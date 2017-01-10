 Лутковская обещает принять меры для оказания медпомощи военному-дезертиру Одинцову и просит помочь в переводе Клыха ближе к границе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Фейсбук-страничке уполномоченного по правам человека."Я подтверждаю данные ранее заверения в том, что предприму все возможные в рамках компетенции меры по обеспечению его (М.Одинцова. - ИФ) права на получение необходимой медицинской помощи. В частности, ему уже сделан рентген, и к концу недели запланирована консультация с врачом-травматологом из системы Министерства здравоохранения", - говорится в ответе В.Лутковской.

Она также сообщила, что подписала обращение, в котором попросила Т.Москалькову в рамках ее компетенции максимально способствовать в переводе С.Клыха в учреждение, расположенное как можно ближе к границе с Украиной, а также содействовать в установлении местонахождения Николая Карпюка, "поскольку с начала его этапирования информации об этом еще нет".

Украинский омбудсмен положительно оценила шаги, предпринятые российской стороной для перемещения в Украину украинских граждан, которые были осуждены украинскими судами до 2014 года и отбывают наказание на временно оккупированной территории АР Крым.

"Надеюсь, в ближайшее время всё же произойдет перемещение украинских граждан на материковую часть Украины, над этим вопросом мы работаем довольно долгое время и уже выходим на финишную прямую. Кроме того, осознавая необходимость в проведении постоянного мониторинга соблюдения прав граждан на территории соседнего государства, руководствуясь исключительно принципом верховенства права, мы продолжаем работать над организацией следующего визита, как и в предыдущий раз, на условиях взаимности", - отметила В.Лутковская.

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