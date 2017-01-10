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Все про:заложник (1022) плен (1651) Савченко (2380) СБУ (12961) Тандит (247)

 Опубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит

Представитель специального центра СБУ по освобождению заложников Юрий Тандит заявил, что опубликованные Надеждой Савченко списки заложников "некорректны", и что этот шаг может повредить их семьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС Украина.

Во вторник Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки украинских заложников, содержащихся в "ДНР" и "ЛНР".

"Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня", - рассказал "ВВС Украина" Тандит.

Он утверждает, что списки во многих моментах "некорректны". "В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень некорректный", - добавил представитель СБУ, который занимается обменом заложников.

По словам представителя СБУ, публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников. "Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шума. Решение по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков", - считает Тандит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После публикации Савченко списка заложников процесс их обмена замедлится, - Безсмертный

Он предостерегает, что мошенники получили персональные данные многих украинских заложников и смогут шантажировать родственников - например, требуя выкупа. "По опыту знаю, что опубликование таких списков давало возможность для обогащения не чистым на руку людям", - считает Юрий Тандит.

По его словам, аферисты звонят родственникам и представляются уполномоченными от боевиков. За вознаграждение обещают освободить человека. "Теперь мошенники получили фамилии, имена, отчества и даты рождения. С помощью справочников могут выходить на семьи и требовать выкуп", - добавил представитель СБУ.

Он пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно всех списков, обнародованных Надеждой Савченко. На вопрос, может ли Надежду Савченко ждать наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить. Так же он отказался говорить о якобы списке россиян в украинском плену, который обнародовала Надежда Савченко.

