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Все про:адвокат (778) Ефремов (1603) Луганщина (3556) расследование (1799) суд (19819)

 Дело Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд на Луганщине

Дело экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд (Луганская область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", Луганский апелляционный суд рассмотрел вопрос территориальной подсудности уголовного производства в отношении Ефремова и принял решение, что рассматривать это дело должен Старобельский районный суд.

Самого Ефремова в зале суда не было, были только его адвокаты. Сторона защиты заявила, что считает безосновательным перенос рассмотрения дела в один из судов Луганской области. Адвокаты настаивают, чтобы дело рассматривалось в столице, потому что именно там находится орган досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ефремова обвиняют в сепаратизме, госизмене, поддержке терроризма и захвате учреждений, - адвокат Солодко

Напомним, утром 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь" Генпрокуратура задержала Ефремова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.



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Когда то так и муженко будут судить и порошенко,за Илловайск.
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Єфрємова має судити тернопільський суд, який дає 15 років тюрми тільки за заклики до сепаратизму, а Єфрємову тернопільський суд присудить виключну міру - публічну страту в залі суду і виконає вирок негайно з особистої зброї суддів.
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Як судді з районного Старобільську де вся влада належить Партії Регіонів можуть судити мафіозі від Партії Регіонів? Порошенко фальсифікує суд проти Єфрємова!
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не будуть. ані же нєвіноватиє що путлєр напав!
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ну да..ведь компьютер выбрал именно луганский суд...ну вот опять повезло...не львовский, не тернопольский. а именно луганский!
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стремно как-то,такое впечатление, что его или грохнут, или отобъют
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Лучше, конечно, если сразу ему что-то отобъют, а уж потом грохнут.
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Тю! А почему бы, например, не суд города Луганска?! Шо за хрень?! Почему не в Киеве? Возись с ним... Кернес, вона, уже открыто из девается, в Полтаве.
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Бредятина какая-то...Как и вся украинская власть.Условно-украинская...
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красномордый наверняка хорошо забашлял, чтобы его в своей вотчине судили, это все равно, что волка в овчарню привести и заставить есть сено.
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ему там побег в лугандон организуют, там же рядом совсем, посмотрите.
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Почему не суд Луганска ? Это вопрос риторический,хотя кто знает...
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Это вопрос такой же- как и почему суд Старобельска? Я, например- понятия не имею. Вот почему???
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То есть- он там совершал эти деяния, которые ему инкриминируют? Ну, тогда - ладно. Хотя, чё ему делать было в Старобельске? Ладно...
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Червона пика Лугандона....а ліфт в Старобєльскому суді є ??
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Старобельск, 7 мая 2014 года. Луганск уже фактически оккупирован, продолжается захват административных зданий. В Старобельск, один самых крупных городов Луганской области приезжает экс-Мозговой со своими боевиками и группой поддержки в виде увешанных красновскими лентами бáбищ в трениках, которые к этому времени уже успели засветиться в разных населенных пунктах региона в амплуа "бендерыидут - ааааааа - путинвведивойска". Их задача состоит в нагнетании паники, они изображают "народ". На площади перед РГА митинг. Через четыре дня должен состояться сепартистский "референдум". Боевики и аниматоры требуют снять украинский флаг. Милиция мечется, не зная, к кому примкнуть. Местный юрист Владимир Григоренко говорит, что флаг срывать нельзя, и что это преступление, затем пытается забрать его у сепаратистов. Ему помогает Иван Кулиш, который погибнет на войне 28 июля 2014, через неделю после своего пятидесятилетия. В итоге, флаг сбрасывают на землю, Григоренко поднимает его, прячет под куртку и уносит. Все это происходит через две недели после убийства Владимира Рыбака в Горловке, который расплатился за флаг своей жизнью",
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это из серии: "не бросай меня в терновый куст" ??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд на Луганщине
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