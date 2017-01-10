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Все про:апелляция (196) золото (143) Крым (17906) музей (456) оккупация (6400)

 Крымские оккупанты готовят апелляцию по "скифскому золоту"

В оккупированном Крыму начали процесс подготовки апелляции по скифскому золоту.

Как рассказал так называемый директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, подготовкой апелляции занимаются адвокаты, которые представляли интересы крымских музеев в суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Процесс возвращения "скифского золота" может затянуться на год, но точку невозврата мы уже прошли, - Нищук

Четыре крымских музея, которые находятся под контролем российских оккупантов, обещали обжаловать решение окружного суда Амстердама по скифскому золоту и призывали партнера в Нидерландах - Музей Алларда Пирсона - также направить жалобу в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скифское золото" покажут в Киеве после возвращения из Амстердама

Как сообщалось, культурное наследие Крыма, известное как "Скифское золото", стало предметом спора между Киевом и музеями оккупированного Россией полуострова. Однако согласно решению Окружного административного суда Амстердама, артефакты должны быть возвращены Украине.
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Крымские оккупанты , могут только друга друга в ср**** ку расцеловать !
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Шо, якутським золотом вже рулять китайці?
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крым сейчас под оккупацией ,поэтому золотишко полежит в Украине...пока
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террористы готовятся обратиться в суд... Уже смешно.
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Нехай свого фюрера в лисину взасос поцілюють. Це найцензурніший віріант, з тих, що я їм можу порадити.
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СКИФЫ,СКИФСКОЕ ЗОЛОТО... ну скажите плиз--где эти лишнехромосомные увидели МОКШИНСКОЕ ЗОЛОТО??? какое отношение говностан имеет к СКИФАм ???? нiякого.ото ж нехай смокчуть бубурку.
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В старинных книгах Московии нет напоминания об скифском золоте.
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Из российских СМИ
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Жители секретной военной базы под Омском оказались больше не нужны Министерству обороны РФ. Теперь они обороняются как могут от того, что течет из канализации.

Но даже 35-ти градусный мороз, врывающийся через разбитые двери в подъездах домов, не убивает специфические запахи.
«Нос зажмите, - советует пенсионерка Александра Николаевна. - Потому что когда Роспотребнадзор вызывали, так оператор сознание потерял от запаха дерьма.
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Совсем МОКШЫ и ЧУДЬ рехнулись???)))
Где скифы а где вы???))))
СТУЧИТЕ В БУБЕН!!!)))
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апелляцию в какой суд, в Басманный г. Мацквы? Тогда да, готовьте
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"Четыре крымских музея ... обещали обжаловать..." Вот идиоты то! Эти музеи вправе от своего имени разве что уборщицу на работу принимать (и то не факт), а не в международном суде с Украиной судиться. Музейные ценности принадлежат не музею и даже не министерству культуры, а государству. В значит, в суд на Украину может подать только рф, а позиция всего мира по статусу Крыма озвучена еще в 2014 году.
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У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламид лизергиновой кислоты, или ЛСД, солонка, на половину заполненая кокаином и целое море разноцветных амфитаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же бутылка текилы, бутылка рома, ящик пива, пинта чистого эфира и две дюжины пузырьков амил нитрита...
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А аппеляцию в качестве какого субъекта международного права они подают? Если в качестве украинских музеев, то им скажут, что украинским музеям уже вернули. А если в качестве россосийских музеев - то вообще аппеляция не должна быть принята, так как такой их статус незаконен.
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Радист Титаника ‏@radist_titanika 2 год.2 години томуРадист Титаника ретвітнув(ла) Под Прицеломмелкие бизнючки в 14-м были самой злобной ватой, злобнее пенсов
награда нашла хероевРадист Титаника додав(ла),Под Прицелом @ppcrimeaВ Симферополе возобновили снос торговых павильонов http://podpricelom.com.ua/read/politics/v-symferopole-prodolzhyly-snos-torgovyh-pavylnov.html …
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импортозамещение: детям в Иркутске выдали интересные конфеты :D
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымские оккупанты готовят апелляцию по "скифскому золоту"
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