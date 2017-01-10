 Набор на стажировку в сервисных центрах МВД объявлен на Ривненщине

Сейчас стажировка уже прошла в 14 областях Украины и Киеве.
С 10 января набор на стажировку в сервисных центрах МВД объявлен в Ривненской области, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МВД.
Во время программы стажировки участники получат знания, необходимые для работы в фронт-офисе сервисных центров МВД.
Должностные обязанности предусматривают непосредственное предоставление услуг по регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выдачи (обмена) удостоверений водителя и приема экзаменов, работу с документами и базами данных, предоставление консультаций и прочее. Ознакомиться с перечнем услуг сервисных центров МВД можно на сайте Главного сервисного центра МВД www.hsc.gov.ua в разделе Услуги. Среди основных направлений теоретической подготовки: изучение основ деятельности сервисных центров МВД, основ эффективной коммуникации, профессиональной этики и противодействия коррупции.
Стажировка проводится на должности сотрудников фронт-офисов сервисных центров МВД - это должности, которые приравниваются к должности ведущего специалиста, с официальным трудоустройством, 40-часовой рабочей неделей со вторника по субботу, месячной заработной платой от 6 тысяч грн.
Требования к кандидатам:
гражданство Украины;
возраст от 18 лет;
законченное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню бакалавра, магистра (специалиста);
отсутствие судимостей;
опыт работы в сфере услуг приветствуется, но не является обязательным.
Отбор кандидатов состоит из двух этапов:
прием и рассмотрение анкет;
проведение интервью.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте Главного сервисного центра МВД.
Прием анкет будет до 19 января.
Подробная информация и подача заявок по ссылке:
http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/stazhuvannya/
Дополнительные вопросы: konkurs.sc.riv@gmail.com
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