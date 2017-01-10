EN|RU|UK
Темы дня:

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

 Политика Украины
  1280  12
Материалы по теме:
Все про:заложник (1021) плен (1649) Савченко (2377) СБУ (12961) Тандит (247)

 Опубликованные Савченко списки заложников некорректные, - Тандит

Представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит заявил, что опубликованные Надеждой Савченко списки заложников "некорректны", и что этот шаг может повредить их семьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Во вторник Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки украинских заложников, содержащихся в "ДНР" и "ЛНР".

"Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня", - рассказал ВВС Украина Тандит.

Он утверждает, что списки во многих моментах "некорректны". "В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень некорректный", - добавил представитель СБУ, который занимается обменом заложников.

По словам представителя СБУ, публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников. "Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шума. Решение по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков", - считает Тандит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После публикации Савченко списка заложников процесс их обмена замедлится, - Безсмертный

Он предостерегает, что мошенники получили персональные данные многих украинских заложников и смогут шантажировать родственников - например, требуя выкупа. "По опыту знаю, что опубликование таких списков давало возможность для обогащения не чистым на руку людям", - считает Юрий Тандит.

По его словам, аферисты звонят родственникам и представляются уполномоченными от боевиков. За вознаграждение обещают освободить человека. "Теперь мошенники получили фамилии, имена, отчества и даты рождения. С помощью справочников могут выходить на семьи и требовать выкуп", - добавил представитель СБУ.

Он пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно всех списков, обнародованных Надеждой Савченко. На вопрос, может ли Надежду Савченко ждать наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить. Так же он отказался говорить о якобы списке россиян в украинском плену, который обнародовала Надежда Савченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы "ДНР" отказались менять заложников на условиях Савченко

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Скорее всего некорректный Тандит, который ну никак не должен быть в спецслужбе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так опубликуйте корректные. За каждым именем судьба человека , горе родных Сотворили военную тайну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, сначала хотел написать рецензию на новый сериал «Изумрудный город». Все же на праздники зависали перед компами. А потом появилась наша Наденька с публикацией списка пленных, и начался эпикфейл. Просто с вентилятора во все стороны летит, даже уворачиваться не успеваешь. «Ах, она же кремлядь, СБУ ведь просила, что теперь будет, пропало все». Хотя после сериала «Берлинский отдел» Гудвин в новом варианте меня тоже удивил.
Нет, ну, мужественные американские разведчики, которые жарятся, пардон, под хвост со своими саудовскими агентами на конспиративных квартирах ради национальной безопасности, - это тоже круто. ФСБ с их устаревшими гетеросексуальными «медовыми» ловушками просто нервно курит в сторонке. Вот способен агент Путина жариться по-европейски ради блага страны? То-то же. Но гребаный волшебник из страны Оз тоже доставляет. Как Наденька патриотам. Я же читал версию Волкова, где Элли с Тотошкой встретили добрые мигуны. Маленькие такие, милые. Элли хлопнула их Гингему. Некий аналог Тимошенко, только без косы. А тут мигуны оказались какими-то эскимосами под сто с чем-то кило весом. Как герой Мосийчук до посадки. Страшилу вообще с креста пришлось снимать. Позитива по нулям. Все как результаты сегодняшних торгов на межбанке: гривна ставит все новые и новые рекорды. Укрепляется так, что в глазах темнеет. Уже 27,25 на межбанке, значит, на черном рынке перевалило за 29. Главное, попытки Валерии «Угги» осуществить интервенцию путем сжигания ста миллионов долларов резервов вообще по барабану.
Им же, гон…нам, объясняют, что волноваться нечего, ажиотажный спрос вызван рождественскими каникулами в банках Миннесоты, глобальный тренд идет на понижение, биткоин падает, скоро «украинский завтрак» на панели Пичука в Давосе, на который Порошенко, может быть, придет, а может, и нет. Западло все-таки жрать вареники на одном гектаре со скрытым сепаратистом.
Все равно скупают, как не в себя. И тут еще Надя со списками. Она же нарушила всю таинственность и секретность процесса. Только вице-спикер Ирина Геращенко могла, предварительно надев вышиванку и тщательно выщипав правую бровь, рассказывать, как идут переговоры с боевиками ДНР и ЛНР по формуле «все на всех» плюс Роттердамское «плечо». А потом докладывать в «Фейсбуке» о невероятной работе, которую она, специальный уполномоченный верховного главнокомандующего по урегулированию ситуации в ДНР и ЛНР, провела, постоянно натыкаясь на растущее сопротивление Кремля. При чем тут Надя?!!
Но Савченко не останавливается на достигнутом и вообще договорилась до того, что надо заменить все без исключения украинское представительство в нынешней Трехсторонней контактной группе. Говорит, надо взять «более свежих, более эффективных». Это Леонид Данилыч «несвежий»?!! Или Евгений Кириллович Марчук «протух»?! Да дядя Женя даст фору всем на раз, потом догонит и расскажет о тайных перемещениях российских войск в районе Дебальцево. Марчук - он такой. Профессионал высшей пробы. Клейма, с…ка, негде ставить.
Кстати, вы знали, что дорога в Изумрудный город желтая не просто так? Она выложена чистым опием, от чего все путешественники ловят глюки буквально по ходу ноги. Невольно вспоминается товарищ Кива, который постил недавно фотки о том, как он неплохо догнался в Пизе. Бывший начальник наркоотдела доказал на деле, что он не просто так свой хлеб ел. Или нюхал.
Атмосфера сериала какая-то мрачная. Я не про «Берлинский отдел» (там все как раз очень бодренько), а про «Изумрудный город». Гудвин вообще сатрап, использует дроны для контроля границ. Дроны сделаны в виде механических летающих обезьян, в башку которых встроен кинопроектор. Мрак полный. Ведьмы там тоже какие-то стремные. Одна блюет, вторая сама себе пулю в голову пустила из «Глока», следуя инструкции Элли, ставшей Дороти. Тотошка вовсе не маленький, а половозрелая овчарка. Просто разрыв шаблона. И, главное, никто не запрещает этот сериал к показу, хотя там содержатся явные намеки на героизацию карательных органов Кремля. Вот сериал «Отель «Элеон», в котором снималась наша родная, галычанская телезвезда Ольга Фреймут, Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило раз и навсегда. И совершенно правильно сделало, поскольку все помнят Фреймут по программе «Ревизор». Каждый, кто хоть раз смотрел эту программу, буквально горел желанием съездить в табло этой «наглой с…ке», которая третировала владельцев ресторанов, лезла в туалет и тыкала в камеру «ершиком с говном». Меня до сих пор передергивает. Более мерзкое зрелище - это реклама йогурта, в которой Фреймут снялась вместе с мамой. Такого издевательства и неприкрытой рекламы карательных органов гибридного противника я еще не видел. Даже «Берлинский отель» почти до середины досмотрел. Но потом бросил, слишком уж суровой и грязной оказалась работа рыцарей кинжала и анала. Нет, Лещенко, может быть, и понравилось. Не спорю. Он у нас толерантен и всегда возглавлял гей-парады. Однако срабатывают проклятые советские стереотипы, невзирая на массовую декоммунизацию.
Короче, Надя в очередной раз доказала, что является «троянской кобылой», хотя вся нация вырывала ее из глубоких застенков Путина. «Изумрудный город» смотреть не стоит, поскольку его психоделизм даже круче, чем курс НБУ. Хотя должен признать, что идея с желтой дорожкой, вымощенной тяжелыми галлюциногенами, хороша. Именно по такой дороге нация смогла бы дойти до Брюсселя, где заседает великий и ужасный Юнкер, владелец безвизового режима.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты твой текст заготовил за неделю, до сего дня. То есть до открытия темы на цензоре?
 показать весь комментарий
Ответить
 
