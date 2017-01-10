 Из 56 богатейших чиновников, которых просили помочь армии, откликнулись только трое, - фонд "Вернись живым"

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице организации в Facebook говорится: "Ровно 2 месяца назад мы написали первые 10 писем самым богатым чиновникам. В своих обращениях мы предложили им направить часть указанных в электронных декларациях состояний на нужды армии. На сегодня письма направлены 56 "е-декларантам", среди которых самые богатые депутаты различных фракций и групп, министры, мэры городов, руководители обладминистраций, прокуроры и даже судьи. Кроме того, наши обращения получили 10 депутатов-"майдановцев", к которым мы решили обратиться в третью годовщину Революции Достоинства".
"Лишь 11 из 56 получателей "писем счастья" прислали нам ответы (хотя, в соответствии с законом "Об обращениях граждан", они должны были ответить в течение месяца со дня получения письма). Оказали помощь трое из них. А именно: глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко (передал тепловизор "Народному тылу"), депутат ВРУ Анна Гопко (указала в письме, что перечислила средства на счет "Вернись живым") и старший следователь департамента специальных расследований ГПУ Юрий Кривобок (помог в приобретении для проекта "Броня" 60 планшетов Samsung Galaxy Tab 3 с дополнительными картами памяти)", - информирует фонд.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по результатам проверки электронных деклараций зарегистрировало уже 13 уголовных производств.
12876 67
Материалы по теме: Е-декларации госслужащих
НАПК повторно передаст в Минюст доработанный порядок проверки е-деклараций, - замглавы агентства Радецкий. ВИДЕО(13)
В целом по нарушениям при е-декларировании зарегистрированы 13 уголовных производств, - НАБУ(34)
Директоров школ освободили от заполнения электронных деклараций(92)
1 января возможны сбои в работе реестра электронных деклараций, - администратор системы(22)
Вера в бабло, или Размышления об идейных людях(0)
Вторая волна е-декларирования предполагает подачу деклараций руководителями вузов, главврачами медучреждений, нотариусами, - Корчак(22)
Больше десятка запросов поступило от НАБУ по е-декларациям чиновников, - Корчак(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я мовчу вже.....стидно і противно...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://hvylya.net/news/digest/tsenyi-na-neft-upadut-do-10-dollarov-k-2025-godu-engie.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пока Луценко Генпрокурор
Ответить
- фонд "Вернись живым"
Кто бы сомневался!!! Эти ТВАРИ за копейку в церкве воздух испортят,а пожертвовать 100 гр из ворованного миллиона......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А если вы пишете ему лично, по вопросу их личных денег, даже если они у 90 процентов из них украдены, то никто вам НЕ ОБЯЗАН отвечать в течении месяца!!! Читайте законы, идиоты, задолбали! Моральная сторона вопроса -это совсем другое, не путайте мораль с законами.
Ответить
РЕВОЛЮЦИЮ ПОДГОТАВЛИВАЮТ ГЕНИИ - РОМАНТИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФАНАТИКИ, А ПЛОДАМИ ЕЁ ПОЛЬЗУЮТСЯ МЕРЗАВЦЫ И ПРОХОДИМЦЫ.
ОТО БИСМАРК.
ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Все вспоминаю начало конфликта, как вся страна с замиранием сердца с недоумением смотрела страсти из ВР, где половина депутатов ОТКРОВЕННО поддерживала мордор и не признавала военную агрессию против Украины!
На тот свет с собой ничего не заберете, все воздастся по заслугам! Что посеешь, то и пожнешь!
Ответить
Воровали что-бы делиться ?
Пора появиться Робину Гуду в Украине.
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну ничего...Разберемся...
Хотелось бы список адресатов в студию...
Ответить
Ответить
Ответить