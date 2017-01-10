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Все про:Львовщина (1257) Польша (3556) вандализм (313) Синютка (15)

 Глава Львовской ОГА и генконсул Польши осудили надругательство над памятником полякам в Гуте-Пеняцкой

Руководитель Львовщины Олег Синютка и Генеральный консул Республики Польша во Львове Веслав Мазур на общей встрече осудили акт вандализма, который произошел в Гуте-Пеняцкой Бродовского района, где злоумышленники разрушили мемориал жертвам гражданского населения во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Также читайте: Полиция открыла уголовное дело по факту повреждения памятника погибшим полякам на Львовщине

"Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка встретился с Генеральным консулом Республики Польша во Львове Веславом Мазуром. Стороны осудили акт вандализма, который случился в Гуте Пеняцкой (Бродовский район), где было разрушено мемориал жертвам гражданского населения во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Синютка назвал акт вандализма провокацией, осуществленной для ухудшения украинско-польских отношений лицами, которые подыгрывают российской агрессии. Председатель ОГА заверил, что правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы расследовать это преступление и найти его исполнителей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это явная провокация. Продолжается расследование", - МИД Украины о повреждении памятника погибшим полякам на Львовщине

На месте преступления работает оперативно-следственная группа. Кроме того, в Гуту Пеняцкую вместе выехали представители Генерального консульства РП и Львовской ОГА.

Напомним, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района на Львовщине неизвестные на рождественские праздники повредили памятник полякам, убитым гитлеровцами в 1944 году, разрисовав его сине-желтыми и красно-черными красками. Информацию о происшествии первым обнародовало российское информагентство Regnum, а также пророссийские издания в Украине. Видео с места преступления злоумышленники обнародовали в новосозданном профиле в YouTube.
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Снесите все спорные памятники и тогда придуркам не будет что рушить.
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Я лично за то, что бы памятники находились на месте захоронения человека, а не по всей стране.
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Ну так напиши своему оберзалупенфюреру всея паРаши,чтобы забрал из Лугандона памятники чЛенину на паРашу.И вывалил их на мавзолей !
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Проблема не в пам'ятниках, а в кремлядях, які не можуть пережити мирні відносини між українцями і поляками, українцями і євреями і т.д. і т.п. Одним словом, -- зносити треба КРЕМЛЬ, а не пам'ятники. Ясно кремлєбот ? ? ?
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кацапы-дегенераты это.. а я надругаюсь на пеценой скотомогилой))
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а поляки, що зруйнували могилу українців у польщі - хто?
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Глава Львовской ОГА краще б зайнявся розчисткою доріг, а не чекав потепління! Дороги нечищені.......
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У Львові знову не вивозять сміття (ФОТО) 16:5710.01.2016

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Дороги нечищені........... гори сміття!!! Довели Львів і Львівщину Садовий - Синютка до повного бардаку! Позорище !
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Докажи що це у Львові і цього року. Кремлядським свободівцям Садовий як кістка в горлі.
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Приїдь до Львова і подивись в любому спальному районі гори сміття!
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Ага свобода винна!

У вас у всьому винна Свобода, а підстилка кремлівського олігарха Фрідмана - Садовий не винен ні в чому!
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а мер Перемишля разом із генконсулом України в Кракові вже засудили викрики "смерть українцям" чи я щось пропустив?
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Подібні акти вандалізму аж ніяк не сприяють євроінтеграції України!
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Да,не сприяють!Забыл только добавить:акты вандализма АГЕНОВ ПУТИНА!На что путин собственно и рассчитывает.
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Глава Львовской ОГА и генконсул Польши осудили надругательство над памятником

А могли и не осудить ?
Новость, это когда что-то новое.
.
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Ага, українці зруйнували і намалювали прапор УПА з СС написом... :D
Це 100 % або москальська, або польська провокація! Українці ніколи біля прапорів своїх не малюють "СС"

Це вигідно двом фашистам Качинському і Пуціну
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То что не польская провокация-это однозначно.Поляки не идиоты и прекрасно понимают,что только в украино-польском союзе залог их обоюдного выживания.Понимает это и кацапофашистская Орда.Именно поэтому путин и пытается столкнуть нас лбами!И задавить поодиночке...
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Ага і всякі антиукраїнські фільми і вигуки це справа рук не поляків! І польський фашист Качинський не влаштовує антиукраїнські мітинги постійно!
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а що там з Холмщиною Лємківщиною та Перемищлем чі то теж спірне питання а як ляхи ходят натовпом та українцям смерть бажають чі то ляхівські колядки
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ПНХ тролль паРашный!Вбивай клин между расиянами.Между москалями и народами Кавказа,Поволжья например....
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Поляки перші посіяли ненависть от і пожинають тепер... Фашист Качинський з своїм ручним сеймом в тому винні!
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Мені чудно тут чути що поляки возмущаються за те що українці зробили з пам'ятником полякам в Україні.Так от а вони що забули коли недавно йшли у Польщі так звані орлятя які є національними героями Польщі і вигукували українцям смерть! І що тепер поляки нам вказують що нам дома робити? Я розумію що тут як говорять без кацапні не обійшлось,але правда дорожче!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлава Львовской ОГА и генконсул Польши осудили надругательство над памятником полякам в Гуте-Пеняцкой
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