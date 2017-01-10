 За 2016 год выдано 1,5 млн биометрических паспортов и 278 тыс. ID-карточек, - Госмиграция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Украинские новости.
"Оформлено 278 тыс ID-карточек", - сказал начальник пресс-службы Сергей Гунько. По его словам, данное количество ID-карточек оформлено по состоянию на 29 декабря прошлого года.
Также по его словам "с начала 2016 года оформлено 1 504 076 биометрических паспортов для выезда за границу".
По его словам, всего с начала года оформлено 2 258 357 паспортов для выезда за границу, в том числе биометрических.
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