 Сущенко не разрешили увидеться с женой, - Фейгин

Об этом адвокат Сущенко Марк Фейгин рассказал в комментарии Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.
"Роман уже повторно направил заявление о том, чтобы ему предоставили свидание с женой Анжелой Сущенко и дали возможность поговорить по телефону с сыном", - рассказал Фейгин.
По его словам, заявление о встрече с женой не удовлетворено.
Адвокат также сообщил, что получил официальное письмо от Министерства обороны Украины о том, что его подзащитный не является сотрудником украинской разведки.
"У меня на руках есть справка из Минобороны Украины, из ГУР МО, о том, что Роман Сущенко не находится на службе там, не является кадровым офицером. Этот документ мы прорабатываем с МИД и будем передавать в материалы следствия, потому что он имеет большое процессуальное значение и для суда, и для предварительного следствия", - подчеркнул он.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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Главная проблема современного Православия и, собственно говоря, России (потому что России нет без Православия) - это то, что мы разучились быть рабами. Христианство - это религия сознательного и добровольного рабства. Рабская психология - это не какой-то скрытый подтекст, а норма мироощущения для православного христианина.
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с обращением по случаю Дня восстановления государственности чеченского народа. Он отметил, что ровно 60 лет назад чеченский народ получил возможность вернуться на родные земли после депортации.
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Захер с плотным поперхнулись услышав новость! Это шо-ж получацца, лепший друг против скрепов? Представляю как плавится моск(если он есть) у рядового обывателя папрашки и дыры!
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