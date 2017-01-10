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Все про:МВД (8011) сервисные центры МВД (52)

 Набор на стажировку в сервисных центрах МВД объявлен на Ривненщине

Программа стажировки в сервисных центрах МВД была введена в апреле 2016 с целью отобрать, обучить и в будущем принять на работу лучших стажеров - талантливых мужчин и женщин, имеющих активную жизненную позицию, которые стремятся стать частью реформы и предоставлять качественный государственный сервис.

Сейчас стажировка уже прошла в 14 областях Украины и Киеве.

С 10 января набор на стажировку в сервисных центрах МВД объявлен в Ривненской области, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МВД.

Во время программы стажировки участники получат знания, необходимые для работы в фронт-офисе сервисных центров МВД.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Новый сервисный центр МВД открылся в Ривном. ФОТО

Должностные обязанности предусматривают непосредственное предоставление услуг по регистрации (перерегистрации) транспортных средств, выдачи (обмена) удостоверений водителя и приема экзаменов, работу с документами и базами данных, предоставление консультаций и прочее. Ознакомиться с перечнем услуг сервисных центров МВД можно на сайте Главного сервисного центра МВД www.hsc.gov.ua в разделе Услуги. Среди основных направлений теоретической подготовки: изучение основ деятельности сервисных центров МВД, основ эффективной коммуникации, профессиональной этики и противодействия коррупции.

Стажировка проводится на должности сотрудников фронт-офисов сервисных центров МВД - это должности, которые приравниваются к должности ведущего специалиста, с официальным трудоустройством, 40-часовой рабочей неделей со вторника по субботу, месячной заработной платой от 6 тысяч грн.

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Требования к кандидатам:

гражданство Украины;
возраст от 18 лет;
законченное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню бакалавра, магистра (специалиста);
отсутствие судимостей;
опыт работы в сфере услуг приветствуется, но не является обязательным.

Отбор кандидатов состоит из двух этапов:

прием и рассмотрение анкет;
проведение интервью.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-анкету на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Прием анкет будет до 19 января.

Подробная информация и подача заявок по ссылке:

http://hsc.gov.ua/publichna-informatsiya/stazhuvannya/

Дополнительные вопросы: konkurs.sc.riv@gmail.com



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