 Глава Львовской ОГА и генконсул Польши осудили надругательство над памятником полякам в Гуте-Пеняцкой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка встретился с Генеральным консулом Республики Польша во Львове Веславом Мазуром. Стороны осудили акт вандализма, который случился в Гуте Пеняцкой (Бродовский район), где было разрушено мемориал жертвам гражданского населения во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Синютка назвал акт вандализма провокацией, осуществленной для ухудшения украинско-польских отношений лицами, которые подыгрывают российской агрессии. Председатель ОГА заверил, что правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы расследовать это преступление и найти его исполнителей.
На месте преступления работает оперативно-следственная группа. Кроме того, в Гуту Пеняцкую вместе выехали представители Генерального консульства РП и Львовской ОГА.
Напомним, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине неизвестные на рождественские праздники повредили памятник полякам, убитым гитлеровцами в 1944 году, разрисовав его сине-желтыми и красно-черными красками. Информацию о происшествии первым обнародовало российское информагентство Regnum, а также пророссийские издания в Украине. Видео с места преступления злоумышленники обнародовали в новосозданном профиле в YouTube.
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Дороги нечищені........... гори сміття!!! Довели Львів і Львівщину Садовий - Синютка до повного бардаку! Позорище !
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У вас у всьому винна Свобода, а підстилка кремлівського олігарха Фрідмана - Садовий не винен ні в чому!
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Ні не засудили, а ще доправили.... Руйнуючи українські могили !
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А могли и не осудить ?
Новость, это когда что-то новое.
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Це 100 % або москальська, або польська провокація! Українці ніколи біля прапорів своїх не малюють "СС"
Це вигідно двом фашистам Качинському і Пуціну
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