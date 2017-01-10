 "Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать", - Савченко

Об этом она рассказала во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать. Это те, кого разыскивают, и непонятно, кто из них жив. Это тоже надо будет принять", - отметила она.
При этом Савченко не указала, когда этот список будет доработан.
Напомним, сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.
Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.
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"После этого ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом", - Савченко о публикации списков украинских пленных. ВИДЕО(81)
"Россия-24" показала, какая Савченко молодец, забыв, что россуд признал ее виновной в убийстве сотрудников телеканала, - журналист(52)
Террористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко(59)
Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на востоке Украины. СПИСОК(164)
"Наше государство еще никогда не было таким неуправляемым, как сейчас", - Владимир Гуржи(0)
Я поняла, что стоят перед нами нормальные ребята. У них приказ, - Савченко о "Беркуте" во время Евромайдана(797)
"Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году", - Ляшко(290)
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Там где то собрались "лифтовому пришлепку" памятник ставить?
лугандония
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Ну и там в шапке нравится фраза " Новороссия... Финальная ликвидация".
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Надюш, а Москва или Киев не смогут спекулировать обменом теперь?
тьфу *ля
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Из списков Савченко. Это у нее пленная?
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Н.С., исчезни пожалуйста как можно быстрее !!!
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Амнистию требуют.
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ЗАКОН УКРАИНЫ № 2297-VІ "О защите персональных данных"
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когда указявку получит.........
от последни "действий" Савченко просто нет слов. Одни выражения. В ненормативной лексике
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То, что Украина влипла с Н.С. - это факт. Но, слава Богу, уже разбирается с этим явным дерьмом.
А вот мы в Штатах похоже вляпываемся в аналогичную ситуацию, но ставки неизмеримо выше.
ПОСЛЕДНИЙ ПРИМЕР - Трамп назначил зятя на очень ответственный пост, что сейчас будет оспариваться Конгрессом.
СЕГОДНЯ СПРОСИЛ по этому поводу соседа-американца (бывший военный), голосовавшего за Трампа.
1. Согласен со мной и задумался.
2. Это подтверждает, что многие у нас фактически голосовали ПРОТИВ Хиллари, а не ЗА Трампа. Просто демократы не выставили достойного кандидата.
3. Оба кандидата - результат БЕСХРЕБЕТНОЙ политики США после Рейгана.
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