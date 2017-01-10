 Экс-глава полиции Деканоидзе: Меня использовали как ширму, чтобы сохранить коррупцию

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом она заявила в интервью KyivPost.
По ее словам, реформаторы в украинском правительстве занимают низшие должности, а затем используются как "козлы отпущения", если реформы не удаются.
"Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, которая будет полностью предана радикальным реформам. Есть очень много заинтересованных сторон, и нет единой команды, заинтересованной в ликвидации коррупции", - сказала Деканоидзе.
Она рассказала, что работа в Украине отличается от ее опыта в Грузии при президенте Михеиле Саакашвили. По ее словам, в Грузии было больше политической воли побороть коррупцию. "У нас была роскошь иметь единую команду. У нас был президент, который принял очень жесткие решения", - пояснила она.
Деканоидзе напомнила, что в связи с протестами активистов приостановила назначение Валерия Лютого руководителем полиции Черкасской области. Однако после ее увольнения Лютого утвердили в должности.
Напомним, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке с должности главы Национальной полиции.
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ох и пэця!! ох и жук)
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на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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Грузинка-замглавы МВД Украины попалась на таможне с чемоданом долларов
15.12.2015 07:54Арсен Аваков и его грузинская заместительница Эка Згуладзе попались на разворовывании денег для реформы МВД.
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