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Так опубликуйте корректные. За каждым именем судьба человека , горе родных Сотворили военную тайну.
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Для чего их публиковать? Чтобы жуликам инфу дать? Чем это поможет ребятам?
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Нет, сначала хотел написать рецензию на новый сериал «Изумрудный город». Все же на праздники зависали перед компами. А потом появилась наша Наденька с публикацией списка пленных, и начался эпикфейл. Просто с вентилятора во все стороны летит, даже уворачиваться не успеваешь. «Ах, она же кремлядь, СБУ ведь просила, что теперь будет, пропало все». Хотя после сериала «Берлинский отдел» Гудвин в новом варианте меня тоже удивил.
Нет, ну, мужественные американские разведчики, которые жарятся, пардон, под хвост со своими саудовскими агентами на конспиративных квартирах ради национальной безопасности, - это тоже круто. ФСБ с их устаревшими гетеросексуальными «медовыми» ловушками просто нервно курит в сторонке. Вот способен агент Путина жариться по-европейски ради блага страны? То-то же. Но гребаный волшебник из страны Оз тоже доставляет. Как Наденька патриотам. Я же читал версию Волкова, где Элли с Тотошкой встретили добрые мигуны. Маленькие такие, милые. Элли хлопнула их Гингему. Некий аналог Тимошенко, только без косы. А тут мигуны оказались какими-то эскимосами под сто с чем-то кило весом. Как герой Мосийчук до посадки. Страшилу вообще с креста пришлось снимать. Позитива по нулям. Все как результаты сегодняшних торгов на межбанке: гривна ставит все новые и новые рекорды. Укрепляется так, что в глазах темнеет. Уже 27,25 на межбанке, значит, на черном рынке перевалило за 29. Главное, попытки Валерии «Угги» осуществить интервенцию путем сжигания ста миллионов долларов резервов вообще по барабану.
Им же, гон…нам, объясняют, что волноваться нечего, ажиотажный спрос вызван рождественскими каникулами в банках Миннесоты, глобальный тренд идет на понижение, биткоин падает, скоро «украинский завтрак» на панели Пичука в Давосе, на который Порошенко, может быть, придет, а может, и нет. Западло все-таки жрать вареники на одном гектаре со скрытым сепаратистом.
Все равно скупают, как не в себя. И тут еще Надя со списками. Она же нарушила всю таинственность и секретность процесса. Только вице-спикер Ирина Геращенко могла, предварительно надев вышиванку и тщательно выщипав правую бровь, рассказывать, как идут переговоры с боевиками ДНР и ЛНР по формуле «все на всех» плюс Роттердамское «плечо». А потом докладывать в «Фейсбуке» о невероятной работе, которую она, специальный уполномоченный верховного главнокомандующего по урегулированию ситуации в ДНР и ЛНР, провела, постоянно натыкаясь на растущее сопротивление Кремля. При чем тут Надя?!!
Но Савченко не останавливается на достигнутом и вообще договорилась до того, что надо заменить все без исключения украинское представительство в нынешней Трехсторонней контактной группе. Говорит, надо взять «более свежих, более эффективных». Это Леонид Данилыч «несвежий»?!! Или Евгений Кириллович Марчук «протух»?! Да дядя Женя даст фору всем на раз, потом догонит и расскажет о тайных перемещениях российских войск в районе Дебальцево. Марчук - он такой. Профессионал высшей пробы. Клейма, с…ка, негде ставить.
Кстати, вы знали, что дорога в Изумрудный город желтая не просто так? Она выложена чистым опием, от чего все путешественники ловят глюки буквально по ходу ноги. Невольно вспоминается товарищ Кива, который постил недавно фотки о том, как он неплохо догнался в Пизе. Бывший начальник наркоотдела доказал на деле, что он не просто так свой хлеб ел. Или нюхал.
Атмосфера сериала какая-то мрачная. Я не про «Берлинский отдел» (там все как раз очень бодренько), а про «Изумрудный город». Гудвин вообще сатрап, использует дроны для контроля границ. Дроны сделаны в виде механических летающих обезьян, в башку которых встроен кинопроектор. Мрак полный. Ведьмы там тоже какие-то стремные. Одна блюет, вторая сама себе пулю в голову пустила из «Глока», следуя инструкции Элли, ставшей Дороти. Тотошка вовсе не маленький, а половозрелая овчарка. Просто разрыв шаблона. И, главное, никто не запрещает этот сериал к показу, хотя там содержатся явные намеки на героизацию карательных органов Кремля. Вот сериал «Отель «Элеон», в котором снималась наша родная, галычанская телезвезда Ольга Фреймут, Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило раз и навсегда. И совершенно правильно сделало, поскольку все помнят Фреймут по программе «Ревизор». Каждый, кто хоть раз смотрел эту программу, буквально горел желанием съездить в табло этой «наглой с…ке», которая третировала владельцев ресторанов, лезла в туалет и тыкала в камеру «ершиком с говном». Меня до сих пор передергивает. Более мерзкое зрелище - это реклама йогурта, в которой Фреймут снялась вместе с мамой. Такого издевательства и неприкрытой рекламы карательных органов гибридного противника я еще не видел. Даже «Берлинский отель» почти до середины досмотрел. Но потом бросил, слишком уж суровой и грязной оказалась работа рыцарей кинжала и анала. Нет, Лещенко, может быть, и понравилось. Не спорю. Он у нас толерантен и всегда возглавлял гей-парады. Однако срабатывают проклятые советские стереотипы, невзирая на массовую декоммунизацию.
Короче, Надя в очередной раз доказала, что является «троянской кобылой», хотя вся нация вырывала ее из глубоких застенков Путина. «Изумрудный город» смотреть не стоит, поскольку его психоделизм даже круче, чем курс НБУ. Хотя должен признать, что идея с желтой дорожкой, вымощенной тяжелыми галлюциногенами, хороша. Именно по такой дороге нация смогла бы дойти до Брюсселя, где заседает великий и ужасный Юнкер, владелец безвизового режима.
