памятников.

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16 октября в оккупированном Донецке при взрыве в лифте дома, где он жил, погиб российский наемник Арсен Павлов по кличке "Моторола". Эксперты американской частной разведывательной компании Stratfor считают, что убийство "Моторолы", воевавшего на стороне "ДНР", организовали боевики либо спецслужбы России.

Россиянка Елизавета Глинка ("Доктор Лиза") за период конфликта на Донбассе отправила вопреки украинскому законодательству в РФ почти 500 детей с подконтрольных боевикам территорий Донецкой и Луганской области. Была на борту направлявшегося в Сирию самолета Ту-154, который разбился утром 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи.

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Петуха могут раздерибанить на постройку этих монументов.
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ПРЕДЛАГАЮ ЭСКИЗ----КАБИНА ЛИФТА И ЧЬИ ТО ЯЙЦА НА ЛАМПОЧКЕ,ДЕБИЛЫ МЛЯ.
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Пусть подвесят старый лифт на фонарный столб - это и будет памятник обоим.
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Лифт, падающий из ТУшки в море, будет офигенно в тему.
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Предлагаю композицию: доктор Лиза лижет у Мотороллы.
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бурят-тракторист в кабинке, был бы не лишним ))
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Пусть устанавливают.После освобождения на могиле Моторылого установят общественный сортир.А в мужском отделении моторыловский памятник с писуарами со всех сторон ....
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А какому это доктору Моторола лизе? Или какой домбабвийский доктор Мотороле лизе?

Все так запутанно...
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та то была песня у Бони.М - "хтось у форточку лізе..." (Белфаст)
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Порно-памятник ,а говорили Еуропа,мол загнивает ....
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Пускай сразу устанавливают хуйлу захерченке и плотницкому с гиви да и всем остальным подхуйловникам!
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Не посчитал нужным. А вообще если всех козлов перечислить так это 85% поголовья педерации и мемориал будет на половину оккупированных территорий.Так лучше и экономичнее будет через крематорий, с получением праха всем заинтересованным винторогим.
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тоді це цілий меморіал вийде. матеріалу з однієї якутії може не вистачити
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Ты предлагаешь сразу весь Лугандон залить говном..... но что ж, скрепненько, наглядненько, а главное - выражает всю суть Пиздораши и Лугандона.......
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Я бы за но только что бы в бюджете хватило денег на опалубку. А говна я думаю можно подкинуть!
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Полицай из города Ангарск Иркутской области Михаил Попков сознался в убийстве 80 женщин РАБссии.кацаПсины срочно памятник ХЕРою РАБссии,не любителю Боярышника,а может и любителю..
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Ліфт у вигляді самальота з написом ТУ-154. Ну і... з якутського гівна звичайно ж зліплений
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Пусть ставят,главное что-бы этих "памятников" было как можно больше
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Не столько памятников, сколько героев этих памятников
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кацаПсины любят ставить памятники быдлу всякому с целью доказать всему Миру,что это кацаПсинская зямля и мы за неё дохли что МУХИ СТЕРХолёты
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Доктор Ліза це так курва, що дітей насильно вивозила в РФ? Нехай гниє в землі. Нічого про неї згадувати навіть. Я не кажу вже про того хто мив машини на мийках. Які герої така і республіка.
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После памятника "вежливым людям " в Бахчисарае,.легко придумать какой-то сюжет для моторылого и лизы. Камасутра в помощь
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Полиция РАБссии ловила офицера полицая убийцу 20 лет в городке Ангарск..,ужОс..
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Мало нам ленинов убирать...Кацы,забирайте свое гавно !
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Члену бы своему ещё установили . Дебилы, блядь.
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Дети из детдомов - это:
1. запчасти - за офигенные бабки.
2. для педофилов - за офигенные бабки.
3. для усыновления/удочереченния (кто здоров) - за офигенные бабки.
Куда делись 500 детей с дамбаса?

Об этом могла бы сказать гражданка США "Доктор Лиза" если б не сдохла.
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Помните, как поднимали водолазы "черный ящик" В кастрюльке. Это из багажа Доктора Лизы. В Алеппо она летела с кастрюльками для детских органов и стволовых клеток
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У меня лично нет никаких сомнений в целях её поездок по "горячим точкам".
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для ускорения процесса пригласить скульпторов из Якутии . они за пару дней из дерьма такую красотищу забацают
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Какие "республики", такие и "монументы"... Надеюсь, что к моменту освобождения Донбасса и Крыма от рашистов, нардепы "родят" и примут Закон о порядке лишения гражданства Украины за сепаратизм и госизмену. И тогда все эти "новороссы" и "рАсЕяне", ставящие памятники убийцам граждан Украины, уже никогда не смогут мешать нам строить ту Украину, которую хотят построить большинство украинцев, паскудить высший законодательный орган государства своими "достойными" "особями" типа Бойко, Левочкина, Рабиновича и Ко, место которых, как известно, в "зоне" у "параши", а сами "стройными рядами" "помаршируют" на "землю предков", потому как будут депортированы!
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"Оккупанты на Донбассе собрались устанавливать памятники террористу Мотороле и "Доктору Лизе" - а чему здесь удивляться, в ссср в каждой деревне была центральная улица рецидивиста "ленина", а в каждом райцентре, памятник этому же немецкому агенту, и почти никто не удивлялся, а сейчас в 21 веке, в паРаше устанавливают памятники террористу и уголовнику, сталину, на совести которого миллионы человеческих жизней, масштабы преступлений этих "героев" не сопоставимы, моторола по сравнению с этими "гигантами", просто шушера.
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Есть Монализа.будет еще Мотолиза. Наверное из золота. Уж очень крутые херои.
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После зайчиков-разведчиков и комментировать не охота,создается иллюзия почившего союза и граждане этих фейковых республик это поддерживают не понимая что Украинский Донбасс есть разменная монета в прямом силовом шантаже от рф ( признание Крыма как субъекта рф,и в дальнейшем полный контроль Украины с стороны рф дабы ненавистные хохлы не двинулись без одобрямса рф ни в какую сторону ),а так за почти три года лугандонии при общении с родными цены как в ссср не стали ( правда комуналка замерла на уровне 2013 года .кричат у вас все растет а у нас все раися поставляет и у нас ниже намного чем у нас,задолбался объяснять что за ваш коммунизм тарифы шарашат нам ),и в принципе их все устраивает так как каждый месяц получают по две пенсии,получают каждый месяц гум помощь от ахмета и красного креста и в дальнейшем мне объясняют какая у нас фашисткая власть сдирает с народа последнюю шкуру не понимая что эта шкура идет на поддержку ихнего существования.а так все пучком
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тогда и сортиру сразу, два памятника!! ! бо цих обох двох і не тіко їх - обьєднує то, шо замочили їх. як хуйло і обіщяв!! )
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты на Донбассе собрались устанавливать памятники террористу Мотороле и "Доктору Лизе"
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