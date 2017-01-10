 Дело Ефремова будет рассматривать Старобельский районный суд на Луганщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", Луганский апелляционный суд рассмотрел вопрос территориальной подсудности уголовного производства в отношении Ефремова и принял решение, что рассматривать это дело должен Старобельский районный суд.
Самого Ефремова в зале суда не было, были только его адвокаты. Сторона защиты заявила, что считает безосновательным перенос рассмотрения дела в один из судов Луганской области. Адвокаты настаивают, чтобы дело рассматривалось в столице, потому что именно там находится орган досудебного расследования.
Напомним, утром 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь" Генпрокуратура задержала Ефремова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.
В феврале 2015 года ГПУ уже задерживала Ефремова. Позже он был арестован с возможностью выхода под залог в 3,7 млн грн. Однако экс-регионал вышел из СИЗО, так как за него внес залог Борис Колесников. По данным следствия, выдвинутые Ефремову обвинения касались финансирования сепаратистов на Луганщине.
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