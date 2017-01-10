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Все про:армия (7221) благотворительность (261) декларация (812) фонд (56) пожертвования (23) волонтеры (2251) Гопко (48) Резниченко (77) электронное декларирование (381)

 Из 56 богатейших чиновников, которых просили помочь армии, откликнулись только трое, - фонд "Вернись живым"

Из 56 чиновников, которым Благотворительный фонд "Вернись живым" послал письма с просьбой пожертвовать часть задекларированных денег на армию, оказали помощь только трое.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице организации в Facebook говорится: "Ровно 2 месяца назад мы написали первые 10 писем самым богатым чиновникам. В своих обращениях мы предложили им направить часть указанных в электронных декларациях состояний на нужды армии. На сегодня письма направлены 56 "е-декларантам", среди которых самые богатые депутаты различных фракций и групп, министры, мэры городов, руководители обладминистраций, прокуроры и даже судьи. Кроме того, наши обращения получили 10 депутатов-"майдановцев", к которым мы решили обратиться в третью годовщину Революции Достоинства".

"Лишь 11 из 56 получателей "писем счастья" прислали нам ответы (хотя, в соответствии с законом "Об обращениях граждан", они должны были ответить в течение месяца со дня получения письма). Оказали помощь трое из них. А именно: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (передал тепловизор "Народному тылу"), депутат ВРУ Анна Гопко (указала в письме, что перечислила средства на счет "Вернись живым") и старший следователь департамента специальных расследований ГПУ Юрий Кривобок (помог в приобретении для проекта "Броня" 60 планшетов Samsung Galaxy Tab 3 с дополнительными картами памяти)", - информирует фонд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК повторно передаст в Минюст доработанный порядок проверки е-деклараций, - замглавы агентства Радецкий. ВИДЕО

