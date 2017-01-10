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Все про:Минобороны (4543) недвижимость (674) суд (19819) Военная прокуратура (401)

 Суд постановил вернуть в собственность Минобороны незаконно отчужденную недвижимость в Киеве стоимостью 5,5 млн грн.

Военной прокуратурой Центрального региона Украины приняты меры по возврату в собственность МО Украины объектов недвижимости общей площадью 1 189,6 м2 в Киеве.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, в конце декабря 2016 года решением хозяйственного суда г. Киева удовлетворен иск военной прокуратуры Центрального региона Украины и признано за государством в лице Министерства обороны Украины право собственности на объекты недвижимости военного городка № 116 в г. Киеве по вул. Мельникова общей площадью 1 189,6 кв. м и ориентировочной стоимостью 5,5 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователи военной прокуратуры за год направили 285 обвинительных актов по делам о коррупции, - Матиос

Указанные нежилые помещения в 2007 году незаконно, без ведома Министерства обороны Украины и Фонда государственного имущества Украины, были отчуждены руководством ГП "Укрконверсбуд" в пользу коммерческого предприятия в счет погашения задолженности, а в дальнейшем реализованы ПАО "Дельта-Банк".


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Хреновая оборона в Украине..Сама за себя не в состоянии постоять.
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Эти помещения 2007 году при Ющенко незаконно отжали. Да не может быть
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Суд арестовал в Межигорье весь алкоголь Януковича
15:34, сегодня
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на алкоголь экс-президента Виктора Януковича, который хранится в резиденции "Межигорье". Об этом говорится в постановлении суда от 16 декабря 2016 года.

"Наложить в уголовном производстве №42014000000000069 арест на алкогольные напитки, которые находятся, на территории урочища "Межгорье", расположенного по адресу: Киевская область, Вышгородский район", - говорится в документе.

Под арест попали несколько сотен алкогольных напитков, среди которых вино урожая 1913 года, водка "Рада Юбилейная 60 лет", водка с этикеткой "Партия регионов", коньяк "Янукович" подарочный и многие другие.

Напомним, ранее суд арестовал картины и иконы Виктора Януковича в Межигорье.

Читайте также материал "Страны" о том, как судьи и прокуроры строили имения по соседству с Межигорьем.

У Югика буде свято....
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норм бизнес.
генерал продает - суд возвращает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд постановил вернуть в собственность Минобороны незаконно отчужденную недвижимость в Киеве стоимостью 5,5 млн грн.
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