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Все про:коррупция (6537) Нацполиция (5400) реформы (2333) Деканоидзе (363)

 Экс-глава полиции Деканоидзе: Меня использовали как ширму, чтобы сохранить коррупцию

Экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе считает, что руководство страны пыталось использовать ее и других реформаторов как ширму, чтобы сохранить коррупцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", об этом она заявила в интервью KyivPost.

По ее словам, реформаторы в украинском правительстве занимают низшие должности, а затем используются как "козлы отпущения", если реформы не удаются.

"Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, которая будет полностью предана радикальным реформам. Есть очень много заинтересованных сторон, и нет единой команды, заинтересованной в ликвидации коррупции", - сказала Деканоидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко пытался уговорить меня остаться и продолжить работу, - экс-глава Нацполиции Деканоидзе

Она рассказала, что работа в Украине отличается от ее опыта в Грузии при президенте Михеиле Саакашвили. По ее словам, в Грузии было больше политической воли побороть коррупцию. "У нас была роскошь иметь единую команду. У нас был президент, который принял очень жесткие решения", - пояснила она.

Деканоидзе напомнила, что в связи с протестами активистов приостановила назначение Валерия Лютого руководителем полиции Черкасской области. Однако после ее увольнения Лютого утвердили в должности.

Напомним, 14 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке с должности главы Национальной полиции.


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Надо было ловить и судей. Если не позволял судейский иммунитет - разрабатывать и давить их "связи". Было бы желание.
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Желания не було, бо у них промеж полицаев-прокуратуры-судов мир, дружба, жувачка, крепкая спайка и круговая порука.
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Все " связи " ведут наверх . Снизу идут бабки наверх
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Ой-ой, два года работала со свинорылыми мародёрами и даже не догадывалась о том, что они из себя представляют. Как внезапно случилось прозрение и подала в отставку.
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всех реформаторов, которых с такой помпой назначали в свое время - в итоге обосрали и они слиняли.
))
ох и пэця!! ох и жук)
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Большого таланта и не требовалось - технологии и механизмы по разрушению гражданского общества и государственных институтов импортировать у политического и бизнес-партнёра из-за поребрика.
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И почём нынче такие ширмы?До отставки тоже ж работала с президентом единой командой,борола коррупцию,а теперь во оказывается прикрывала и соучастник....Прямо жіночка з анекдоту:ой-йой,я ж оце така затуркана,така затуркана,що й не поняла що то кум...Но в любом случае чистосердечное признание это шаг в правильном направлении.Правда,чего то уверен,что фамилий и фактов дальше не будет,придётся таки рассчитаться.Баба всё же рисковая,в открытую шоколадных шантажирует.
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам
на государственном уровне о якобы борьбе с коррупцией, если во главе страны
стоит президент - бизнесмен, заводы которого работают во вражеском государстве,
который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает
во время войны свои прибыли?
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носатая грузинская реформаторка срок тебе за такие поздние заявления
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а як знала чому не прпинила чі київськи кватирки дуже смакували-обоє рябоє-вірмен та грузинка-абрекі
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Потрібно вчитись обирати владу і кожен день кожний українець повинен зробити щось корисне для України і тоді все буде добре.
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Как можно выбирать власть, если партии приватизировали себе право на эту самую власть? Кого не выбери - все из какой-нибудь партии, значит, в доле. А честным людям из народа ничего не светит.
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Ничё-се,я тебе дуре это каждый день в личку писал ...... поздновато до тебя дошло ....
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У нас еще поляк-гитарист железную дорогу реформирует по дешевке, за миллион долларов..., а пиар-санитарка из Америки возглавляет здравоохранение...
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І ще головний прокурор без юридичної освіти.)))
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http://nk.org.ua/politika/gruzinka-zamglavyi-mvd-ukrainyi-popalas-na-tamojne-s-chemodanom-dollarov-34370
Грузинка-замглавы МВД Украины попалась на таможне с чемоданом долларов
15.12.2015 07:54Арсен Аваков и его грузинская заместительница Эка Згуладзе попались на разворовывании денег для реформы МВД.
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Тварь чурчхелла! а как жье очьень важьно прэзумпция нэвиновности для мусорвы? как жье гаишников на дороги на заработок выгнать?
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Шо вы говорыте! Да не может быть! А какого хера ты молчала и не поднимала гвалт? Проще же пресечь, чем искоренить.
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Сегодня бравые ппс-ники штраф выписали нашему джипсику. 255 гривен. И это - правильно! Знак был- тридцать метров: идите нафиг, парковки нет, место только для маршруток.. ЭТО на перекрестке Пушкинквской и улицы: снега по колено, параллельной рынку на старом ж/ д вокзале Николаева. Приехали в зоо-мини- маркет купить котятам и собачурка еду. Зоо- мини- маркет , блин, почти на остановке, социальной. Ну, блин, сугробы, ни одной маршрутки и ни одной пенсионерки. Знак для avto- 30-ть метров до поворота- стоп. Визуально прикинули: ничего не нарушаем, остановились. Купила я нашим животинкам много вкусняшек. Выхожу из ЗОО- И что? Наш джипсик облепили три мужика в черном, ппс-ники. Уже штраф выписывают, типа права зачитывают: можете грести в суд, а мы и так знаем, что до знака парковки ровно тридцать метров, не 29, нет. Визуальщики, блин.Мой муж
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Как там заробитчане Миклош с Бальцировичем, советуют Пэте с Гройсманом как правильно проводить реформы?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-глава полиции Деканоидзе: Меня использовали как ширму, чтобы сохранить коррупцию
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