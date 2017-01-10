 Суд постановил вернуть в собственность Минобороны незаконно отчужденную недвижимость в Киеве стоимостью 5,5 млн грн.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, в конце декабря 2016 года решением хозяйственного суда г. Киева удовлетворен иск военной прокуратуры Центрального региона Украины и признано за государством в лице Министерства обороны Украины право собственности на объекты недвижимости военного городка № 116 в г. Киеве по вул. Мельникова общей площадью 1 189,6 кв. м и ориентировочной стоимостью 5,5 млн грн.
Указанные нежилые помещения в 2007 году незаконно, без ведома Министерства обороны Украины и Фонда государственного имущества Украины, были отчуждены руководством ГП "Укрконверсбуд" в пользу коммерческого предприятия в счет погашения задолженности, а в дальнейшем реализованы ПАО "Дельта-Банк".
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15:34, сегодня
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на алкоголь экс-президента Виктора Януковича, который хранится в резиденции "Межигорье". Об этом говорится в постановлении суда от 16 декабря 2016 года.
"Наложить в уголовном производстве №42014000000000069 арест на алкогольные напитки, которые находятся, на территории урочища "Межгорье", расположенного по адресу: Киевская область, Вышгородский район", - говорится в документе.
Под арест попали несколько сотен алкогольных напитков, среди которых вино урожая 1913 года, водка "Рада Юбилейная 60 лет", водка с этикеткой "Партия регионов", коньяк "Янукович" подарочный и многие другие.
Напомним, ранее суд арестовал картины и иконы Виктора Януковича в Межигорье.
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У Югика буде свято....
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генерал продает - суд возвращает.
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