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Все про:арбитраж (63) Крым (17906) МИД (3760) суд (19819) трибунал (86) Зеркаль (31)

 Решения морского трибунала по Крыму можно ожидать не раньше 2019 года, - замглавы МИД Зеркаль

В Министерстве иностранных дел рассчитывают, что недавно созданный трибунал в отношении Украины в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву, где будет рассматриваться вопрос Крыма, начнет работу в середине этого года, а на решение можно ожидать не раньше 2019 г.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. То, что РФ согласилась на создание арбитража и трибунала; то, что они участвовали в отборе арбитров, - все это дает нам надежду на более серьезное отношение к его решению. Мы, безусловно, рассчитываем, что арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года", - сказала Зеркаль.

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Она напомнила, что предмет спора - это нарушение прав Украины как прибрежного государства, а трибунал будет рассматривать претензию Украины на невозможность пользоваться своими природными ресурсами, на невозможность защищать экологию Черного моря, на невозможность проводить навигацию в рамках Керченского пролива, на нарушение Россией правил относительно строительства Керченского моста и других переходов, и в связи с этим - нарушение экобаланса в Черном море, на неконтролируемый подъем археологических ценностей в районе Крыма.

"Мы хотим реституции своих прав, то есть возобновление права на использование морской прибрежной зоны, которая согласно Конвенции принадлежит Украине", - отметила заместитель министра.

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Отвечая на вопрос, в каком году трибунал может вынести решение, Зеркаль спрогнозировала, что "по негативному сценарию, с самыми длинными процедурами, это середина 2021 года, самый быстрый - не ранее 2019 года".
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Я так понял,они еще собираются еще жить и жить )) Янык тоже собирался.
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у них там что? завалено все делами? что за сроки?
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Быстро тока блох ловят . Одни юристы на цензоре
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потому, что она так только до 2019 -ти считать научилась.
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Вышки можно было отбить,какаой дебил их сдал,они вообще ближе к одесской области,чем к крыму,можно был Сагайдачный там поставить,никто бы не сунулся.
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Рішення суду вступить в силу якраз тоді, коли мордора на карті світу в теперішньому вигляді вже не буде.
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Пообещала в недалеком будущем с чувством выполненного долга пошла искать темники, что ещё пообещать можно.
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Как так? Говорили, что уже весной Крым вернется. И зачем тогда этот суд в 19-м, если Крым уже в 17-м будет под контролем Украины?
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Вернется или нет,а судовые тяжбы будут длиться годами.
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Руссофашистов должны судить и казнить, дабы другим неповадно было ещё 70 лет.
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Что ещё за пронзительный вопль со стороны параши?
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Шуруп d82d67d4
Забудьте о Крыме. Не ваш уровень. Тут судьба Европы решается. Не до вас.

Судьба рашки решается,до Урала ее Китай администрировать будет или до Пскова
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешения морского трибунала по Крыму можно ожидать не раньше 2019 года, - замглавы МИД Зеркаль
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