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А ты твой текст заготовил за неделю, до сего дня. То есть до открытия темы на цензоре?
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Да. Я тоже вижу. Текст может быть пригоден как угодно. Только вписать в пустые поля нужные значения и все. Так вот я и о том. Заготовка.
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" - Сидя и пишут, пишут.
- Да, страшная болезнь -графомания, так и косит, так и косит!
- И не говорите". (с)
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если так не хотели, чтобы их наденька опубликовала, так на хрена вы ей их дали.
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услышала? вообще-то пистонить в её пейсобуке может и сам медведчук с рабиновичем и мураевым...
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До речі - вже більше як дві з половиною години пройшло з того моменту як зникли коментарі під темою, де савченко оприлюднила ці списки..
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Подумал, что меня и здесь забанили. Оказалось не только я, все комментаторы пропали.
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Сегодня мы наблюдаем оживление путинских инициатив. На 112 и ньюсван вещает куча "экспертов", утверждающих что нужно договариваться и поставлять на оккупированные территории воду и электроэнергию....нам озвучили и плавно приучили ..что это дескать нормально поставлять оккупантам вода и электроэнергию (причем в долг!!!). Так как мы их потеряем . Кого потеряем? Гиви, Захарченко..Плотницких? Мотороллу ...уже потеряли. При это все резко всплывшее пророссийское гавно и агенты влияния стали вещать в унисон. Тарута вруг на ньсван заявил, что нужно слушать ...Кисенджара, так он сегодня представляет нового президента. Какого нах ...Кисенджера, 93летнего маразматика, которого уже два года окучивают россияне? И "инициативы" Савчено, которую вдруг стали постоянно приглашать на 112 и ньюзван (кто она вообще такая?)" это схема Путина. Может и прав Порошенко, что нужно у них лицензии забирать? Т.к. наступает час Х, и они начинают манипулирование сознанием. КТО такая Савченко? что бы о ней всюду писать и показывать? Думали что гора родившая мышь, оказывается хуже ...оказывается кремлевская хвойда
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Путин причем?, Ахмет-хан все туда поставляет и продукцию назад вывозит без всяких проблем, а кто ему помогает? правильно те кто на самом верху сидят
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путин говоришь при чем? А при том, что общее руководство ощущается. Разом все пророссийское гавно всплыло и начало вещать про примерение .... Я сегодня в Киеве заметил что вдруг массово вышли на перекрестки распространителе медвечуковских Вестей... Еще в !2015 году для повышения эффективности ведения информационной войны против Украины руководством Генштаба ВС РФ в составе Центра территориальных войск Южного военного округа РФ создано Управление информационного противоборства (ЦИП). Начальником управления назначен полковник Карпов Константин Леонидович».
А что у нас? одни порохоботы?
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честно говоря я бы их потерял и никогда бы потом не нашёл в жизни. А вон ахметка реально может много потерять
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Власть имущие,спрячьте куда-нибудь эту курицу,чувствует мое сердце, будет еще одна ритуальная жертва,как бузина.
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Вчера на newsone было голосование. Есть ли у Н. Савченко политическое будущее. 80%-да, 20%- нет. 30 000 голосов. Не видел большей брехни. Ну это как-то не вяжется с комментариями на цензоре. Вот и убрали. Савченко раскручивают или используют по полной.
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"Коментарі" смердячих ботів до сраки. А люди нехай голосують, вчаться.
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Согласен, что её заткнуть нужно было давно, НО, нельзя забывать лишь одного - ТО, что она делает - с разрешения ВЛАСТЬИМУЩИХ в АП и других "руководителей", которые решают свои проблемы за счёт населения страны. Это большие политические игры, в которых каждая кукла пляшет от дёрганых ниточек. Если ей и другим продажным ...... - как Вилкулы, Бойко и множество других - дают право так поступать, ЗНАЧИТ, так решили в ВЫСШИХ эшелонах власти и дают добро. Иначе они уже давно бы все сидели или бы убежали со страны.
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Эта корова (больше никак по другому не поворачивается сказать язык), преследуя свои меркантильные цели только намного усложнила процесс обмена пленных. Дура медведчуковская, троянская брюхатая кобыла.
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Вы где-нибудь воспитывались!?
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Савча сама сокращает свои дни. Ничего ей не желаю дурного, но если нужно будет, веревку с удовольствием ей предоставлю. Как в народе о таких говорят? Бог шельму метит: кого - рыжими волосами, кого - косыми глазами.
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Может хоть Лозинский (который по её закону уже вышел на свободу) её пристрелит???
Какая тупая овца.
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Первое,что бросилось в глаза,это огромный список ополчероссиян и маааленький- наших заложников...Только и того,что наш-то согласованный с оккупантами,а савченковский по ополченомосковитам - нет...Но впечатление создано такое,что "каратели" насобирали гораздо больше пленных,чем "добрые" мокшанодонбассопутлеропоклонники-убийцы.А Тандит так жиденько: списки некорректные...и всё...
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Это называется - шизофрения!
На первой же сессии нужно исключить этого недодепутата.
И завести криминал за пособничество мошенникам!
