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 Запрет на выдачу виз, замораживание инвестиций и активов: Reuters обнародовало подробности закона о дополнительных санкциях против России

Новостному агентству Reuters стали известны детали нового закона о дополнительных санкциях против России за причастность к хакерским атакам во время президентских выборов в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Сенатор-республиканец Джон Маккейн и демократы Бен Кардин и Роберт Менендез планируют представить проект закона во вторник. Он предлагает ввести широкие санкции против России за причастность к кибератакам на США и действиям в Украине и Сирии.

Проект закона предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов лиц, которые "причастны к деятельности по подрыву кибербезопасности общественных или частных инфраструктур и демократических учреждений" либо помогают совершать подобные действия, пишет Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский штат Нью-Гэмпшир рассматривает вопрос введения собственных санкций против России

Документ также предусматривает вторичные санкции против лиц, сотрудничающих с российской обороной или разведкой, например, международных компаний, имеющих дело с Россией. Он также делает законными санкции, введенные президентом Бараком Обамой в прошлом месяце.

Закон налагает дополнительные санкции за действия России в Украине и Сирии, в том числе, делает законными четыре распоряжения администрации президента Обамы за действия России в Крыму и восточной Украине. Среди прочего, закон предусматривает санкции на инвестиции в размере более 20 миллионов долларов в разработку Россией месторождений нефти и газа.

Закон представят на рассмотрение за день до слушания предложения о назначении Рекса Тиллерсона, бывшего СЕО Exxon Mobil, на должность госсекретаря США.

9 января минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США представят в Конгрессе проект по "всеобъемлющим" санкциям против РФ

29 декабря прошлого года в связи с кибератаками, приписываемыми России, объявили о введении санкций в отношении некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Американские власти также выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих России объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Незасекреченную версию доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США американская разведка опубликовала 6 января. В документе говорилось, что разведка США "с высокой долей уверенности" считает, что президент РФ Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США. По версии Вашингтона, российское руководство пыталось дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и создать условия для победы республиканца Дональда Трампа.

Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

В августе 2014 года Россия ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые "контрсанкции" представляли собой запрет сроком на один год на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.
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Вот и я купила, как всегда, итальянский кофе.
Чем же Вы недовольны .
А от российских кремов из соображений патриотизма отказалась, кстати. Это легко, потому что в этой сфере отнюдь не лучшие. Просто одно время привыкла пользоваться "Фаберлик", но они отнюдь не незаменимы.
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Тем, шо каким-то боком к банальной покупке патриотизм прикручен с выходом вприсядку на "украинцынинарот, такойстранынет".
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Нененене.... Там якась гринмама чи шо.

Когда шото себе любимому покупаешь, руководствоваться надо опытом и мозгом, а не патриотизмом. Качество большинства роисянской продукции само по себе выметает из корзины соображающего покупателя многое. Но есть исключения.

Патриотизм - это, кода ты тащишь хавчик, молоко теплые шмотки на баррикады и потом становишься рядом со своими, а не бухаешь вместо этого за Майдан.
Патриотизм - это, когда ты хоть одного бойца экипировал раз уж сам не на фронте, а не просто отказался от роисянских спичек.
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и меееленьким шрифтом ниже (Сколковская нано-разработка, - БУМАГА)
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Ну той бабушке в итоге могут запросто приделать причендалы дедушки, если она все время будет так колебаться.
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за оставшиеся 10 дней Конгресс может принять Закон, запрещающий Президентам контакты с Путиным и пусть дольше "дружит", сколько сможет...
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McCain, pomilui!
Nam v EU ne nado Rossiu v pankrotstvo gonjat, mutshit ih nado po nemnoshko no dolgo
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за то вальцман гендлює Україною з юдомонголами росії та платить податки туда-зрадник
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Пиар чистой воды. Демократы Кардин и Менендез ждали до последнего момента чтоб, упаси господь, Обаме не пришлось наложить на него вето. Маккейн ждал Демократов потому что боялся высовываться в одиночку против Трампа. У проекта нулевые шансы избежать вето потому что он связал бы руки Президенту в области внешней политики. Заметьте что у проекта даже нет спонсоров в Палате Представителей.
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не отбрыкивайся мордвин! короче будут ипать русню и вдоль и поперек.
Вешайся лишнехромосомец на ближайшей бярезке.
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- Не понимаю, почему меня включили в "Список Магнитского", ведь я ликвидировал совершенно другого человека, - возмутился депутат Луговой.
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а как Порох введет санкции против своего судостроитиельного задодика в Криму и конфетной фабрики в Липецке?
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Что тьі мелишь, иди проспись, вальцман, плять, как вшей нахватаются кремлевского бреда и суют потом куда только можно ...
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це вже схоже на санкції, це сильно похитне табуретку під Окурком
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗапрет на выдачу виз, замораживание инвестиций и активов: Reuters обнародовало подробности закона о дополнительных санкциях против России
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