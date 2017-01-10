 Решения морского трибунала по Крыму можно ожидать не раньше 2019 года, - замглавы МИД Зеркаль

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
"Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. То, что РФ согласилась на создание арбитража и трибунала; то, что они участвовали в отборе арбитров, - все это дает нам надежду на более серьезное отношение к его решению. Мы, безусловно, рассчитываем, что арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года", - сказала Зеркаль.
Она напомнила, что предмет спора - это нарушение прав Украины как прибрежного государства, а трибунал будет рассматривать претензию Украины на невозможность пользоваться своими природными ресурсами, на невозможность защищать экологию Черного моря, на невозможность проводить навигацию в рамках Керченского пролива, на нарушение Россией правил относительно строительства Керченского моста и других переходов, и в связи с этим - нарушение экобаланса в Черном море, на неконтролируемый подъем археологических ценностей в районе Крыма.
"Мы хотим реституции своих прав, то есть возобновление права на использование морской прибрежной зоны, которая согласно Конвенции принадлежит Украине", - отметила заместитель министра.
Отвечая на вопрос, в каком году трибунал может вынести решение, Зеркаль спрогнозировала, что "по негативному сценарию, с самыми длинными процедурами, это середина 2021 года, самый быстрый - не ранее 2019 года".
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