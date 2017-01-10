 Крымские оккупанты готовят апелляцию по "скифскому золоту"

Как рассказал так называемый директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, подготовкой апелляции занимаются адвокаты, которые представляли интересы крымских музеев в суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Четыре крымских музея, которые находятся под контролем российских оккупантов, обещали обжаловать решение окружного суда Амстердама по скифскому золоту и призывали партнера в Нидерландах - Музей Алларда Пирсона - также направить жалобу в суд.
Как сообщалось, культурное наследие Крыма, известное как "Скифское золото", стало предметом спора между Киевом и музеями оккупированного Россией полуострова. Однако согласно решению Окружного административного суда Амстердама, артефакты должны быть возвращены Украине.
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Жители секретной военной базы под Омском оказались больше не нужны Министерству обороны РФ. Теперь они обороняются как могут от того, что течет из канализации.
Но даже 35-ти градусный мороз, врывающийся через разбитые двери в подъездах домов, не убивает специфические запахи.
«Нос зажмите, - советует пенсионерка Александра Николаевна. - Потому что когда Роспотребнадзор вызывали, так оператор сознание потерял от запаха дерьма.
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Где скифы а где вы???))))
СТУЧИТЕ В БУБЕН!!!)))
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награда нашла хероевРадист Титаника додав(ла),Под Прицелом @ppcrimeaВ Симферополе возобновили снос торговых павильонов http://podpricelom.com.ua/read/politics/v-symferopole-prodolzhyly-snos-torgovyh-pavylnov.html …
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