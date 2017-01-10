 "Россия-24" показала, какая Савченко молодец, забыв, что россуд признал ее виновной в убийстве сотрудников телеканала, - журналист

Об этом пишет на своей странице в Facebook украинский журналист Роман Цимбалюк, который работает в Москве.
"Российское ТВ жжёт с прежней силой. Сообщают, какая молодец Надежда Савченко, что обнародовала списки пленных.
Вряд ли этот факт поможет или навредит обмену. Москва пытается медийно подать действия Нади как один из кирпичиков давления на власти Украины - посеять зраду. Любопытно другое, моя любимая Россия-24 забыла сообщить, что Савченко признана россудом виновной в убийстве сотрудников этого телеканала. И почему-то очень скромно указывают, что Савченко опубликовала еще список граждан РФ, осужденных за преступления на востоке Украины в 2014-2016 годах. В нем 102 гражданина РФ. Тишина, их судьба никого не интересует. Донбасс - удивительное место. Орут "русский мир" и всякую чушь, а жизнь конкретного российского гражданина всем по фигу. "Русские своих не бросают"? Русские своих забывают", - констатирует журналист.
Напомним, сегодня Савченко опубликовала списки пленных украинцев, которые незаконно содержатся у боевиков на Донбассе, в России, а также оккупированном ею Крыму. Кроме того, нардеп показала списки лиц, которых требуют выдать боевики "ЛДНР". В качестве формулы для обмена она предложила использовать "42 на 256" соответственно пленных украинцев и запрашиваемых боевиками лиц.
Еще до публикации в СБУ выступили против такого действия и пообещали провести с Савченко разъяснительную работу.
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Опубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит(59)
После публикации Савченко списка заложников процесс их обмена замедлится, - Безсмертный(65)
Террористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко(59)
Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на востоке Украины. СПИСОК(158)
Бойовики "ДНР" передали Україні двох полонених жінок(0)
В СБУ объяснили Савченко, почему нельзя публиковать списки пленных, - Тандит(158)
"Савченко - это самое большое разочарование украинцев в уходящем году", - Ляшко(290)
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Список приглашенных должен быть значительно длинее.
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хлеб примерно 6грн . майонез 8 с копейками . консерва 20-25 . сырки гривен по 5 . итого получаем 45- 50 грн.
нет ну если покупать в каких то элитных магазах то может и в сотню не вложишься но сомневаюсь что пенсионеры их посещают
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Сегодня 16:45
Таиланд отказался покупать украинские танки
Это же хорошо,ты не понимаешь разве?теперь эти танки будут ваших ихтамнетов на Донбассе уничтожать,ну и дурак ты
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88.9%населения россии горбатый
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Русские журналисты - пули информационной войны - расходный материал в руках убийцы...
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Пятиконечная звезда - это символ Антихриста, Сатаны...
Все это прекрасно знают...
Не зря символ русской армии - пятиконечная звезда - это сатанизм без прикрытия...
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от уже недолюди.. И теперь все те козломордые "телезрители", которые орали, что её нужно расстрелять, будут петь гаде дифирамбы...
Мдааааа..
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Какого х и за какие заслуги,отот шлимазл,дал реальному агенту мацвы звание героя Украины!
Ну где таких делают,ну хз!
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