 Опубликованные Савченко списки заложников некорректные, - Тандит

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.
Во вторник Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки украинских заложников, содержащихся в "ДНР" и "ЛНР".
"Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня", - рассказал ВВС Украина Тандит.
Он утверждает, что списки во многих моментах "некорректны". "В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень некорректный", - добавил представитель СБУ, который занимается обменом заложников.
По словам представителя СБУ, публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников. "Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шума. Решение по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков", - считает Тандит.
Он предостерегает, что мошенники получили персональные данные многих украинских заложников и смогут шантажировать родственников - например, требуя выкупа. "По опыту знаю, что опубликование таких списков давало возможность для обогащения не чистым на руку людям", - считает Юрий Тандит.
По его словам, аферисты звонят родственникам и представляются уполномоченными от боевиков. За вознаграждение обещают освободить человека. "Теперь мошенники получили фамилии, имена, отчества и даты рождения. С помощью справочников могут выходить на семьи и требовать выкуп", - добавил представитель СБУ.
Он пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно всех списков, обнародованных Надеждой Савченко. На вопрос, может ли Надежду Савченко ждать наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить. Так же он отказался говорить о якобы списке россиян в украинском плену, который обнародовала Надежда Савченко.
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Нет, ну, мужественные американские разведчики, которые жарятся, пардон, под хвост со своими саудовскими агентами на конспиративных квартирах ради национальной безопасности, - это тоже круто. ФСБ с их устаревшими гетеросексуальными «медовыми» ловушками просто нервно курит в сторонке. Вот способен агент Путина жариться по-европейски ради блага страны? То-то же. Но гребаный волшебник из страны Оз тоже доставляет. Как Наденька патриотам. Я же читал версию Волкова, где Элли с Тотошкой встретили добрые мигуны. Маленькие такие, милые. Элли хлопнула их Гингему. Некий аналог Тимошенко, только без косы. А тут мигуны оказались какими-то эскимосами под сто с чем-то кило весом. Как герой Мосийчук до посадки. Страшилу вообще с креста пришлось снимать. Позитива по нулям. Все как результаты сегодняшних торгов на межбанке: гривна ставит все новые и новые рекорды. Укрепляется так, что в глазах темнеет. Уже 27,25 на межбанке, значит, на черном рынке перевалило за 29. Главное, попытки Валерии «Угги» осуществить интервенцию путем сжигания ста миллионов долларов резервов вообще по барабану.
Им же, гон…нам, объясняют, что волноваться нечего, ажиотажный спрос вызван рождественскими каникулами в банках Миннесоты, глобальный тренд идет на понижение, биткоин падает, скоро «украинский завтрак» на панели Пичука в Давосе, на который Порошенко, может быть, придет, а может, и нет. Западло все-таки жрать вареники на одном гектаре со скрытым сепаратистом.
Все равно скупают, как не в себя. И тут еще Надя со списками. Она же нарушила всю таинственность и секретность процесса. Только вице-спикер Ирина Геращенко могла, предварительно надев вышиванку и тщательно выщипав правую бровь, рассказывать, как идут переговоры с боевиками ДНР и ЛНР по формуле «все на всех» плюс Роттердамское «плечо». А потом докладывать в «Фейсбуке» о невероятной работе, которую она, специальный уполномоченный верховного главнокомандующего по урегулированию ситуации в ДНР и ЛНР, провела, постоянно натыкаясь на растущее сопротивление Кремля. При чем тут Надя?!!
Но Савченко не останавливается на достигнутом и вообще договорилась до того, что надо заменить все без исключения украинское представительство в нынешней Трехсторонней контактной группе. Говорит, надо взять «более свежих, более эффективных». Это Леонид Данилыч «несвежий»?!! Или Евгений Кириллович Марчук «протух»?! Да дядя Женя даст фору всем на раз, потом догонит и расскажет о тайных перемещениях российских войск в районе Дебальцево. Марчук - он такой. Профессионал высшей пробы. Клейма, с…ка, негде ставить.
Кстати, вы знали, что дорога в Изумрудный город желтая не просто так? Она выложена чистым опием, от чего все путешественники ловят глюки буквально по ходу ноги. Невольно вспоминается товарищ Кива, который постил недавно фотки о том, как он неплохо догнался в Пизе. Бывший начальник наркоотдела доказал на деле, что он не просто так свой хлеб ел. Или нюхал.
Атмосфера сериала какая-то мрачная. Я не про «Берлинский отдел» (там все как раз очень бодренько), а про «Изумрудный город». Гудвин вообще сатрап, использует дроны для контроля границ. Дроны сделаны в виде механических летающих обезьян, в башку которых встроен кинопроектор. Мрак полный. Ведьмы там тоже какие-то стремные. Одна блюет, вторая сама себе пулю в голову пустила из «Глока», следуя инструкции Элли, ставшей Дороти. Тотошка вовсе не маленький, а половозрелая овчарка. Просто разрыв шаблона. И, главное, никто не запрещает этот сериал к показу, хотя там содержатся явные намеки на героизацию карательных органов Кремля. Вот сериал «Отель «Элеон», в котором снималась наша родная, галычанская телезвезда Ольга Фреймут, Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило раз и навсегда. И совершенно правильно сделало, поскольку все помнят Фреймут по программе «Ревизор». Каждый, кто хоть раз смотрел эту программу, буквально горел желанием съездить в табло этой «наглой с…ке», которая третировала владельцев ресторанов, лезла в туалет и тыкала в камеру «ершиком с говном». Меня до сих пор передергивает. Более мерзкое зрелище - это реклама йогурта, в которой Фреймут снялась вместе с мамой. Такого издевательства и неприкрытой рекламы карательных органов гибридного противника я еще не видел. Даже «Берлинский отель» почти до середины досмотрел. Но потом бросил, слишком уж суровой и грязной оказалась работа рыцарей кинжала и анала. Нет, Лещенко, может быть, и понравилось. Не спорю. Он у нас толерантен и всегда возглавлял гей-парады. Однако срабатывают проклятые советские стереотипы, невзирая на массовую декоммунизацию.
Короче, Надя в очередной раз доказала, что является «троянской кобылой», хотя вся нация вырывала ее из глубоких застенков Путина. «Изумрудный город» смотреть не стоит, поскольку его психоделизм даже круче, чем курс НБУ. Хотя должен признать, что идея с желтой дорожкой, вымощенной тяжелыми галлюциногенами, хороша. Именно по такой дороге нация смогла бы дойти до Брюсселя, где заседает великий и ужасный Юнкер, владелец безвизового режима.
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