Наверное каждый был в ситуации когда тебе названивали после утратой документов, телефонов, когда в газетах и интернет порталах публиковали о себе информацию и просьбу вернуть за вознаграждение.
Эти действия переходят все границы морали!
Я был удивлен, что есть люди, особенно на востоке, которые Гадю даже в президенты сватают, для них она стала героем, для простых людей, которые во вчерашней передаче на Newsone дозванивались в студию.
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По закону жанра (или по плану Медведчука) должен появится Рубан (которого тоже связывают с бывшим главой администрации Кучмы и кумом Путина ) и сказать что Савчено має рацію... Что это вообще за обмены, опыт Афгана и Чечни, а в последнее десятилетие и Сомали показывает что обмены это обычно зарабатывание денег ...в нашем случае еще и пиар. Или может кто то верит в порядочность Медведчука и Ко? Шоколадник же не обещал никому на Минском сговоре, что мы не будем освобождать своих заложников???? Если это не война то и не военнопленные, а заложники. Если ихзвестно где их держат, почему мы не слышали ни про одну операцию по их освобождению? Понасоздавали ССО для чего? В КОРД пригрелись беркуты и соколы, избивавшие , а может и убивавшие майдановцев.. Пусть бы "кровью искупили". Не все же прокурорские дома бомбить ...и ГСОников стрелять?
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Уберите нахрен эту кремлевскую троянскую ослицу из телеэкранов и она через месяц окончательно уйдет в неадекват и загудит на "дурочку".
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В январе 2016 г., так же Рубан пытался "вести переговоры в Минске по освобождению заложников". Но, тогда СБУ резко отреагировала, и "переговоры " разом прекратились. Теперь еще одну раскручивают, но уже системно
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Отдавать могут оппозиционным, чтоб продемонстрировать что власть ничего не может решить. Воевать у Рашки нет уже возможности вот и делают упор на выборы и приход жопоблока с максимальными процентами.
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Тандіт некоректно триндить... Мабуть, уривається заробіток у бариг на торгівлі життями заручників. А Савченко молодець.
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ну за рубана та триндіта люди в курсі як вони у донецьку з орками пиячили-а що там намалювалась спільніця медведчука -питання до мвс та сбу чі може заодно всі
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Спільниця Медведчуркіса це Пєця, яка призначила його у Мінськ "переговорщиком"?
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КОРОТКА ОЦІНКА ОСТАННІХ ВОЄННИХ ПОДІЙ В ПОЛІТИЧНОМУ ПОЛІ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНИ ПРОТИ МОСКОВСЬКОГО САТАНАТУ:
Гадя (Надя Савченко),- агент ФСБ РФ, задіяна в операції «Принуждение к миру» (психологічно-моральна атака).
А саме, шляхом тиску на «баригу» (Порошен Петренко), змусити українську сторону на певні поступки.
Проте, з врахуванням всіх гріхів і правопорушень «барига» (Порошен Петренко), на даний час виступає на стороні Української Держави, оскільки охороняє свої політичні і економічні активи в Україні.
Тому, український народ підтримує теперішню офіційну позицію Президента України і українських правоохоронних органів, спецслужб.
Український Народ категорично ЗАСУДЖУЄ діяльність так званого народного депутата, а насправді агента ФСБ РФ Надії Савченко!
Проте, якщо з вищезазначеними політичними фігурами все зрозуміло,- то занепокоєння викликають інші політичні аспекти, а саме політична партія «БЮТ» і її члени!
Тому, керуючись політичною логікою, - «Україні не так страшні московські гниди, як українські воші!», хочеться звернутися до Юлі Тимощенко і інших членів партії «БЮТ» (ОСОБЛИВО кРУЛЬКА):
ЩО ВИ ГНИДИ НАТВОРИЛИ???
ВИ ХОТІЛИ ЗАРОБИТИ ПОЛІТИЧНІ БАЛИ І ПРОПІАРИТИСЯ НА НАДІ САВЧЕНКО!?
ЇЗДИЛИ ЇЇ ЗУСТРІЧАТИ В АЕРОПОРТ… БІГАЛИ З НЕЮ (н.савченко) НА ВСІ ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ!?
ВИ ЮЛЄБОТИ І ОСОБЛИВО «ВОНА» (юля тимошенко) повинні ПОНЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЇ АНТИДЕРЖАВНІ ДІЇ,- І НЕ ТІЛЬКИ ПОЛІТИЧНУ!!!
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ВАМ ЦЬОГО НІКОЛИ НЕ ЗАБУДЕ!!!
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Якось ти все знаєш... Малим гавно їло, чи зараз,шоколадне?
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С такой властью в этой стране,ничего хорошего не будет! Не будет наказан никто за предательство,коррупцию,воровство,за вождение в нетрезвом состоянии,за стрельбу в людном месте и их всех покрывает наша власть!
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Ладно, списки опубликованы, корректно, некорректно. А дальше что?
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Сегодняшним наглым опубликованием списков пленных Савченко окончательно показала себя мразью, работающей на ФСБ, ну или клинической дурой(с необходимостью лечения в психбольничке). Увы, скорее всего первое. Если до этого момента всё можно было списать на её наивность или глупость, то сегодня она перешла черту.
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Пиар акция под новую партию, а дальше пшик...
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Это просто позор какой то! Эта власть ведет страну в пропасть!
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Правильно,тупий бот. Теперішня влада мародерів веде нас до процвітання.
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видать кремлевские чем то крепко повязали Савченко. Интересно почему СБУ себя ведет в роли зрителя? Не могут изолировать народного депутата? Не в тюрьму так на какой нибудь курорт, подальше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит
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