 Киевлянина застрелили возле собственной квартиры

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, вечером 54-летний киевлянин возвращался от друзей домой - в многоэтажный дом на улице Ревуцкого. Поднявшись на свой этаж, в коридоре он получил огнестрельное ранение в живот. Жена и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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Это не кино, где получив пулю, ковбой "ложит" дивизию.....
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Выжил? Успел чего-то сообщить? Инфа не полная...
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