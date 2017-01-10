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 Киевлянина застрелили возле собственной квартиры

В Киеве неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший скончался.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, вечером 54-летний киевлянин возвращался от друзей домой - в многоэтажный дом на улице Ревуцкого. Поднявшись на свой этаж, в коридоре он получил огнестрельное ранение в живот. Жена и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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А как же запрет на ношение оружия? Если бы у гражданина было оружие - прилетела бы ответка.
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Это если у вас есть соответствующая подготовка и вы вовремя увидели опасность.
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Получив пулю в живот, вряд ли.......

Это не кино, где получив пулю, ковбой "ложит" дивизию.....
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Видно и этот без включенных аварийных огней шел?
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Жаль человека . Лучше бы на его месте оказался депутат,судья,прокурор, президентик.....Этих скотов совсем не жаль !
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намекаете на пашинского . Так у него алиби на сегодня - его прессует прокурватура.
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" он получил огнестрельное ранение в живот.Источник: http://censor.net.ua/n422727"
Выжил? Успел чего-то сообщить? Инфа не полная...
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