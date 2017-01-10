 Запрет на выдачу виз, замораживание инвестиций и активов: Reuters обнародовало подробности закона о дополнительных санкциях против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн и демократы Бен Кардин и Роберт Менендез планируют представить проект закона во вторник. Он предлагает ввести широкие санкции против России за причастность к кибератакам на США и действиям в Украине и Сирии.
Проект закона предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов лиц, которые "причастны к деятельности по подрыву кибербезопасности общественных или частных инфраструктур и демократических учреждений" либо помогают совершать подобные действия, пишет Reuters.
Документ также предусматривает вторичные санкции против лиц, сотрудничающих с российской обороной или разведкой, например, международных компаний, имеющих дело с Россией. Он также делает законными санкции, введенные президентом Бараком Обамой в прошлом месяце.
Закон налагает дополнительные санкции за действия России в Украине и Сирии, в том числе, делает законными четыре распоряжения администрации президента Обамы за действия России в Крыму и восточной Украине. Среди прочего, закон предусматривает санкции на инвестиции в размере более 20 миллионов долларов в разработку Россией месторождений нефти и газа.
Закон представят на рассмотрение за день до слушания предложения о назначении Рекса Тиллерсона, бывшего СЕО Exxon Mobil, на должность госсекретаря США.
9 января минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.
29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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Чем же Вы недовольны .
А от российских кремов из соображений патриотизма отказалась, кстати. Это легко, потому что в этой сфере отнюдь не лучшие. Просто одно время привыкла пользоваться "Фаберлик", но они отнюдь не незаменимы.
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Когда шото себе любимому покупаешь, руководствоваться надо опытом и мозгом, а не патриотизмом. Качество большинства роисянской продукции само по себе выметает из корзины соображающего покупателя многое. Но есть исключения.
Патриотизм - это, кода ты тащишь хавчик, молоко теплые шмотки на баррикады и потом становишься рядом со своими, а не бухаешь вместо этого за Майдан.
Патриотизм - это, когда ты хоть одного бойца экипировал раз уж сам не на фронте, а не просто отказался от роисянских спичек.
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Nam v EU ne nado Rossiu v pankrotstvo gonjat, mutshit ih nado po nemnoshko no dolgo
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Вешайся лишнехромосомец на ближайшей бярезке.
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