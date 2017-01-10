 Директору киевского санатория объявлено о подозрении в хищении 1 млн грн, выделенных на реабилитацию бойцов АТО, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В ходе досудебного расследования установлено, что директор оздоровительного комплекса внесла в официальные документы заведомо ложные сведения и присвоила более 1 млн гривен, выделенных на реализацию бюджетной программы "Мероприятия психологической реабилитации пострадавших участников АТО".
"Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах)", - сообщают в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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А действительно, прокуроры и судьи живут явно не по зарплате!
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Шість міфів про корупцію в Україні (світова преса)
В світовій пресі є публікації про те, чи не зловживають поняттям «корупція» засоби масової інформації, пишучи про Україну - так, корупція в Україні велика, але не варто перебільшувати її вплив на рух країни, наполягаючи нібито на «втомі від України». Також є публікації про головні підсумки минулого року в плані реформування України, а також основні виклики, які постануть перед Києвом у 2017 році.
Американський політолог Олександр Мотиль в інтернет-виданні Ozy зазначає, що слово «корупція» насамперед спадає на думку, коли люди думають про Україну, а світова преса переповнена заголовками про поширену корупцію в Україні.
Стурбованість щодо корупції виправдана, наголошує Мотиль, але часом мова ЗМІ занадто переобтяжена корупцією в описі України. Мотиль пропонує розглянути шість міфів про корупцію.
Міф перший: корупція - найбільша загроза існуванню України. Це не так, каже Мотиль, аргументуючи тим, що найбільшою загрозою Україні є десятки тисяч російських вояків, танки та артилерія уздовж південних та східних кордонів України.
Міф другий: корупція є перешкодою реформам. Мотиль нагадує, що від часу Майдану 2014 року демократичні інститути функціонують справно, банківська система підрихтована, тарифи підняті до ринкового рівня, енергетична залежність від Росії залишилась в минулому, держзакупівлі прозорі, держапарат зменшився, відбувається реформа системи охорони здоров'я, як і системи освіти. «Якщо корупція робить неможливими реформи - як тоді Україні вдалося це здійснити?» - запитує автор.
Міф третій: корупція - найбільша перешкода прямим іноземним інвестиціям. Ні, каже Мотиль, оскільки бум інвестицій припав на час президенства Віктора Ющенка 2005-2010 років, хоча тоді уряд був корумпований, хоча й продемократичний. «Нинішній уряд є найменш корумпованим і найбільш демократичним з усіх, але інвестори стоять осторонь через війну на сході України», - пише автор.
Міф четвертий: корупція - найбільша перешкода економічному зростанню. «Якби це було правдою, тоді б країни з високим рівнем корупції (як Бразилія, Росія, Індія та Китай…) не мали б вражаючих рівнів економічного зростання», - аргументує автор.
Міф п'ятий: корупція - найбільша перешкода для демократії. «Як же ж тоді Україна здійснила вражаючий рух до зміцнення демократії від часів Помаранчевої революції 2004 року, незважаючи на те, що вона потерпає від корупції?» - запитує політолог.
Міф шостий: маючи політичну волю, можна швидко покласти край корупції. Оскільки корупція є переважно наслідком роздутого держапарату та неефективних ринкових механізмів, політичної волі і показових арештів корумпованих чиновників недостатньо для того, аби позбутися її», - зазначає автор.
Відтак, які ж реалії? Корупція в Україні є глибокою і поширеною, що робить важким виживання, реформування, інвестування, зростання та демократизацію України, але це не означає що цих цілей не можна досягнути. Чому ж тоді така фіксація на корупції в Україні? Частково, каже Мотиль, це пояснюється тим, що вона спрощує картину, якою можна пояснити ігнорування України, а також є гарним приводом стверджувати про «втому від України» в зовнішній політиці.
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