если так не хотели, чтобы их наденька опубликовала, так на хрена вы ей их дали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
услышала? вообще-то пистонить в её пейсобуке может и сам медведчук с рабиновичем и мураевым...
 показать весь комментарий
Ответить
 
До речі - вже більше як дві з половиною години пройшло з того моменту як зникли коментарі під темою, де савченко оприлюднила ці списки..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня мы наблюдаем оживление путинских инициатив. На 112 и ньюсван вещает куча "экспертов", утверждающих что нужно договариваться и поставлять на оккупированные территории воду и электроэнергию....нам озвучили и плавно приучили ..что это дескать нормально поставлять оккупантам вода и электроэнергию (причем в долг!!!). Так как мы их потеряем . Кого потеряем? Гиви, Захарченко..Плотницких? Мотороллу ...уже потеряли. При это все резко всплывшее пророссийское гавно и агенты влияния стали вещать в унисон. Тарута вруг на ньсван заявил, что нужно слушать ...Кисенджара, так он сегодня представляет нового президента. Какого нах ...Кисенджера, 93летнего маразматика, которого уже два года окучивают россияне? И "инициативы" Савчено, которую вдруг стали постоянно приглашать на 112 и ньюзван (кто она вообще такая?)" это схема Путина. Может и прав Порошенко, что нужно у них лицензии забирать? Т.к. наступает час Х, и они начинают манипулирование сознанием. КТО такая Савченко? что бы о ней всюду писать и показывать? Думали что гора родившая мышь, оказывается хуже ...оказывается кремлевская хвойда
 показать весь комментарий
Ответить
 
Власть имущие,спрячьте куда-нибудь эту курицу,чувствует мое сердце, будет еще одна ритуальная жертва,как бузина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчера на newsone было голосование. Есть ли у Н. Савченко политическое будущее. 80%-да, 20%- нет. 30 000 голосов. Не видел большей брехни. Ну это как-то не вяжется с комментариями на цензоре. Вот и убрали. Савченко раскручивают или используют по полной.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпубликованные Савченко списки заложников некорректные, - Тандит
 Облако тегов
адвокат Антитеррористическая операция армия РФ боевик военнослужащие Донбасс Донецкая область задержание киберпреступление Киев Крым Минобороны Нацполиция обстрел Пашинский плен расследование Россия Савченко санкции СБУ снегопад стрельба суд США Трамп убийство хакер Харьков электронное декларирование
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти