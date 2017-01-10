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Все про:боевик (17706) заложник (1023) плен (1651) Савченко (2381) списки (150) Донбасс (11783)

 "Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать", - Савченко

Народный депутат Надежда Савченко заявила о наличии еще одного списка, который она пока не доработала и не опубликовала.

Об этом она рассказала во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать. Это те, кого разыскивают, и непонятно, кто из них жив. Это тоже надо будет принять", - отметила она.

При этом Савченко не указала, когда этот список будет доработан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия-24" показала, какая Савченко молодец, забыв, что россуд признал ее виновной в убийстве сотрудников телеканала, - журналист

Напомним, сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.

Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.
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ДЕБИЛЬНУЮ НА ВСЮ ГОЛОВУ ГАДЮ--ЛИШИТЬ ДОПУСКА К СЕКРЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ,ЛИШИТЬ НАХРЕН МАНДАТА,УЗНАТЬ НА КАКИЕ БАБКИ ОНА КАТАЕТСЯ ПО СТРАНЕ И ЗАРУБЕЖЬЮ,ПРОВЕСТИ ПСИХЭКСПЕРТИЗУ И ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ ---ОТПРАВИТЬ ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ ОТ РАБИНОВИЧА В ЛУГАНДОН,
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Потому что на сегодняшний день тот формат, который предлагает нам российская сторона, очень сильно попахивает торговлей людьми… Фактически торговля заложниками. А это военное преступление, которое подпадает под криминальную ответственность", - заявил депутат.
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Я все більше пересвідчуюсь, що Надія служить не Україні..
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Саша Славич, особенно умилили "За освобождение Одессы", "За взятие Львова" ну остальное не впечатлило.
Там где то собрались "лифтовому пришлепку" памятник ставить?
лугандония
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Тут сам факт продажи "высоких наград".

Ну и там в шапке нравится фраза " Новороссия... Финальная ликвидация".
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йди до дідька зрадниця разом з вальцманами та медведчуками
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Где гарантия что родственникам людей опубликованным в списках не будут звонить мошенники? шантаж, угрозы, компромат и т.д.
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Смысл поступка твари скрывающейся под именем "Надежда Савченко" передается одной фразой "щоб їх можна було знайти". То есть теперь любой может найти семью убитую горем, и вытягивать с них деньги рассказывая сказки о помощи. Это не один и не два реальных случая. Именно поэтому СБУ просило не публиковать список, что бы усложнить мошенникам задачу. То есть Гадя специально делает все, что бы жизнь родных пленных стала еще хуже.
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А что у нас СБУ может только просить,а запретить слабо?
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Ага ага А то сепары не знают их фамилий берут ли в рот их жены и как ховут кота Не говоря уже о том что знают где они живут Где живут их родители братья и сестры И кумовья Подрабатывал на одной фирме Попросили Так там пол фирмы уехало на Новый год В лугандон и даунецк На окупированые територии А вы прикукушеную Надюху делаете исчадинм ада Кстати Все коменты под статьей о списках Цензор да Удалил Тоже секретная инфа Мнение людей
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Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать


Надюш, а Москва или Киев не смогут спекулировать обменом теперь?

тьфу *ля
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Эта тварь должна сидеть , в лучшем случае .
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Н.С., get lost please ASAP !!!
===
Н.С., исчезни пожалуйста как можно быстрее !!!
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Штепа не пленная. Она у нее незаконноудерживаемое лицо
Амнистию требуют.
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Поселите ее в палату или в камеру одиночку пускай там списки дорабатывает этот гермофродит или трависти мужик с пиздом.
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Савченко уже можно привлекать
ЗАКОН УКРАИНЫ № 2297-VІ "О защите персональных данных"
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Ну что с сумасшедшей возьмешь, кроме анализов ?
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При этом Савченко не указала, когда этот список будет доработан.
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когда указявку получит.........
от последни "действий" Савченко просто нет слов. Одни выражения. В ненормативной лексике
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ЧТО ОБЩЕГО между Н.С. и Трампом
То, что Украина влипла с Н.С. - это факт. Но, слава Богу, уже разбирается с этим явным дерьмом.
А вот мы в Штатах похоже вляпываемся в аналогичную ситуацию, но ставки неизмеримо выше.
ПОСЛЕДНИЙ ПРИМЕР - Трамп назначил зятя на очень ответственный пост, что сейчас будет оспариваться Конгрессом.
СЕГОДНЯ СПРОСИЛ по этому поводу соседа-американца (бывший военный), голосовавшего за Трампа.
1. Согласен со мной и задумался.
2. Это подтверждает, что многие у нас фактически голосовали ПРОТИВ Хиллари, а не ЗА Трампа. Просто демократы не выставили достойного кандидата.
3. Оба кандидата - результат БЕСХРЕБЕТНОЙ политики США после Рейгана.
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в плену кацапофашистов, много достойных граждан Украины. Почему выменяли именно это лайно?
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Если беспристрастно,то что может положительного дать публикация списков? И неужели на них нет грифа "секретно"? Я помню в самом начале военных действий Рубан очень четко и популярно объяснял,что освобождение зачастую может решаться и на самом рядовом уровне,но без огласки и в этом деле нужна строгая секретность. Главное освободить своих и не навредить им и тут должна быть продуманная стратегия государства ,а не одиозных личностей.
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Есть еще который я не доработала и не могу публиковать так мы его знаем это из дурдома справка для Гади
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Что там, Надюха? Как дилы? Засранченко передать привет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать", - Савченко
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