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по результатам проверки электронных деклараций зарегистрировало уже 13 уголовных производств.
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Цілих 13 справ із потенційно можливих міліона )))))
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Ага и те кинули,как нищему в шапку,закрыв нос и ехидной ухмылкой и отвращением ...
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а так і станеться!) Ваш коментарій пане Олеже .безсумнівно заслуговує на роль ТОП коментаря!
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Талант в чому-красти безкарно державні кошти ,чи безкарності рейдерствувати по Україні))))
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Нєвінаватиє вони, їх так мама з татком з децтва привчили.
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Как они будут помогать армии, если зарабатывают на этой войне.
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Пусть бы считали, что это налог на прибыль от войны. Но жаба не позволяет.
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ось така уйня малята......
я мовчу вже.....стидно і противно...
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И шоб во всём мире было много-много шикалада. От прям шоб у каждого под подушкой - притка.
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Им бабушки не для того накопленные миллионы оставляли, что бы на кого то тратить. Это все на конфетки и игрушки внучкам.
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Я думала, що буде більше. Хоча б на публіку зіграти. Нічого не бояться, забули як чартерами розлітались.
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А навіщо зараз грати на публіку? Ще ж виборчі перегони не почалися. А до того часу, як почнуться, ми ж, невдячні, про їх доброчинність забудемо. Гроші, що потом і мозолями, а дехто й кров"ю, на вітер кидати?
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A interesno k diputatam smencjenko, ljasjko, ljuljke, gadjke obrasjcjalis ili zje oni samije bednije iz vseh deputatov i cjinovnikov.
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Не для того он налоги стране оккупанту платят, чтобы потом с прибыли ВСУ помогать.
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к 25-му говностан уже будет другой страной...точнее другими странами
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Пока Луценко Генпрокурор никакого толку в борьбе с коррупцией не будет. Надо поставить пришлого, например Сакварелидзе, и предоставить ему карт-бланш в пределах уголовного и уголовно-процессуального кодекса. А все эти шокины и луценки лишь имитруют борьбу с коррупцией.
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даже если поставить Генпрокурором Сакварелидзе, полностью проблему это не решит - наши самые справедливые суды будут выносить самые справедливые решения...
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Отож, тому у корупційних справах мають бути спецсуди, куди б теж непогано назначити суддів не з системи (а бажано - закордонних спеціалістів). І ще потрібно на законодавчому рівні заборонити оскарження рішень корупційних судів у судах звичайних.
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это все требует внесение в Конституцию. Тогда проще нынешние суды привести к человеческому виду.
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Да ладно, можно ввести Суды "ТРОЙКИ" и я уверен что и представители СРЕДНЕГО ЗВЕНА дадут денег на изготовление трёх атомных бомб.
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"Из 56 богатейших чиновников, которых просили помочь армии, откликнулись только трое,"
- фонд "Вернись живым"
Кто бы сомневался!!! Эти ТВАРИ за копейку в церкве воздух испортят,а пожертвовать 100 гр из ворованного миллиона......
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Так це прогнозовано.Тоді репетували про патріотизм на чолі з шоколадним хряком а тепер не помнять .Бо своя кешеня ближче .
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а нужно так,агов депутат,подкинь десятину от своих барышей армии,нет?ну тогда что жил,то зря.скажете это безпредел?да,может быть,но только не в отношении этих уродов.и посмотрели бы как они на гавно бы исходить начали.Они на людях гражданских и на наших армейцах себе состояния лепят,а мы молчать должны?Думаю лучше меня мог бы сказать только товарищь АК-74.
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Чомусь не дивуюсь. Вже тоді, як посилали звернення, було зрозуміло, що ці звернення - пустий номер. Коли совісті немає, то її немає назавжди і взятися їй нізвідки. Хоча все-таки думалося, що піарщиків набереться трохи більше, ніж на пальцях однієї руки. Виявилось, що навіть трохи менше... Ще один доказ, що порядні люди не хочуть і близько стояти поруч із так званою елітою...
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Нефик среди мрази и подонков искать меценатов
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Я бы тоже такую шутку организовал. Перед конфискацией.
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Поверь,конфискация это самое страшное для них.Хуже смерти.Это когда те кто пресмыкался перед ними,будут стараться их не замечать.И гнать от себя.
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Я , вообще-то, не ругаюсь, но здесь хочется написать одно только слово-СУКИ!!
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Мне кажется что эти СУКИ больше любят Путина,чем украинский народ и государство Украина.
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До чого тут Путін,вони люблят тількі себе ,винятково себе і остоточно лише себе )))))
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Я говорю что если зайдёт в Украину фюрер,то им есть что терять, потому всех сдадут с потрохами.
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СКОТЫ И МРАЗИ. ВСЕ ИХ МИЛЛИОНЫ ПУСТЬ ОСТАВЯТ СЕБЕ НА ЛЕКАРСТВА.
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на кой тебе фамилии? они известны всей стране.
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Ти що не бачив делопутів з зРади,чи КМ,чи АП,сходи подивись на власного мера чи прокурора ))))
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Идиоты которые считают что им все все должны, поражают. "они должны были ответить в течение месяца со дня получения письма". Они должны были ответить, если бы вы обращались к ним официально как к ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ В ВОПРОСЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
А если вы пишете ему лично, по вопросу их личных денег, даже если они у 90 процентов из них украдены, то никто вам НЕ ОБЯЗАН отвечать в течении месяца!!! Читайте законы, идиоты, задолбали! Моральная сторона вопроса -это совсем другое, не путайте мораль с законами.
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РЕВОЛЮЦИЮ ПОДГОТАВЛИВАЮТ ГЕНИИ - РОМАНТИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФАНАТИКИ, А ПЛОДАМИ ЕЁ ПОЛЬЗУЮТСЯ МЕРЗАВЦЫ И ПРОХОДИМЦЫ.
ОТО БИСМАРК.
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ.
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Так а чо не надрукувати цей розстрельний список повністю?
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Так ото-ж! А то хід думок вірний, але справу до кіньця не доведено
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Чтоб эти мрази подавились наворованым.
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А что если военные побросают оружие и разойдутся по домам? Кто будет защищать маетки этих свиней от разграбления русским миром?
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Каждому повестку и на передок, после небольшой обкатка на полигоне.

Все вспоминаю начало конфликта, как вся страна с замиранием сердца с недоумением смотрела страсти из ВР, где половина депутатов ОТКРОВЕННО поддерживала мордор и не признавала военную агрессию против Украины!

На тот свет с собой ничего не заберете, все воздастся по заслугам! Что посеешь, то и пожнешь!
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откликнулись только трое

Воровали что-бы делиться ?
Пора появиться Робину Гуду в Украине.
.
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Нда...И откликнулись далеко не самые богатейшие.
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почта плохо работает...до остальних ще письма не дойшли....
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К жлобам нужен добровольно- принудительный подход.
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А народ с последних несет...
Ну ничего...Разберемся...
Хотелось бы список адресатов в студию...
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Это у Савченко спроси ,одна она печатает открытые списки
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Как интересно такое слышать, "богатейших чиновников". Сливки... своего класса.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз 56 богатейших чиновников, которых просили помочь армии, откликнулись только трое, - фонд "Вернись живым"
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