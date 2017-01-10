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 Трасса Одесса - Рени перекрыта, остальные дороги свободны, - ГСЧС

На некоторых автомобильных дорогах в Одесской области действуют ограничения движения из-за непогоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, на дороге Одесса - Рени ограничено движение всех транспортных средств. Кроме того, ограничено движение большегрузного транспорта на дороге Кропивницкий - Платоново.

Дороги в других областях открыты для движения.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели высвободили из снежных заносов 262 автомобиля и 5 автобусов в Одесской области, - ГосЧС
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Nu protiv nepogodi to slozjno borotsa, no spravljaites vi, nado priznatj - dovoljno horosjo i uspecjno.
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Треба залучати військових до розчистки переметів. Висувати на дорогу підрозділи з наметами, харчами та лопатами і поки не розчистять дорогу військові підрозділи мають забезпечувати на трасі обігрів водіїв та розчистку своєї ділянки дороги!
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Сьогодні для російського найманця залишився лише смуток в очах...

Сергій Колтунов топтав український прапор, поки було чим. Фото: ВКонтакте.
Російський найманець Сергій Колтунов, якого за участь в бойових діях "нагородили" інвалідним візком і трьома "медальками", відзначився ще й тим, що разом зі своїми колегами-"апалченцами" топтав прапор України, пишутьПатріоти України з посиланням на Інформаційний спротив.



Детальна інформація щодо російського найманця, вірніше вже пів-найманця, знаходиться в базі "Чистилище" центру "Миротворець".


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Moralj vsego etogo - Nekogda ne nastupai na Ukrainskij prapor, ne rvi jego i otnosis s uvazjenijem.
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