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Все про:пропаганда (1768) Россия (64589) Савченко (2381) Цимбалюк (11)

 "Россия-24" показала, какая Савченко молодец, забыв, что россуд признал ее виновной в убийстве сотрудников телеканала, - журналист

Российский пропагандистский канал "Россия-24" опубликовал сюжет об обнародованном Надеждой Савченко списке пленных. Судьба же граждан РФ, осужденных за преступления на востоке Украины, российских пропагандистов не интересует.

Об этом пишет на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в Москве.

"Российское ТВ жжёт с прежней силой. Сообщают, какая молодец Надежда Савченко, что обнародовала списки пленных.
Вряд ли этот факт поможет или навредит обмену. Москва пытается медийно подать действия Нади как один из кирпичиков давления на власти Украины - посеять зраду. Любопытно другое, моя любимая Россия-24 забыла сообщить, что Савченко признана россудом виновной в убийстве сотрудников этого телеканала. И почему-то очень скромно указывают, что Савченко опубликовала еще список граждан РФ, осужденных за преступления на востоке Украины в 2014-2016 годах. В нем 102 гражданина РФ. Тишина, их судьба никого не интересует. Донбасс - удивительное место. Орут "русский мир" и всякую чушь, а жизнь конкретного российского гражданина всем по фигу. "Русские своих не бросают"? Русские своих забывают", - констатирует журналист.

Читайте также: Опубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит

Напомним, сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.

Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.
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А почему мотороллер такой негостеприимный?
Список приглашенных должен быть значительно длинее.
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Надюха замочила в сортире 2 АЛЕППОнутых РАБссиянцев журнашлюхов? это поклёп от Госдепа..
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Ой блин! Я вас умоляю! Кто тех журнашлюхна россосии считает и помнит?
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Купуть у Путлера Фуйла танк СРАМота,не сцы в трубу,делов то..
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да ладно

хлеб примерно 6грн . майонез 8 с копейками . консерва 20-25 . сырки гривен по 5 . итого получаем 45- 50 грн.

нет ну если покупать в каких то элитных магазах то может и в сотню не вложишься но сомневаюсь что пенсионеры их посещают
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Хреново! Интересно, или хоть какая падла лишиться погон и должностей за это, я не говорю уже о тюрме?...
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зачем ты сюда всякую блевотину кацапскую таскаешь ?
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Когда уже эту падлу гадю расстреляют как пособника хуйлища?
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после ее слов. что беркутовцы - нормальніе ребята, в лугандонцы- вообще святые - только сейчас понимаешь, что был театр в российской тюрьме
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А "привет Засранченко"? С этой курвой всё ясно.
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А че в этом такого? Сиди тихо в расеюшке цимба. Ато в ато.
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Nu dumaju, ramzana jei ne perepljunutj, nu ne kak ne polucjitsa uzje, jedinstvenno, nu trizjdi gerojom rasseji nado statj, no togda polk ili poltora ruskih nado zavalitj kak minimum.
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Хотя бы заголовок статьи прочитал, или просто высрался сразу комментом?
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новогандонец котлов--ты че сказать хотел-то?
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Можно подумать, что каждый день по ТВ показывают реальные вещи, а сегодня показали нереальные.
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Новогабонец Котлов
Сегодня 16:45

Таиланд отказался покупать украинские танки

Это же хорошо,ты не понимаешь разве?теперь эти танки будут ваших ихтамнетов на Донбассе уничтожать,ну и дурак ты
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Забирайте ее в ГосДуру. Она может и вместо шойгу, да и путина заменит без проблем. В Америкой вас помирит. Специалист широкого профиля.
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не поставленные в Таиланд Украинские танки ОПЛОТ уже на Светлодарской Дуге мочать в сортире рюссишэ швайнов..
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реабилитировали согласно заповетам сталина, из врагов народа в херои.
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Около 800 белорусов воюют на Дамбассе в составе Путрерской банды,передаёт радио Свобода.10 белорусов обдроченцев бацька Лукаш уже посадил в тюрягу..
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Боря , в следующем году опять петуха из навоза лепить будете , если рамзанка дыров позволит с бутылки встать?
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ты подарки нам принёс?
88.9%населения россии горбатый
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Все действия Савченко показывают, что она подверглась профессиональному кодированию в российских застенках, возможно с применением химических препаратов, ведь ей делали столько капельниц. Заведите её к профессиональным психотерапевтам для раскодирования, женщины легче чем мужчины подвержены внушению.
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Подобные опыты над людьми начали внедрять в 1926 году в клинике профессора Иванова..
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По огласке списка , должна была спросить разрешение у родственников наших ребят.
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Вот такая беспощадная абсурдность русской пропаганды...
Русские журналисты - пули информационной войны - расходный материал в руках убийцы...
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"какая Савченко молодец, забыв, что россуд признал ее виновной в убийстве сотрудников телеканала" Большое неудобство для телеканалов рф, что они не могут перенять ценный опыт секантов свидетелей иеговы. Тем запрещают своим адептам хранить старые выпуски журнала "Сторожевая башня", чтобы у читателей свежего номера не возникал когнитивный диссонанс. Ну да ничего, у телезрителей память короткая, на 2-3 дня, как у аквариумной рыбы.
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Пятиконечная звезда символ известный издревле...
Пятиконечная звезда - это символ Антихриста, Сатаны...
Все это прекрасно знают...
Не зря символ русской армии - пятиконечная звезда - это сатанизм без прикрытия...




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А похер на сотрудников телеканала "убиенных" Надей... Главное, что она делает всё так, как хуйлу надо...
от уже недолюди.. И теперь все те козломордые "телезрители", которые орали, что её нужно расстрелять, будут петь гаде дифирамбы...
Мдааааа..
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Почему наш харант такой чувак на букву м?
Какого х и за какие заслуги,отот шлимазл,дал реальному агенту мацвы звание героя Украины!
Ну где таких делают,ну хз!
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к стати в обменном списки ваты присутствует нелик штемпель, которая плакалась и рассказывала, что это ее гнилодыркин заставил и что она патриетка Неньки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Россия-24" показала, какая Савченко молодец, забыв, что россуд признал ее виновной в убийстве сотрудников телеканала, - журналист
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