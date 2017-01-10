 Трасса Одесса - Рени перекрыта, остальные дороги свободны, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, на дороге Одесса - Рени ограничено движение всех транспортных средств. Кроме того, ограничено движение большегрузного транспорта на дороге Кропивницкий - Платоново.
Дороги в других областях открыты для движения.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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Сергій Колтунов топтав український прапор, поки було чим. Фото: ВКонтакте.
Російський найманець Сергій Колтунов, якого за участь в бойових діях "нагородили" інвалідним візком і трьома "медальками", відзначився ще й тим, що разом зі своїми колегами-"апалченцами" топтав прапор України, пишутьПатріоти України з посиланням на Інформаційний спротив.
Детальна інформація щодо російського найманця, вірніше вже пів-найманця, знаходиться в базі "Чистилище" центру "Миротворець".
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