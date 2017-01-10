 Для Сил специальных операций в этом году определены три главные задачи, - Генштаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны.
В сообщении отмечается: "Каждая страна выдвигает свои требования и соответственно имеет свою уникальную систему подготовки спецназовцев.
По словам генерала армии Украины Виктора Муженко учебный центр Сил специальных операций ВС Украины, созданный в прошлом году, должен заложить основу циклической подготовки специалистов ССО. Структура базового курса подготовки должна учесть персонификацию ответственности инструктора за подготовку специалиста ССО. Только при таких условиях из учебного центра будут выпускаться «универсальные солдаты».
Важность приобретения боевых способностей Силами спецопераций ВС Украины обусловливает значение всех составляющих подготовки специалиста: в отборе, обучении, селекции, переподготовке и перераспределении.
"Основным акцентом подготовки спецназовцев должна быть готовность подразделений к выполнению задач", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, определив три ключевых задачи на 2017 год.
Первое - создание своей (гибкой и эффективной системы подготовки от отдельного солдата до подразделения ССО. Второе - приобретение полных боевых способностей подразделениями до конца учебного года. Третье - наращивание учебно-материальной базы и завершения второго этапа строительства учебно-тренировочного центра Сил специальных операций".
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первое и второе одно и тоже, а в третьей задаче, сразу две задачи.
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Vot i vstali s kolen.
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