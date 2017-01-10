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Все про:СИЗО (848) свидание (37) Фейгин (358) Сущенко (194)

 Сущенко не разрешили увидеться с женой, - Фейгин

Заявление украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в московском СИЗО, на разрешение встретиться с женой не удовлетворили.

Об этом адвокат Сущенко Марк Фейгин рассказал в комментарии Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.

"Роман уже повторно направил заявление о том, чтобы ему предоставили свидание с женой Анжелой Сущенко и дали возможность поговорить по телефону с сыном", - рассказал Фейгин.

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По его словам, заявление о встрече с женой не удовлетворено.

Адвокат также сообщил, что получил официальное письмо от Министерства обороны Украины о том, что его подзащитный не является сотрудником украинской разведки.

"У меня на руках есть справка из Минобороны Украины, из ГУР МО, о том, что Роман Сущенко не находится на службе там, не является кадровым офицером. Этот документ мы прорабатываем с МИД и будем передавать в материалы следствия, потому что он имеет большое процессуальное значение и для суда, и для предварительного следствия", - подчеркнул он.

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Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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Бывшее крепостное было не имеет сострадания
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опасаются, вдруг напильник в буханке хлеба передаст.
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"Кадыров навечно проклял Сталина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с обращением по случаю Дня восстановления государственности чеченского народа. Он отметил, что ровно 60 лет назад чеченский народ получил возможность вернуться на родные земли после депортации.
«Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» - написал Кадыров в Instagram.
Чеченцы благодарны Никите Хрущеву, который добился возвращения чеченцев на родину, отметил глава республики. По поручению Кадырова его именем назвали одну из площадей Грозного."
Захер с плотным поперхнулись услышав новость! Это шо-ж получацца, лепший друг против скрепов? Представляю как плавится моск(если он есть) у рядового обывателя папрашки и дыры!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСущенко не разрешили увидеться с женой, - Фейгин
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